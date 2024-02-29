Оккупанты утром ударили по селу на Херсонщине, погиб мужчина. ФОТО

29 февраля 2024 года около 05:40 военные РФ обстреляли Дарьевскую громаду Херсонского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области.

"В результате обстрела села Понятовка погиб 35-летний мужчина. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

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