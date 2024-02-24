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Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн передала 50 нових автомобілів для потреб прокурорів та поліцейських у прифронтових регіонах України. ФОТОрепортаж

У суботу, перебуваючи у Києві, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала українським прокурорам та поліцейським 50 нових автомобілів для роботи у прифронтових регіонах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.

Генеральний прокурор Андрій Костін назвав символічним візит Урсули фон дер Ляєн в Україну саме в цей день - другу річницю повномасштабного вторгнення держави-агресора.

"Сьогодні, у другу річницю початку повномасштабного вторгнення Росії, значення непохитної підтримки та відданості наших європейських друзів складно переоцінити. Щиро вдячний Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за цей потужний жест солідарності з Україною", - сказав Генпрокурор.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Глава Єврокомісії фон дер Ляєн прибула до Києва. ФОТО

Фон дер Ляєн передала 50 авто Україні

Як зауважив Костін, передані автомобілі будуть дуже корисними в роботі українських поліцейських та прокурорів, які збирають докази воєнних злочинів РФ.
Він зазначив, що Україна високо цінує зусилля Єврокомісії, Представництва ЄС в Україні, GIZ та всіх партнерів, які допомогли у передачі цих авто. Він подякував за підтримку України в її боротьбі за свободу та справедливість

Читайте: ЄС буде і надалі підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, - фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн передала 50 авто Україні

Своєю чергою фон дер Ляєн передала ключі Генеральному прокурору та Міністру внутрішніх справ. Разом вони оглянули позашляховики. 20 із них призначені для потреб прокурорів і вже найближчим часом поїдуть у регіони, які найбільше потерпають від обстрілів ворога.

Фон дер Ляєн передала 50 авто Україні
Фон дер Ляєн передала 50 авто Україні

Читайте: Фон дер Ляєн вшанувала пам’ять Героїв Небесної Сотні: Україна переможе і буде в ЄС

Фон дер Ляєн передала 50 авто Україні

Автор: 

