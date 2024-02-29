Во Врадиевке полиция расследует возможное избиение мужчины в ТЦК. ФОТО

Дочь мужчины опубликовала его фото с синяками якобы после избиения в ТЦК. Полиция проводит расследование.

Об этом Укринформу сообщила руководитель отдела коммуникации полиции Николаевской области Марина Калина, передает Цензор.НЕТ.

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"Полиция начала уголовное производство по факту получения (предварительно) легких телесных повреждений жителем Врадиевского района. Во время мониторинга соцсетей было обнаружено сообщение дочери этого мужчины, где речь идет о вероятном избиении в ТЦК. Сейчас это событие расследуется", - сказала Калина.

Она также отметила, что мужчина находится в больнице. Правоохранители уточняют, где он получил телесные повреждения, ведь сам он в полицию не обращался.

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В комментариях к посту дочери в соцсетях местные жители, в частности, пишут, что мужчина злоупотребляет спиртным, не платит алименты, поэтому информация дочери вызывает определенные сомнения.









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