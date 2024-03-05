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В Україні підвищать мінімальну зарплату: на скільки та кого це стосується

В Україні з 1 квітня мінімальну зарплату підвищать із 7100 до 8000 грн.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ з посиланням на OBOZ.UA.

В результаті підвищення мінімальної заробітної плати також збільшиться мінімальна сума податків для фізосіб-підприємців, крім того, також підвищать гарантований розмір пенсії для певної категорії.

У січні 2022-го мінімальна зарплата становила 6500 грн. З того моменту (з урахуванням даних за січень 2024-го) інфляція була на рівні 32,1%. Якби мінімалку підняли на той рівень, на який зросли ціни, то вона збільшилася б до 8586 грн. Замість цього вона становитиме лише 8000 грн.

Завідувачка сектору відділу досліджень якості життя населення в Інституті демографії та соцдосліджень при НАНУ Людмила Черенько розповідає: "Хоча 2023-й показав невелику інфляцію, в рамках 5,1%, проте, в умовах повномасштабної війни компенсувати мінімалкою втрати – це, звичайно, нереалістично. Підвищення мінімальної зарплати – це позитивний сигнал і для ринку праці. Але в тих умовах, що склались, і це підвищення вже є результатом".

Як впливатиме перерахунок на пенсії

Йтиметься про ті пенсії, які отримують українці у віці від 65 років, які виконали норми щодо стажу. За законом вони мають право на виплату в розмірі 40% мінімалки. Зараз це 2840 грн, а з 1 квітня – 3200 грн. Також зміняться і розміри деяких платежів та лімітів.

Як зміняться податки

Фізособи-підприємці (ФОПи) платять за себе ЄСВ з мінімальної зарплати. До квітня це 1562 грн, а після квітня – 1760 грн. Проти підвищення мінімалки традиційно виступає частина дрібного бізнесу. Але навіть такі підприємці ніколи не виступали проти індексації в межах інфляції. Людмила Черенько зазначає: мінімальна зарплата в Україні залишається однією з найнижчих у Європі.

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гроші (969) населення (167) мінімальна зарплата (304)


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Топ коментарі
+8
Знову ціни виростуть (
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05.03.2024 09:49
+5
Так їм податкові надходження треба збільшувати, тому і ''типу'' збільшили зарплати.
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05.03.2024 10:03
+2
8000 грн. це 800 злотих. Це 3-4 робочі дні в Польщі
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05.03.2024 09:56
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8000 грн. це 800 злотих. Це 3-4 робочі дні в Польщі
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05.03.2024 09:56 Відповісти
у польщі злі поляки, що висипають зерно.
і фермери, дармоїди, на гроші євросоюзу.
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05.03.2024 09:59 Відповісти
8000 грн. = $200 - это один рабочий день в США.
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05.03.2024 12:36 Відповісти
Знову ціни виростуть (
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05.03.2024 09:49 Відповісти
підвищення буде у депутатів, а всіх інших підвищення лише торкнеться
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05.03.2024 09:50 Відповісти
Так їм податкові надходження треба збільшувати, тому і ''типу'' збільшили зарплати.
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05.03.2024 10:03 Відповісти
Нічого не дає крім "переможних" реляцій уряду про збільшення надходженнь з податків.
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05.03.2024 10:16 Відповісти
Краще прибрати податки з мінімалки і ввести пропорційний податок. Чим більше заробляєш - більше платиш - а багатїї хай платять 80%.
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05.03.2024 10:19 Відповісти
Багаті люди, як правило розумні люди - вони знають, що таке податкова оптимізація. І тому будуть платити менше чим бідосі.
Податками потрібно обкладати не зарплати а видатки на розкіш
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05.03.2024 10:23 Відповісти
Погоджуюсь, багато хто офіційно отримує мінімалку - а решту у конверті. Тому таких можна змусити платити у казну тільки під час витрат. Велику нерухомість теж потрібно обкласти податком - якщо дома хороми, чи хтось заробляє на сдачі в оренду - то хай добряче платить.
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05.03.2024 10:29 Відповісти
Стосовно -хоромів ви мабуть праві . Але якщо ви обкладете податком здачі квартир в оренду то заплатить не той хто сдає - а той ,хто знімає, бо орендодавець закладе ці податки у вартість оренди квартири . Відповідно знову заплатять бідні ( не мають коштів на квартир у) ,а не здавачі
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05.03.2024 10:40 Відповісти
У тому то і справа, що обкласти податком орендодавця просто не можливо. Він буде здавати втихаря і нічого не платити. Тут треба дивитися глобально - чому люди не можуть придбати житло та вимушені платити таку велику орендну плату? Тому що хитро#опі українці навіть не сильно заможні просто накопили за своє життя доляри - скупили нерухомість і забезпечили собі заможню старість. Їм звісно вигідно - банки можуть лопнути, гривня обвалитися, доляри просто вкрасти - а тут прям просто ідеальна інвестиція. Але лише для них, а молодь через це страдає. Бо крартири викуплені хитро#опими, ціни на нерухомість космос - хоча попит впав бо багато виїхало за кордон, відповідно і ціни на оренду великі. Потрібно рішуче зламати цю схему збагачення - орендарі гроші не намалюють і орендодавці просто стануть менше заробляти через податки і нікуди не дінуться - будуть здавати по тій же ціні або просто платити комуналку та податки із власної кишені. Буде стимул продавати непотрібну нерухомість. Квартир вистачить на всіх - населення зменшилось через еміграцію за кордон, а зменшення попиту зменшить ціну на житло і відповідно оренду і ціни стануть доступними.
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05.03.2024 10:56 Відповісти
Орендодавець ніколи не буде платити податки та комуналку . Бо це бізнес, і ніхто не буде працювати в збиток . Квартиру потрібно купити ,зробити ремонт , амортизація - це все значні інвестиції - власник захоче ї х повернути.

