Оккупанты утром ударили по селу на Херсонщине, погиб мужчина. ФОТО
29 февраля 2024 года около 05:40 военные РФ обстреляли Дарьевскую громаду Херсонского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области.
"В результате обстрела села Понятовка погиб 35-летний мужчина. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль