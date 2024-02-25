Рашисты ударили по спальному району Херсона, был пожар. ФОТО

Армия РФ продолжает террор мирного населения. Ночью враг атаковал один из спальных районов Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, вражеский снаряд попал в многоквартирный дом, загорелись вещи на балконе одной из квартир.

"Пожарные быстро прибыли на место происшествия, потушили пожар, не допустив распространения огня на жилые комнаты", - добавляют в ГСЧС.

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