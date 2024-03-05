В Україні підвищать мінімальну зарплату: на скільки та кого це стосується
В Україні з 1 квітня мінімальну зарплату підвищать із 7100 до 8000 грн.
Про це повідомляє Цензор. НЕТ з посиланням на OBOZ.UA.
В результаті підвищення мінімальної заробітної плати також збільшиться мінімальна сума податків для фізосіб-підприємців, крім того, також підвищать гарантований розмір пенсії для певної категорії.
У січні 2022-го мінімальна зарплата становила 6500 грн. З того моменту (з урахуванням даних за січень 2024-го) інфляція була на рівні 32,1%. Якби мінімалку підняли на той рівень, на який зросли ціни, то вона збільшилася б до 8586 грн. Замість цього вона становитиме лише 8000 грн.
Завідувачка сектору відділу досліджень якості життя населення в Інституті демографії та соцдосліджень при НАНУ Людмила Черенько розповідає: "Хоча 2023-й показав невелику інфляцію, в рамках 5,1%, проте, в умовах повномасштабної війни компенсувати мінімалкою втрати – це, звичайно, нереалістично. Підвищення мінімальної зарплати – це позитивний сигнал і для ринку праці. Але в тих умовах, що склались, і це підвищення вже є результатом".
Як впливатиме перерахунок на пенсії
Йтиметься про ті пенсії, які отримують українці у віці від 65 років, які виконали норми щодо стажу. За законом вони мають право на виплату в розмірі 40% мінімалки. Зараз це 2840 грн, а з 1 квітня – 3200 грн. Також зміняться і розміри деяких платежів та лімітів.
Як зміняться податки
Фізособи-підприємці (ФОПи) платять за себе ЄСВ з мінімальної зарплати. До квітня це 1562 грн, а після квітня – 1760 грн. Проти підвищення мінімалки традиційно виступає частина дрібного бізнесу. Але навіть такі підприємці ніколи не виступали проти індексації в межах інфляції. Людмила Черенько зазначає: мінімальна зарплата в Україні залишається однією з найнижчих у Європі.
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і фермери, дармоїди, на гроші євросоюзу.
Податками потрібно обкладати не зарплати а видатки на розкіш
"хитрожопі", "буржуї" - це совкове мислення . В нас відносно вільний ринок - чого хтось не "хитрожопий " і не хочете викупити квартиру на етапі фундаменту чи забудови дешевше ?
Економіка складна річ - і тут немає простих рішень на кшталт -"взять і подєліть ", "взять у багатих і отдать бєдним" - інакше вона опиниться в сраці . Багаті люди просто виведуть свої кошти з країни , а бідосі стануть ще біднішими
А виходячи з ваших текстів - ви мабуть мислити ,як той гандон з Франківська ,стосовно якого вчора виклали відео , який побив стару бабусю заради грошей . Я б таких мудаків 3,14див до тих пір доки вони не зрозуміли б ,що літніх людей потрібно поважати і дбати за них.
А молодим треба важко працювати,або вчитися думати - а не чекати халяви і нарікати ,щось хтось щось їм не додав
Але життя повертає те що сіяв - і пожнеш те що виростив - і коли ти станеш старий і немчіний - черговий 20літній лобуряка - дасть тобі копня під сраку - щоб ти старий пердун не заважав йому жити ...
Але зрештою, хто українцям винний
Ніхто не працює більше 24 годин на добу, але у одних зарплата захмарна, а інші ледь зводять кінці з кінцями, хоча праця наприклад тогож прибиральника не менш важлива, всі хочуть щоб було чисто. всі цим користуються але вважають що цій категорії людей чомусь можна платити що небуть, аби не померли
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