"хитрожопі", "буржуї" - це совкове мислення . В нас відносно вільний ринок - чого хтось не "хитрожопий " і не хочете викупити квартиру на етапі фундаменту чи забудови дешевше ?
Економіка складна річ - і тут немає простих рішень на кшталт -"взять і подєліть ", "взять у багатих і отдать бєдним" - інакше вона опиниться в сраці . Багаті люди просто виведуть свої кошти з країни , а бідосі стануть ще біднішими
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05.03.2024 11:08 Відповісти
Подивись на OlX які хрущоби там здають. У цих гнидниках ремонт не робився за царя-панька, а ціни такі, що на оренду плюс комуналку мінімальна заплатня уходить. Амортизація така, що якщо щось зламається у цій халупі то таке добро просто заносять із смітника чи купують у бомжів замість зламного. Престарілі вовкулаки навіть слова не знають амортизація - але ці совки чудово вміють рахувати гроші і наживатися на праці молодих людей. Буржуй - це той, який вклав мільйон у бізнес, розвивається, робить інновації, інвестує, а це просто паразити, які паразитують на праці молоді. Молодь повинна горбатитись, щоб годувати старикана, який просто здає свою халупу, не вкладаючи ані копійки у розвиток бізнесу, не рухає країну вперед як ті буржуї. Потрібно просто економічно змусити не наживатись на рівному місці, а продавати зайву нерухомісь і тоді хай валять на всі чотири сторони, хай виводять свої кошти - прям невелика втрата, якщо старпери вивезуть свої десять штук баксів зароблених на сововому заводі у шкарпетці та вставні щелепи, а молодь хай отримує доступне житло і їй треба у цьому економічно посприяти.
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05.03.2024 11:26 Відповісти
З таким хамським відношенням до старших людей ви багатим не станете. Ці старенькі - як правило відпрацювали на своїх роботах по 35- 40 років ( у вас який трудовий стаж ?) - а із вдячності тепер держава за їхню працю дає мізерну пенсію - і здача старої квартири - це можливо єдина можливість вижити і купити ліки.

