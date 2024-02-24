Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн передала 50 нових автомобілів для потреб прокурорів та поліцейських у прифронтових регіонах України. ФОТОрепортаж

У суботу, перебуваючи у Києві, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала українським прокурорам та поліцейським 50 нових автомобілів для роботи у прифронтових регіонах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.

Генеральний прокурор Андрій Костін назвав символічним візит Урсули фон дер Ляєн в Україну саме в цей день - другу річницю повномасштабного вторгнення держави-агресора.



"Сьогодні, у другу річницю початку повномасштабного вторгнення Росії, значення непохитної підтримки та відданості наших європейських друзів складно переоцінити. Щиро вдячний Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за цей потужний жест солідарності з Україною", - сказав Генпрокурор.

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Як зауважив Костін, передані автомобілі будуть дуже корисними в роботі українських поліцейських та прокурорів, які збирають докази воєнних злочинів РФ.

Він зазначив, що Україна високо цінує зусилля Єврокомісії, Представництва ЄС в Україні, GIZ та всіх партнерів, які допомогли у передачі цих авто. Він подякував за підтримку України в її боротьбі за свободу та справедливість

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Своєю чергою фон дер Ляєн передала ключі Генеральному прокурору та Міністру внутрішніх справ. Разом вони оглянули позашляховики. 20 із них призначені для потреб прокурорів і вже найближчим часом поїдуть у регіони, які найбільше потерпають від обстрілів ворога.





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