авто (6187) фон дер Ляєн Урсула (773) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+62
Не, ну если для прокуроров - тогда ладно. А солдаты - ну они и на горбу потаскают.
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24.02.2024 14:28
+42
Для потреб прокурорів??? Вони в нас такі бідосі що їм на халяву машини ще поставляти..
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24.02.2024 14:29
+36
тут мав бути матюк
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24.02.2024 14:30
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Не, ну если для прокуроров - тогда ладно. А солдаты - ну они и на горбу потаскают.
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24.02.2024 14:28 Відповісти
Конечно прокурорам надо ездить, ну конечно же не в прифротовых районах, бо зачем там такие хорошие машины... Вот по Киеву, это то что надо... Но так как у прокуроров и так по пять машин, то эти машины могут возить, к примеры их них уборщиц...
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24.02.2024 15:15 Відповісти
Якась наївна Урсула. Ну це ж вже було, з Кірюшею.
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24.02.2024 15:24 Відповісти
Може, з натяком, щоб не крали та хабарі не брали? Так такого тонкого гумору та тролінгу вони не зрозуміють.
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24.02.2024 20:25 Відповісти
Скажуть: га-га-га, лохиня!
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24.02.2024 23:55 Відповісти
Для потреб прокурорів??? Вони в нас такі бідосі що їм на халяву машини ще поставляти..
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24.02.2024 14:29 Відповісти
Через місяць - на всіх автобазарах України
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24.02.2024 14:59 Відповісти
Але дибіли. Вже передавали GM автомобілі, досі знайти не можуть. І тепер знову...
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24.02.2024 14:30 Відповісти
Щойно озвучили, що GM передасть Україні ******* та надійні Chevrolet Tahoe, кожному в цій країні було зрозуміло, що до військових вони не доїдуть. Тому, з боку GM краще було купити в армії США військові "Хамери" зі складів у яких було більше шансів потрапити до військових.
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24.02.2024 14:47 Відповісти
Возможно было бы лучше купить много много подержаных простых пикапов в США.
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24.02.2024 14:49 Відповісти
Так, теж хороший варіант, тим паче, що військові хвалили Ford F-серії, але дизель і в гарному стані трохи проблематично знайти, бо там здебільшого обирають бензинові двигуни.
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24.02.2024 15:26 Відповісти
Фрау Ляйнен б/в не займається, бо ж вона таки "фон".
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24.02.2024 20:27 Відповісти
І магічна кількість 50. І тоді і зараз.
Тоді не стигли до 50 порахувати, як вони безслідно зникли.
А тепре до ста рахувати?
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24.02.2024 14:51 Відповісти
тут мав бути матюк
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24.02.2024 14:30 Відповісти
Це вже перемога?
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24.02.2024 14:30 Відповісти
Ще ні. Перемога буде коли усі кацапи стануть хорошимі рускімі
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24.02.2024 18:48 Відповісти
Ось-ось. Каву у Криму вже поставили на вогонь готуватися.
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24.02.2024 20:29 Відповісти
Схоже що у неї теж проблеми з визначенням приоритетів!!! Криза у головах глибше ніж хтось може уявити.....
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24.02.2024 14:33 Відповісти
Скорiш за все не хотiла з пустими руками приїжджати на фонi того, що останнiм часом захiдна допомога перетворилась на бла- бла. От i запитала у наших -що вам зараз найпотрiбнiше ? Оце нашi i попросили цi автiвки, бо не стиду вже нема нi совiстi. Впiйманий на вулицi старий роботяга з болячками хай таска снаряди на горбу, або через волонтерiв збира на стару поламану машину, а "елiта" та опора режиму - мусорня, що вже на халяву получила квартири, i в окопи хєр пiдуть- тепер ще й цi машинки на халяву отримають.
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24.02.2024 15:03 Відповісти
Ще було дивно, коли вона так гаряче обіймалася с Зеленським. Видно рідня по духу.
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24.02.2024 15:28 Відповісти
Цій пані, явно по вухам проїхали. Наші прокурори і самі можуть машини роздати, не збідніють.
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24.02.2024 14:34 Відповісти
Дарма дають ? Чо б й не взяти ? Сподіваюcь, маячки у них встановлені, щоб бачити де вони будуть перебувати.
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24.02.2024 14:35 Відповісти
Говорила мне мама, поступай в юридический институт, прокурором станешь, та и четыре года учится надо было тогда, 50 лет назад. Теперь эта контора юракадемией стала. Вот бы накатался на старости лет на Тойотах! Но сильно тогда в -опе море играло. Та и веселей там было тогда. Не срослось зараза! Море осталось в прошлом, и другие прокуроры теперь. Теперь о Маузере мечтаю!
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24.02.2024 14:36 Відповісти
Найголовніше що дуже гарний камуфляж. Добре видно. Щоби орки не промазали. Бо ми самі не можемо їх позбутися.
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24.02.2024 14:37 Відповісти
Це не проблема - вони однаково не використовуватимуться за призначенням. Модель не дешева і дуже популярна, тому спишуть, здеруть наліпку з капоту і або собі залишать, або продадуть.
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24.02.2024 15:29 Відповісти
