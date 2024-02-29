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Окупанти вранці вдарили по селу на Херсонщині, загинув чоловік. ФОТО

29 лютого 2024 року близько 05:40 військові РФ обстріляли Дар’ївську громаду Херсонського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Херсонської області.

"Внаслідок обстрілу села Понятівка загинув 35-річний чоловік. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські споруди", - йдеться в повідомленні.

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Обстріли Херсонщини, с. Понятівка
Обстріли Херсонщини, с. Понятівка

Автор: 

обстріл (28613) Херсонська область (5781)


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