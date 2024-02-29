Во Врадиевке полиция расследует возможное избиение мужчины в ТЦК. ФОТО
Дочь мужчины опубликовала его фото с синяками якобы после избиения в ТЦК. Полиция проводит расследование.
Об этом Укринформу сообщила руководитель отдела коммуникации полиции Николаевской области Марина Калина, передает Цензор.НЕТ.
"Полиция начала уголовное производство по факту получения (предварительно) легких телесных повреждений жителем Врадиевского района. Во время мониторинга соцсетей было обнаружено сообщение дочери этого мужчины, где речь идет о вероятном избиении в ТЦК. Сейчас это событие расследуется", - сказала Калина.
Она также отметила, что мужчина находится в больнице. Правоохранители уточняют, где он получил телесные повреждения, ведь сам он в полицию не обращался.
В комментариях к посту дочери в соцсетях местные жители, в частности, пишут, что мужчина злоупотребляет спиртным, не платит алименты, поэтому информация дочери вызывает определенные сомнения.
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Але кому на фронті такий вояка здався?
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... ммм може Сирський "нові обличчя" набирати наказав?
Ні додати ні відняти
Про Червінського та Бурбу також багато що писали...
може батюшку послати, щоб силовиків святою водою покропив?
То чому дивуватися?
керівниця відділу комунікації поліції Миколаївської області Марина Калина поширює ще не розсідуване до кінця впровадження..
з якою ціллю?
тогда его проще пристрелить.
если кацапы до него доберуться, то панькаться с ним не будут и быстро пошлют в мясной штурм.
Такой на фронте подставит твоих ЗОЖников под пулю, а сам жив останется.
а если на передовой будет подставлять товарищей, то надолго живым не останется.
І всі ідіоти будуть захищати будь якого ухилянта з набитою мармизою.
Без перевірки фактів і без жодних доказів.
тільки чомусь тут про ці ну слухом, ні духом....