Якщо будуть працювати на фронті ок, надіюся дбр прослідкує за цим
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24.02.2024 14:38 Відповісти
Ти тупеньке?
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24.02.2024 14:50 Відповісти
Во Кирюхе Тимошенко и Ко. фортануло..Теперь не надо будет прятаться и окна тонировать ..
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24.02.2024 14:39 Відповісти
"На́ тобі канахветки, бідна сирітко прокурор!"
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24.02.2024 14:41 Відповісти
Згадав, як колись іноземці цікавились у ленінградців, що вижили у блокаду:
"Ми знаємо, що вам було дуже важко. А чим ви тоді годували ваших котиків та песиків?"
Західне розуміння таке західне!
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24.02.2024 14:45 Відповісти
*** твою мать , євроідіоти . Ну що ж вечором тре перечисляти знайомим волонтерам на авто для хлопців
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24.02.2024 14:41 Відповісти
лучше б велосипеды этим бездарям раздала, причем трехколесные
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24.02.2024 14:46 Відповісти
Блд, що ви скіглите! Порадійте за прокурорів - жертв війни
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24.02.2024 14:49 Відповісти
А відразу біткойнами передати не додумалась? «Людям» зайвий клопіт
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24.02.2024 14:54 Відповісти
О, прокурори будуть статусно на крузаках їздити за віскаріком.
Це - Перемога!!!
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24.02.2024 14:55 Відповісти
Ну нарешті ! Бо ті знедолені вже замахались на Деу Ланосах на роботу їздити.
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24.02.2024 14:58 Відповісти
Курва, під час війни нові позашляховики кому -- мусорам???
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24.02.2024 15:12 Відповісти
Читайте внимательно, там только 20 штук прокурорам, остальные 30 мусорам, котрые не могут быть мобилизованы
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24.02.2024 15:14 Відповісти
Спочатку подумав, що це під@бка, але....
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24.02.2024 15:15 Відповісти
Пофарбувати і відправити на нуль
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24.02.2024 15:29 Відповісти
У прокуворів, і ментів кришувачів своїх авто завалися і всі вони нажиті непосильною працею, а тепер ще додається така халява... А от індексацію незаможним пенсіонерам видавати мабуть не будуть вони ж пішки або на трамваях добре пересуваються, а значить без авто впораються так і бензину їм, а просто нічого непотрібно..
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24.02.2024 15:29 Відповісти
Кирилко Тимошенко, виходь! Нові "Тойоти" прибули! Ото вже накатаєшся! Ще й родичам дістанеться...
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24.02.2024 15:31 Відповісти
це ******* якийсь. В той час як на передок збирають по чатам хоч на щось, що може пересуватися. це ермак/зеленський з татаровим пояснили чиновникам ЕС, кого треба позачергово забезпечувати транспортом?
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24.02.2024 15:32 Відповісти
Крузаки мєнтам і прокурорам. Вона йіпанулась. Це ж не європа. Мінти і прокурори зараз сцьють кіпятком від її тупості.
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24.02.2024 15:32 Відповісти
Краще б вона 50 велосипедів передала! Може менше б вкрали, та і прокурори спортивнішими були б, здоровішими...
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24.02.2024 15:34 Відповісти
ці менти з прокурорами першими переходять на сторону окупантів. Кожна третя справа за колабораціонізм - це мент. Могли б одразу в ЛДНР ці джипи передати.
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24.02.2024 15:34 Відповісти
ЛДНР... То ви вже визнали ці т.з. новоутворення?
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24.02.2024 20:37 Відповісти
Теперь этот мусор надо послать на передовую..но дать им по Таврии
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24.02.2024 15:36 Відповісти
Мабуть Війна для ЄС закінчилася і вони вирішили допомогти українському кривосуддю автотранспортом.щоб ще більше могли переслідувати і утримувати в камерах патріотів України...???
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24.02.2024 15:43 Відповісти
Відтепер кожен суддя та прокурор будуть на безкоштовно отриманих джипах їздити, бо в них платня маленька а шари хочеться
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24.02.2024 15:48 Відповісти
Им надо было поставить в машины GPS-трекеры, чтоб последить, в прифронтовых регионах их используют или нет. А может так и сделали, хотя сомневаюсь.
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24.02.2024 16:00 Відповісти
А ну досить тут голосити про корупційні ризики! Харе! Президент поставив крапку : "Корупцію подолано"! От Урсула на радощах і подарила "чесним " прокурорам авто! Правда трішки промахнулася - наші прокурори настільки вже ох ...вші що потрібно було по "Астон Мартіну "подарувати -007!
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24.02.2024 16:54 Відповісти
Це якийсь нескінченний пи@ец. Військові іздять на мотлоху і збирають по людям, а цім такі автівки.
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24.02.2024 16:05 Відповісти
Не нервуйте так. Завтра хєрр шольц дві чи три літери з надпису на "таурусі" передасть на фронт нашим протиповітряним силам.
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24.02.2024 20:41 Відповісти
Це просто мем з 5 елемента з тими кульками від більярду....
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24.02.2024 16:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6ht19HRX1sY
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24.02.2024 18:31 Відповісти
