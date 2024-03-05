В Україні підвищать мінімальну зарплату: на скільки та кого це стосується

В Україні з 1 квітня мінімальну зарплату підвищать із 7100 до 8000 грн.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ з посиланням на OBOZ.UA.

В результаті підвищення мінімальної заробітної плати також збільшиться мінімальна сума податків для фізосіб-підприємців, крім того, також підвищать гарантований розмір пенсії для певної категорії.

У січні 2022-го мінімальна зарплата становила 6500 грн. З того моменту (з урахуванням даних за січень 2024-го) інфляція була на рівні 32,1%. Якби мінімалку підняли на той рівень, на який зросли ціни, то вона збільшилася б до 8586 грн. Замість цього вона становитиме лише 8000 грн.

Завідувачка сектору відділу досліджень якості життя населення в Інституті демографії та соцдосліджень при НАНУ Людмила Черенько розповідає: "Хоча 2023-й показав невелику інфляцію, в рамках 5,1%, проте, в умовах повномасштабної війни компенсувати мінімалкою втрати – це, звичайно, нереалістично. Підвищення мінімальної зарплати – це позитивний сигнал і для ринку праці. Але в тих умовах, що склались, і це підвищення вже є результатом".

Як впливатиме перерахунок на пенсії

Йтиметься про ті пенсії, які отримують українці у віці від 65 років, які виконали норми щодо стажу. За законом вони мають право на виплату в розмірі 40% мінімалки. Зараз це 2840 грн, а з 1 квітня – 3200 грн. Також зміняться і розміри деяких платежів та лімітів.

Як зміняться податки

Фізособи-підприємці (ФОПи) платять за себе ЄСВ з мінімальної зарплати. До квітня це 1562 грн, а після квітня – 1760 грн. Проти підвищення мінімалки традиційно виступає частина дрібного бізнесу. Але навіть такі підприємці ніколи не виступали проти індексації в межах інфляції. Людмила Черенько зазначає: мінімальна зарплата в Україні залишається однією з найнижчих у Європі.

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