А виходячи з ваших текстів - ви мабуть мислити ,як той гандон з Франківська ,стосовно якого вчора виклали відео , який побив стару бабусю заради грошей . Я б таких мудаків 3,14див до тих пір доки вони не зрозуміли б ,що літніх людей потрібно поважати і дбати за них.
А молодим треба важко працювати,або вчитися думати - а не чекати халяви і нарікати ,щось хтось щось їм не додав
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05.03.2024 11:36 Відповісти
Не треба рятувати старперів, гроблячи для цього молодих. Так, держава повинна годувати пенсіонерів але не треба садити їх на шию молоді. І молодь зараз така, що не вивезе - зараз інфаркт помолодшав - у 40 років вже лягають у землю. Ці старенькі отримали своє - ходили у піонерських галстуках, вступали у комсомол, коли комуністи їх обкрадали - от і отримали отримали від радянської держави по заслугам - хай розплаючуються за життя заробленими радянськими рублями та знімають із кеш зі сберкнижок. Це справедливо. Одні жили як холопи, а інші у цей час будували демократію - і вони заслужили заможню старість. Західні старики заробили на ******* просторне житло, депозити, акції і живуть довгим якісним життям - на заході вже кожен 7/10/20 доларовий мільйонер, а ці страпери хай дякують радянській владі за свою "заможню" у лапках старість. Західні старики не грабували банки щоб жити заможно - вони просто заробили. Робити і заробляти це різні речі. Тому все справедливо - кожен заробив те, на що заслуговує. Хто прожив гідно - заробив одне, хто ганебно жив холопським життям - інше.
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05.03.2024 11:51 Відповісти
Взагалі ти народився в цій країні ,а не на заході - і жив ти на кошти тих платників податків, - отих "як ти кажеш старих " - тобі підтирали сраку , навчали , лікували . А тепер замість вдячності - ти мав їх в сраці .
Але життя повертає те що сіяв - і пожнеш те що виростив - і коли ти станеш старий і немчіний - черговий 20літній лобуряка - дасть тобі копня під сраку - щоб ти старий пердун не заважав йому жити ...
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05.03.2024 11:59 Відповісти
Мені просто п0х на них і все як усім п0х на моє ставлення до когось. Але я просто описав закон життя, а життя це дуже жорстка штука і повертає кожному своє незалежно від мого особистого ставлення. Все своє життя я ні на кого не сподівався і ні на кого не буду сподіватись - лише на свій ранець із доларами та набоями та автомат, який я тримаю у сейфі. Я завжди жив із тим, що моє нікченме життя нікому не було і не буде нікому потрібним - усіх цікавлять лише мої гроші - і все що я заробив - то і моє і все. І знаючи це я подбав про своє майбутнє на всі сто. Я готовий до всього на світі і втрати усе хоч зараз - навіть на найгірший випадок у мене є окремий патрон, який я залишив лише для себе і я все життя себе готовий що ніхто не дасть мені ні копійки і не простягне руку допомги, не подасть стакан води. І життя мене не розчарувало і не розчарує. Тому я всім просто раджу пізнати усю правду життя і змінити ставлення до нього і ні на кого не сподіватись.
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05.03.2024 12:15 Відповісти
Я вам співчуваю
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05.03.2024 12:54 Відповісти
Не треба мені співчувати. Я прожив чудове насичене життя
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05.03.2024 12:55 Відповісти
виходячи з вашого умонастрою - якще ваше життя було чудове , то в яких тонах - життя погане )??
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05.03.2024 12:59 Відповісти
Життя не хороше і не погане - воно лише підкоряється логіці і законам природи. В мене звичне життя як і у багатьої людей навколо без великих бід та подарунків долі. Оптиміст бачить таке життя хорошим, песиміст поганим.
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05.03.2024 13:16 Відповісти
Польша для поляків а Україна для жидів....
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05.03.2024 10:25 Відповісти
Зустрілись якось єврей, руззький, татарин та абхазець і давай воювати українцями...
Але зрештою, хто українцям винний
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05.03.2024 10:51 Відповісти
8000 гн, це щоб українці часом не об"їлися
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05.03.2024 10:48 Відповісти
Найцікавіше у цій новині те, що з 1 квітня в Україні мінімальна зарплата знову стане більшою ніж у мордорі, навіть після сплати податків.
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05.03.2024 10:51 Відповісти
Ні. Мордор отримуватиме після сплати податків на 735 гривень більше мінімалку.
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05.03.2024 11:01 Відповісти
В Україні панує несправедлива оплата праці, чому квартал не отримує 8 тисяч грн хіба вони перетружуються більше за інших людей?
Ніхто не працює більше 24 годин на добу, але у одних зарплата захмарна, а інші ледь зводять кінці з кінцями, хоча праця наприклад тогож прибиральника не менш важлива, всі хочуть щоб було чисто. всі цим користуються але вважають що цій категорії людей чомусь можна платити що небуть, аби не померли
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05.03.2024 11:04 Відповісти
Це вже було: епоха бідності закінчилася!
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05.03.2024 11:17 Відповісти
Яка неповага до українського народу...
Полоненого окупанта вбивцю утримують за 10 000 грн на місяць
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05.03.2024 11:20 Відповісти
А хіба є підстави для підвищення: ніяких. Просто знову інфляція і зростання собівартості.
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05.03.2024 11:27 Відповісти
Так, це не підвищення, а лише компенсація інфляції, але наріду впарюють як підвищення
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05.03.2024 12:34 Відповісти
Гарний експеримент. Підіймати податки і дивитись чи всі виживуть. А всі беруть і виживають як на зло. І продовжують голосувати за тих хто обіцяє)Якість їжі зіпсули до максимума. І отримують супер прибутки. Але, чого я стараюся, ідіоти все одно ж оберуть знову клоуна або воєнізують керівництво і продовжать тероризувати податківців.
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05.03.2024 19:20 Відповісти
 
 