Окупанти вранці вдарили по селу на Херсонщині, загинув чоловік. ФОТО

29 лютого 2024 року близько 05:40 військові РФ обстріляли Дар’ївську громаду Херсонського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Херсонської області.

"Внаслідок обстрілу села Понятівка загинув 35-річний чоловік. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські споруди", - йдеться в повідомленні.

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