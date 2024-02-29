РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11354 посетителя онлайн
Новости Фото
12 539 48

Во Врадиевке полиция расследует возможное избиение мужчины в ТЦК. ФОТО

Дочь мужчины опубликовала его фото с синяками якобы после избиения в ТЦК. Полиция проводит расследование.

Об этом Укринформу сообщила руководитель отдела коммуникации полиции Николаевской области Марина Калина, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: В Мукачево избили сотрудника ТЦК – полиция начала расследование. ВИДЕО

"Полиция начала уголовное производство по факту получения (предварительно) легких телесных повреждений жителем Врадиевского района. Во время мониторинга соцсетей было обнаружено сообщение дочери этого мужчины, где речь идет о вероятном избиении в ТЦК. Сейчас это событие расследуется", - сказала Калина.

Олександр Максімов після ймовірного побиття у ТЦК

Она также отметила, что мужчина находится в больнице. Правоохранители уточняют, где он получил телесные повреждения, ведь сам он в полицию не обращался.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Избиение военного в Мукачево: полиция нашла напавших. ФОТО

В комментариях к посту дочери в соцсетях местные жители, в частности, пишут, что мужчина злоупотребляет спиртным, не платит алименты, поэтому информация дочери вызывает определенные сомнения.

Олександр Максімов після ймовірного побиття у ТЦК


Олександр Максімов після ймовірного побиття у ТЦК

Смотрите: Член ВВК Черкасского городского ТЦК задержан на взятке 7,7 тыс. дол. за "оформление" непригодности к военной службе. ФОТО

Автор: 

избиение (9801) Николаевская область (2128) Нацполиция (16484) ТЦК (532)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Їм якось до одного місця, куди він попаде - там головне кількість, а не якість. Трохи покатається по підрозділам і рано чи пізно після кількох відмов хтось все одно забере.
показать весь комментарий
29.02.2024 14:09
+10
Задайте! Це ж "легендара "Врадіївка,відома на всю Україну з 2013 року своїми гвалтівниками-ментами!
То чому дивуватися?
показать весь комментарий
29.02.2024 13:50
+6
А ти вже перевірив, хто побив людину?
показать весь комментарий
29.02.2024 13:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ну нах -- а в яких віиськах ТЦК иого хотіла бачити?
показать весь комментарий
29.02.2024 13:44 Ответить
Їм якось до одного місця, куди він попаде - там головне кількість, а не якість. Трохи покатається по підрозділам і рано чи пізно після кількох відмов хтось все одно забере.
показать весь комментарий
29.02.2024 14:09 Ответить
В мене сусідів - доходяг таких загребли - так вони вже рік з госпіталю не вилазять
показать весь комментарий
29.02.2024 14:12 Ответить
Від мого знайомого на місцях відмовлялися кілька разів, бо він ще той дистрофік, але не відпускали, поки не прилаштували - не воював ні дня, лише постійно лікується. Який сенс таких брати, абсолютно не зрозуміло, адже по-факту бійця, який замінить когось немає, зате є зайва морока лікарям та марно витрачені кошти.
показать весь комментарий
29.02.2024 14:25 Ответить
Галочка ТЦКунам в план, ось весь сенс. I можливiсть далi вiдмазувати мажорiв за бабки та не їхати на нуль самим. Я ще не здивуюсь, якщо вони скiльки разiв одного й того самого бухаря вiдправляють, стiльки й "галочок" собi у план ставлять.
показать весь комментарий
29.02.2024 16:42 Ответить
Це точно - факт там чи не факт про побиття.
Але кому на фронті такий вояка здався?
...............
... ммм може Сирський "нові обличчя" набирати наказав?
показать весь комментарий
29.02.2024 14:19 Ответить
в батальоні "Аватар"
показать весь комментарий
29.02.2024 14:59 Ответить
Слишком много ( ежедневно по 157 раз ) в наших СМИ стало псевдосенсаций и шума-гама-тарарама на пустом месте. Проверяйте инфу и не спамьте бесконечными зрадами
показать весь комментарий
29.02.2024 13:46 Ответить
А ти вже перевірив, хто побив людину?
показать весь комментарий
29.02.2024 13:53 Ответить
Скрін якийсь показовий, "не могли для ІПСО когось менш показового вибрати"

Ні додати ні відняти
показать весь комментарий
29.02.2024 13:49 Ответить
Соц мережі пишуть.... Хто ним платить то і пишуть. Рятують ТЦК шників від буцигарні...
Про Червінського та Бурбу також багато що писали...
показать весь комментарий
29.02.2024 13:50 Ответить
кляте місце та Врадієвка