Крюйзаки підарам...
Блакитна кров нації мать їхню на березу.
Я дастерами ж гидую. То образливо.
Тварюки.
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24.02.2024 16:13 Відповісти
це мало бути що?
та женщіна не розуміє що це звучить як насміхання?
чому, фон дер лять, не для фронта?
прокурорські жопи важливіші??
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24.02.2024 16:38 Відповісти
Віддайте все для армії
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24.02.2024 16:39 Відповісти
Він (кловун) утримує цих проКУРВОрів і мєнтів, сбу-шників і всяких набу-шників, на випадок народного повстання проти камарільї продажних злодюжних клоунів. Тому вони їх і не мобілізують не ідуть на фронт, вони вольяжно роз"їжджають на кросоверах, внахалку зіупиняють і шманають машини, демонстративно нічого не роблять і "відпускають" злочинців і мажорів....
Але вони йому (підару зеленському) допоможуть як мертвому припарки: боягузи генетично закладені розбіжаться при першому ж натиску. Януковичу вони сильно допомогли?
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24.02.2024 16:50 Відповісти
Пдц, повний пдц.
Бідні бєзколесни прокурви🤨
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24.02.2024 16:52 Відповісти
жах. Тих прокурворів і судей стріляти треба, а вони їм щей машини дарують. Бідна нещасна ланка, незахищені. Тьху огида. Багати ще багатьше, бідний ще бідніший.
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24.02.2024 17:04 Відповісти
💊💊💊💊💊💉👷
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24.02.2024 17:18 Відповісти
бот
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24.02.2024 17:24 Відповісти
а скільки насправді з цих машин будуть працювати??? напевно 50% одразу спишуть"не придатні, погані" і поїдуть....................по приватним гаражам!!!
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24.02.2024 17:07 Відповісти
Прокуроры омтались очень довольнв. Спасибо.
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24.02.2024 17:15 Відповісти
Дякую.
Це дуже правильно.
В прифронтових зонах де йде постійний обстріл поліція і прокурори виїжджають кожного разу майже як швидка, для надання допомоги і фіксування ьа документування злочінів рашистофашистів.
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24.02.2024 17:17 Відповісти
"Щиро вдячний Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за цей потужний жест солідарності з Україною", - сказав Генпрокурор." - це жест солідарності з нашою антиукраїнською владою,інакше б ці автомобілі передали на фронт для наших військових, а не поліції та прокурорам.
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24.02.2024 17:25 Відповісти
А на хіба прокурорам і мусорам такі автомобілі? Ці ***** нехай їздять на волинянках і тавріях!!!
Зажрані,мерзотні виродки - пркурори,мусора!
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24.02.2024 17:27 Відповісти
Сьогодня я зустрів колону пікапів ПЕЖО....машин 30-40,всі нові....Як в добрі часи мусора всіх на обочину зганяли,йшли в лоб,з мигалками...
Поїхали в сторону фронту,можливо це прифронтовим суддям та їх замістника...?
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24.02.2024 17:34 Відповісти
Ви шо за лохів наших прокурорів держите? Де Porsche Maserati. BMW Lexus Aston Martin Audi Alfa Romeo? Вони шо вам ніщеброди на таких возиках їздити?
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24.02.2024 17:59 Відповісти
Якраз такі авдо бійцям на фронт. повнопривідні кросовери, лише потрібно зняти задню частину і встановити кулемет. А такі машини - на 80% розхапаються проКУРВОрами собі, а решту возитимуть проКУРВОРських і мєнтовських курвів у сауни і на поляни.
А ца це = проКУРВОри закриватимуть очі і вуха на масштабні розкрадання країни зеленськими підарасами, а мєнти за те, що їх заборонили брати на фронт - захищатимуть зеленських виродків від народного гніву і чергового Майдану.
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24.02.2024 18:17 Відповісти
Зараз впридачу до авто, прокурори потребують мобільні сауни з дівками і вискі для полегшення розслідування злочинів.
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24.02.2024 18:19 Відповісти
Спочатку здалось що для поліції в прикордонних регіонах, але для поліції в прифронтових це вже щось, бо у них, навідміну від перших роботи купа, і колаборантів ганяти, і об'єкти інфраструктури в тилу захищати і брати участь у бойових діях, як це було в Маріуполі, коли поліція приєдналась до Азову, тому не треба хейту.
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24.02.2024 18:37 Відповісти
Таке може бути тільки у нас, прокурорам мусорам відстрочка бронь, плюс ще на тобі прадо, це буде заправлятися мінятися запчастини і все це за рахунок простого народу, який і так залишився без копійки за душею, аплодуйте раби панам машини підігнали.
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24.02.2024 19:13 Відповісти
Пздц, краще за ці гроші, які потратили на новенькі тойоти, купити 150-200 бу пікапів, підшаманити і відправити бійцям на передок🤬🤬🤬
Тупо клоуни🤦🤦🤦
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24.02.2024 19:15 Відповісти
Кирюха Тимошенко вже напрягся - дайте одну !
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24.02.2024 19:16 Відповісти
Нафіга це вона робить ? Хіба це допомога ?
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24.02.2024 19:25 Відповісти
У прокурорів хер хто відбере.
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24.02.2024 20:04 Відповісти
тупппенькаааяяяяяяяяяяяяяяяяя))
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24.02.2024 21:16 Відповісти
Ну ніц баба розуму не має.
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24.02.2024 21:27 Відповісти
 
 