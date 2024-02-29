Окупанти вранці вдарили по селу на Херсонщині, загинув чоловік. ФОТО
29 лютого 2024 року близько 05:40 військові РФ обстріляли Дар’ївську громаду Херсонського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Херсонської області.
"Внаслідок обстрілу села Понятівка загинув 35-річний чоловік. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські споруди", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль