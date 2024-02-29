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У Врадіївці поліція розслідує можливе побиття чоловіка в ТЦК. ФОТО

Донька чоловіка опублікувала його фото із синцями нібито після побиття у ТЦК. Поліція проводить розслідування.

Про це Укрінформу повідомила керівниця відділу комунікації поліції Миколаївської області Марина Калина, передає Цензор.НЕТ.

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"Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом отримання (попередньо) легких тілесних ушкоджень мешканцем Врадіївського району. Під час моніторингу соцмереж було виявлено допис доньки цього чоловіка, де йдеться про ймовірне побиття у ТЦК. Зараз ця подія розслідується", - сказала Калина.

Олександр Максімов після ймовірного побиття у ТЦК

Вона також зазначила, що чоловік знаходиться у лікарні. Правоохоронці уточнюють, де насправді він отримав тілесні ушкодження, адже сам він до поліції не звертався.

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У коментарях до посту доньки у соцмережах місцеві мешканці, зокрема, пишуть, що чоловік зловживає спиртним, не платить аліменти, тому інформація доньки викликає певні сумніви.

Олександр Максімов після ймовірного побиття у ТЦК


Олександр Максімов після ймовірного побиття у ТЦК

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Автор: 

побиття (939) Миколаївська область (2278) Нацполіція (15191) ТЦК та СП (577)


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Топ коментарі
+11
Їм якось до одного місця, куди він попаде - там головне кількість, а не якість. Трохи покатається по підрозділам і рано чи пізно після кількох відмов хтось все одно забере.
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29.02.2024 14:09
+10
Задайте! Це ж "легендара "Врадіївка,відома на всю Україну з 2013 року своїми гвалтівниками-ментами!
То чому дивуватися?
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29.02.2024 13:50
+6
А ти вже перевірив, хто побив людину?
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29.02.2024 13:53
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Та ну нах -- а в яких віиськах ТЦК иого хотіла бачити?
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29.02.2024 13:44 Відповісти
Їм якось до одного місця, куди він попаде - там головне кількість, а не якість. Трохи покатається по підрозділам і рано чи пізно після кількох відмов хтось все одно забере.
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29.02.2024 14:09 Відповісти
В мене сусідів - доходяг таких загребли - так вони вже рік з госпіталю не вилазять
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29.02.2024 14:12 Відповісти
Від мого знайомого на місцях відмовлялися кілька разів, бо він ще той дистрофік, але не відпускали, поки не прилаштували - не воював ні дня, лише постійно лікується. Який сенс таких брати, абсолютно не зрозуміло, адже по-факту бійця, який замінить когось немає, зате є зайва морока лікарям та марно витрачені кошти.
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29.02.2024 14:25 Відповісти
Галочка ТЦКунам в план, ось весь сенс. I можливiсть далi вiдмазувати мажорiв за бабки та не їхати на нуль самим. Я ще не здивуюсь, якщо вони скiльки разiв одного й того самого бухаря вiдправляють, стiльки й "галочок" собi у план ставлять.
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29.02.2024 16:42 Відповісти
Це точно - факт там чи не факт про побиття.
Але кому на фронті такий вояка здався?
...............
... ммм може Сирський "нові обличчя" набирати наказав?
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29.02.2024 14:19 Відповісти
в батальоні "Аватар"
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29.02.2024 14:59 Відповісти
Слишком много ( ежедневно по 157 раз ) в наших СМИ стало псевдосенсаций и шума-гама-тарарама на пустом месте. Проверяйте инфу и не спамьте бесконечными зрадами
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29.02.2024 13:46 Відповісти
А ти вже перевірив, хто побив людину?
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29.02.2024 13:53 Відповісти
Скрін якийсь показовий, "не могли для ІПСО когось менш показового вибрати"

Ні додати ні відняти
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29.02.2024 13:49 Відповісти
Соц мережі пишуть.... Хто ним платить то і пишуть. Рятують ТЦК шників від буцигарні...
Про Червінського та Бурбу також багато що писали...
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29.02.2024 13:50 Відповісти
кляте місце та Врадієвка

може батюшку послати, щоб силовиків святою водою покропив?
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29.02.2024 13:50 Відповісти
Якщо дорога до неї така ж, як була в 2015, то він не доїде.
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01.03.2024 14:05 Відповісти
Задайте! Це ж "легендара "Врадіївка,відома на всю Україну з 2013 року своїми гвалтівниками-ментами!
То чому дивуватися?
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29.02.2024 13:50 Відповісти
А Кагарлык не легендарный?
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29.02.2024 14:09 Відповісти
мєнти на фронт - не хочуть.. дійсно, нема чому дивуватись..
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29.02.2024 15:42 Відповісти
навіщо поширювати «можливе» побиття чоловіка в ТЦК ?
керівниця відділу комунікації поліції Миколаївської області Марина Калина поширює ще не розсідуване до кінця впровадження..
з якою ціллю?
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29.02.2024 13:53 Відповісти
Може для того, щоб справа не заглохла?
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29.02.2024 13:56 Відповісти
керівниця відділу комунікації поліції переживає щоб справа не заглохла..?
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29.02.2024 14:08 Відповісти
ну, у врадіївці когось ********** - сам Бог велів
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29.02.2024 13:57 Відповісти
мабуть для того й була колись заснована
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29.02.2024 14:02 Відповісти
зєлєнскій перетворив мобілізацію на цирк. Прі парашенко була мобілізація, однак такої хєрні не було
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29.02.2024 14:06 Відповісти
Так само в АТО аватарiв гребли.
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29.02.2024 16:44 Відповісти
Клітки для аватарів забув вже?
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01.03.2024 14:04 Відповісти
врадіївські поліцаї - то мерзота із мерзот
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29.02.2024 14:18 Відповісти
А інша мусорня, в т.ч. і ТЦКашна, краща чи що?
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29.02.2024 14:52 Відповісти
"Бізнес" на мобілізації давно рентабельніший за похоронний і успішно конкурує з наркобізнесом https://poltava.to/news/70581/ . Але дерибан західного фінансування все ж далеко попереду
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29.02.2024 14:22 Відповісти
Ну и как он после такого будет родину защищать? Какая у него мотивация? Скорее сдаст своих или станет наводчиком, хотя до этого возможно "политикой не интересовался" от слова совсем
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29.02.2024 14:58 Відповісти
увы... в войне такого масштаба мотивации мало(((.... а вот призывать государственных мужей, пенсионеров силовиков - мотивируя зарплатами, благами, пенсиями - стоит....
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29.02.2024 15:24 Відповісти
Увы, такой дальше наливайки не пойдет.
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01.03.2024 14:19 Відповісти
зачем тцк в районных центрах?, людей-денег много?... этим должна местная власть заниматься....
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29.02.2024 15:22 Відповісти
а чем же они в тцк занимаются, если если не бьют, если каждый словленный добровольно идет на смерть
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29.02.2024 15:36 Відповісти
Если 73% выбрали актеришку из сериала, то из таких нужную подпись даже выбивать не надо, там мульен иных методов есть на мозг золотой рыбки.
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01.03.2024 14:02 Відповісти
если люди всю жизнь следили за своим здоровьем, то они должны идти воевать, а это чмо алкогольное пусть в тылу отсиживаться?
тогда его проще пристрелить.
если кацапы до него доберуться, то панькаться с ним не будут и быстро пошлют в мясной штурм.
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01.03.2024 11:52 Відповісти
Кури приказ 402, алкогольная болезнь печени освобождает от мобилизации.
Такой на фронте подставит твоих ЗОЖников под пулю, а сам жив останется.
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01.03.2024 14:00 Відповісти
в учебке пару месяцев без водки подлечиться. а не захочет лечиться, то останется без денег.
а если на передовой будет подставлять товарищей, то надолго живым не останется.
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01.03.2024 15:22 Відповісти
И от цирроза подлечится?
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01.03.2024 15:24 Відповісти
если на ранней стадии, то служба ему даже на пользу пойдет.
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01.03.2024 15:28 Відповісти
До писдоньки.
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01.03.2024 13:58 Відповісти
Бідні Цкшники - то їх бють , то приходять і помирають в них в комендатурах ,то не дають купити будиночок в Іспанії ... Може їм молоко за шкідливість давати?
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01.03.2024 17:24 Відповісти
Все. Тепер можна уникнути мобілізації попросивши когось набити собі пику.

І всі ідіоти будуть захищати будь якого ухилянта з набитою мармизою.

Без перевірки фактів і без жодних доказів.
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01.03.2024 19:29 Відповісти
а на Тернопільщині в ТЦК закатували мужика до смерті!

тільки чомусь тут про ці ну слухом, ні духом....
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01.03.2024 21:54 Відповісти
Мене бентежать смутні сумніви... Саме назва Врадієвка, не від Врата Ада часом?????? А то як" судити за їх ділами" - то ніби десь поряд....
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02.03.2024 12:12 Відповісти
Мабуть, він хотів захищати на фронті власну Родину, а його не пускали до ТЦК??! Більше за усе, що це так і було…. Це не Зеленський ухилянт…
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03.03.2024 10:58 Відповісти
Полиция проведет тщательное расследование, но следов побоев не найдёт.
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04.03.2024 02:57 Відповісти
Панове,а це не та Врадієвка, в якій місцеві мусора у відділку, жорстко згвалтували 19ти річну дівчину побили. Їх через деякий час затримали.Слідство,як завжди тривало довго.Хотіли" ЗМЯТЬ"...деталі уже не пам*ятаю,Давно було,але Врадієвка запам*яталася,Можливо це не те село...
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04.03.2024 08:26 Відповісти
 
 