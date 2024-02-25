УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10776 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 691 0

Рашисти вдарили по спальному району Херсону, була пожежа. ФОТО

Армія РФ продовжує терор мирного населення. Вночі ворог атакував один зі спальних районів міста Херсон.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, ворожий снаряд влучив в багатоквартирний будинок, загорілись речі на балконі однієї з квартир.

"Вогнеборці швидко прибули на місце події, загасили пожежу, не допустивши розповсюдження вогню на житлові кімнати", - додають у ДСНС.

Також читайте: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: є поранені та численні пошкодження. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону

Автор: 

обстріл (28687) пожежа (4341) Херсон (3381) ДСНС (5122)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 