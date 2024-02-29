У Врадіївці поліція розслідує можливе побиття чоловіка в ТЦК. ФОТО

Донька чоловіка опублікувала його фото із синцями нібито після побиття у ТЦК. Поліція проводить розслідування.

Про це Укрінформу повідомила керівниця відділу комунікації поліції Миколаївської області Марина Калина, передає Цензор.НЕТ.

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"Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом отримання (попередньо) легких тілесних ушкоджень мешканцем Врадіївського району. Під час моніторингу соцмереж було виявлено допис доньки цього чоловіка, де йдеться про ймовірне побиття у ТЦК. Зараз ця подія розслідується", - сказала Калина.

Вона також зазначила, що чоловік знаходиться у лікарні. Правоохоронці уточнюють, де насправді він отримав тілесні ушкодження, адже сам він до поліції не звертався.

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У коментарях до посту доньки у соцмережах місцеві мешканці, зокрема, пишуть, що чоловік зловживає спиртним, не платить аліменти, тому інформація доньки викликає певні сумніви.









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