У Врадіївці поліція розслідує можливе побиття чоловіка в ТЦК. ФОТО
Донька чоловіка опублікувала його фото із синцями нібито після побиття у ТЦК. Поліція проводить розслідування.
Про це Укрінформу повідомила керівниця відділу комунікації поліції Миколаївської області Марина Калина, передає Цензор.НЕТ.
"Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом отримання (попередньо) легких тілесних ушкоджень мешканцем Врадіївського району. Під час моніторингу соцмереж було виявлено допис доньки цього чоловіка, де йдеться про ймовірне побиття у ТЦК. Зараз ця подія розслідується", - сказала Калина.
Вона також зазначила, що чоловік знаходиться у лікарні. Правоохоронці уточнюють, де насправді він отримав тілесні ушкодження, адже сам він до поліції не звертався.
У коментарях до посту доньки у соцмережах місцеві мешканці, зокрема, пишуть, що чоловік зловживає спиртним, не платить аліменти, тому інформація доньки викликає певні сумніви.
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Але кому на фронті такий вояка здався?
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... ммм може Сирський "нові обличчя" набирати наказав?
Ні додати ні відняти
Про Червінського та Бурбу також багато що писали...
може батюшку послати, щоб силовиків святою водою покропив?
То чому дивуватися?
керівниця відділу комунікації поліції Миколаївської області Марина Калина поширює ще не розсідуване до кінця впровадження..
з якою ціллю?
тогда его проще пристрелить.
если кацапы до него доберуться, то панькаться с ним не будут и быстро пошлют в мясной штурм.
Такой на фронте подставит твоих ЗОЖников под пулю, а сам жив останется.
а если на передовой будет подставлять товарищей, то надолго живым не останется.
І всі ідіоти будуть захищати будь якого ухилянта з набитою мармизою.
Без перевірки фактів і без жодних доказів.
тільки чомусь тут про ці ну слухом, ні духом....