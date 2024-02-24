Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн передала 50 нових автомобілів для потреб прокурорів та поліцейських у прифронтових регіонах України. ФОТОрепортаж
У суботу, перебуваючи у Києві, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала українським прокурорам та поліцейським 50 нових автомобілів для роботи у прифронтових регіонах
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.
Генеральний прокурор Андрій Костін назвав символічним візит Урсули фон дер Ляєн в Україну саме в цей день - другу річницю повномасштабного вторгнення держави-агресора.
"Сьогодні, у другу річницю початку повномасштабного вторгнення Росії, значення непохитної підтримки та відданості наших європейських друзів складно переоцінити. Щиро вдячний Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за цей потужний жест солідарності з Україною", - сказав Генпрокурор.
Як зауважив Костін, передані автомобілі будуть дуже корисними в роботі українських поліцейських та прокурорів, які збирають докази воєнних злочинів РФ.
Він зазначив, що Україна високо цінує зусилля Єврокомісії, Представництва ЄС в Україні, GIZ та всіх партнерів, які допомогли у передачі цих авто. Він подякував за підтримку України в її боротьбі за свободу та справедливість
Своєю чергою фон дер Ляєн передала ключі Генеральному прокурору та Міністру внутрішніх справ. Разом вони оглянули позашляховики. 20 із них призначені для потреб прокурорів і вже найближчим часом поїдуть у регіони, які найбільше потерпають від обстрілів ворога.
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Тоді не стигли до 50 порахувати, як вони безслідно зникли.
А тепре до ста рахувати?
прокурор!"
"Ми знаємо, що вам було дуже важко. А чим ви тоді годували ваших котиків та песиків?"
Західне розуміння таке західне!
Це - Перемога!!!
Блакитна кров нації мать їхню на березу.
Я дастерами ж гидую. То образливо.
Тварюки.
та женщіна не розуміє що це звучить як насміхання?
чому, фон дер лять, не для фронта?
прокурорські жопи важливіші??
Але вони йому (підару зеленському) допоможуть як мертвому припарки: боягузи генетично закладені розбіжаться при першому ж натиску. Януковичу вони сильно допомогли?
Бідні бєзколесни прокурви🤨
Це дуже правильно.
В прифронтових зонах де йде постійний обстріл поліція і прокурори виїжджають кожного разу майже як швидка, для надання допомоги і фіксування ьа документування злочінів рашистофашистів.
Зажрані,мерзотні виродки - пркурори,мусора!
Поїхали в сторону фронту,можливо це прифронтовим суддям та їх замістника...?
А ца це = проКУРВОри закриватимуть очі і вуха на масштабні розкрадання країни зеленськими підарасами, а мєнти за те, що їх заборонили брати на фронт - захищатимуть зеленських виродків від народного гніву і чергового Майдану.
Тупо клоуни🤦🤦🤦