може батюшку послати, щоб силовиків святою водою покропив?
показать весь комментарий
29.02.2024 13:50 Ответить
Якщо дорога до неї така ж, як була в 2015, то він не доїде.
показать весь комментарий
01.03.2024 14:05 Ответить
Задайте! Це ж "легендара "Врадіївка,відома на всю Україну з 2013 року своїми гвалтівниками-ментами!
То чому дивуватися?
показать весь комментарий
29.02.2024 13:50 Ответить
А Кагарлык не легендарный?
показать весь комментарий
29.02.2024 14:09 Ответить
мєнти на фронт - не хочуть.. дійсно, нема чому дивуватись..
показать весь комментарий
29.02.2024 15:42 Ответить
навіщо поширювати «можливе» побиття чоловіка в ТЦК ?
керівниця відділу комунікації поліції Миколаївської області Марина Калина поширює ще не розсідуване до кінця впровадження..
з якою ціллю?
показать весь комментарий
29.02.2024 13:53 Ответить
Може для того, щоб справа не заглохла?
показать весь комментарий
29.02.2024 13:56 Ответить
керівниця відділу комунікації поліції переживає щоб справа не заглохла..?
показать весь комментарий
29.02.2024 14:08 Ответить
ну, у врадіївці когось ********** - сам Бог велів
показать весь комментарий
29.02.2024 13:57 Ответить
мабуть для того й була колись заснована
показать весь комментарий
29.02.2024 14:02 Ответить
зєлєнскій перетворив мобілізацію на цирк. Прі парашенко була мобілізація, однак такої хєрні не було
показать весь комментарий
29.02.2024 14:06 Ответить
Так само в АТО аватарiв гребли.
показать весь комментарий
29.02.2024 16:44 Ответить
Клітки для аватарів забув вже?
показать весь комментарий
01.03.2024 14:04 Ответить
врадіївські поліцаї - то мерзота із мерзот
показать весь комментарий
29.02.2024 14:18 Ответить
А інша мусорня, в т.ч. і ТЦКашна, краща чи що?
показать весь комментарий
29.02.2024 14:52 Ответить
"Бізнес" на мобілізації давно рентабельніший за похоронний і успішно конкурує з наркобізнесом https://poltava.to/news/70581/ . Але дерибан західного фінансування все ж далеко попереду
показать весь комментарий
29.02.2024 14:22 Ответить
Ну и как он после такого будет родину защищать? Какая у него мотивация? Скорее сдаст своих или станет наводчиком, хотя до этого возможно "политикой не интересовался" от слова совсем
показать весь комментарий
29.02.2024 14:58 Ответить
увы... в войне такого масштаба мотивации мало(((.... а вот призывать государственных мужей, пенсионеров силовиков - мотивируя зарплатами, благами, пенсиями - стоит....
показать весь комментарий
29.02.2024 15:24 Ответить
Увы, такой дальше наливайки не пойдет.
показать весь комментарий
01.03.2024 14:19 Ответить
зачем тцк в районных центрах?, людей-денег много?... этим должна местная власть заниматься....
показать весь комментарий
29.02.2024 15:22 Ответить
а чем же они в тцк занимаются, если если не бьют, если каждый словленный добровольно идет на смерть
показать весь комментарий
29.02.2024 15:36 Ответить
Если 73% выбрали актеришку из сериала, то из таких нужную подпись даже выбивать не надо, там мульен иных методов есть на мозг золотой рыбки.
показать весь комментарий
01.03.2024 14:02 Ответить
если люди всю жизнь следили за своим здоровьем, то они должны идти воевать, а это чмо алкогольное пусть в тылу отсиживаться?
тогда его проще пристрелить.
если кацапы до него доберуться, то панькаться с ним не будут и быстро пошлют в мясной штурм.
показать весь комментарий
01.03.2024 11:52 Ответить
Кури приказ 402, алкогольная болезнь печени освобождает от мобилизации.
Такой на фронте подставит твоих ЗОЖников под пулю, а сам жив останется.
показать весь комментарий
01.03.2024 14:00 Ответить
в учебке пару месяцев без водки подлечиться. а не захочет лечиться, то останется без денег.
а если на передовой будет подставлять товарищей, то надолго живым не останется.
показать весь комментарий
01.03.2024 15:22 Ответить
И от цирроза подлечится?
показать весь комментарий
01.03.2024 15:24 Ответить
если на ранней стадии, то служба ему даже на пользу пойдет.
показать весь комментарий
01.03.2024 15:28 Ответить
До писдоньки.
показать весь комментарий
01.03.2024 13:58 Ответить
Бідні Цкшники - то їх бють , то приходять і помирають в них в комендатурах ,то не дають купити будиночок в Іспанії ... Може їм молоко за шкідливість давати?
показать весь комментарий
01.03.2024 17:24 Ответить
Все. Тепер можна уникнути мобілізації попросивши когось набити собі пику.

І всі ідіоти будуть захищати будь якого ухилянта з набитою мармизою.

Без перевірки фактів і без жодних доказів.
показать весь комментарий
01.03.2024 19:29 Ответить
а на Тернопільщині в ТЦК закатували мужика до смерті!

тільки чомусь тут про ці ну слухом, ні духом....
показать весь комментарий
01.03.2024 21:54 Ответить
Мене бентежать смутні сумніви... Саме назва Врадієвка, не від Врата Ада часом?????? А то як" судити за їх ділами" - то ніби десь поряд....
показать весь комментарий
02.03.2024 12:12 Ответить
Мабуть, він хотів захищати на фронті власну Родину, а його не пускали до ТЦК??! Більше за усе, що це так і було…. Це не Зеленський ухилянт…
показать весь комментарий
03.03.2024 10:58 Ответить
Полиция проведет тщательное расследование, но следов побоев не найдёт.
показать весь комментарий
04.03.2024 02:57 Ответить
Панове,а це не та Врадієвка, в якій місцеві мусора у відділку, жорстко згвалтували 19ти річну дівчину побили. Їх через деякий час затримали.Слідство,як завжди тривало довго.Хотіли" ЗМЯТЬ"...деталі уже не пам*ятаю,Давно було,але Врадієвка запам*яталася,Можливо це не те село...
показать весь комментарий
04.03.2024 08:26 Ответить
 
 