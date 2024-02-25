Рашисти вдарили по спальному району Херсону, була пожежа. ФОТО

Армія РФ продовжує терор мирного населення. Вночі ворог атакував один зі спальних районів міста Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, ворожий снаряд влучив в багатоквартирний будинок, загорілись речі на балконі однієї з квартир.

"Вогнеборці швидко прибули на місце події, загасили пожежу, не допустивши розповсюдження вогню на житлові кімнати", - додають у ДСНС.

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