Наслідки обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни обстріляли Херсон, Станіслав, Садове, Антонівка, Понятівка, Інгулець, Ромашкове, Зимівник, Берислав, Львове, Тягинка, Томарине, Нововоронцовка, Зміївка, Осокорівка, Михайлівка, Качкарівка, Новоберислав та Одрадокам’янка, одна людина загинула, ще дві дістали поранення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

Росіяни атакували правобережжя Херсонщини з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, били з БпЛА. На світанку війська РФ били з артилерії по Понятівці. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, де загинув 35-річний чоловік.

"Під цілодобовою атакою армії РФ з лівобережжя перебували Херсон і передмістя. Руйнування та пошкодження житлових будинків зафіксовані у всіх районах обласного центру. В результаті ворожого артобстрілу Дніпровського району дістав поранення 32-річний чоловік, який у момент атаки перебував на балконі, пошкоджено багатоповерховий будинок та гараж. У Шуменському мікрорайоні пошкоджена територія недіючого підприємства.

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"Також до лікарні звернувся 26-річний житель Качкарівки. Напередодні увечері він потрапив під атаку БпЛА. З дрона ворог скинув вибуховий пристрій, внаслідок чого чоловік дістав осколкові поранення", - розповіли у поліції.

























