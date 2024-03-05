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В Украине повысят минимальную зарплату: насколько и кого это коснется

В Украине с 1 апреля минимальная зарплата будет повышена с 7100 до 8000 грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OBOZ.UA.

В результате увеличения минимальной заработной платы также увеличится минимальная сумма налогов для физлиц-предпринимателей, кроме того, также повысят гарантированный размер пенсии для определенной категории.

В январе 2022 года минимальная зарплата составляла 6500 грн. С того момента (с учетом данных за январь 2024 года) инфляция была на уровне 32,1%. Если бы минималку подняли на уровень, на который выросли цены, то она увеличилась бы до 8586 грн. Вместо этого она составит всего 8000 грн.

Заведующая сектором отдела исследований качества жизни населения в Институте демографии и социсследований при НАНУ Людмила Черенько рассказывает: "Хотя 2023 показал небольшую инфляцию, в рамках 5,1%, однако, в условиях полномасштабной войны компенсировать минималкой потери - это, конечно, нереалистично. Повышение минимальной зарплаты – это положительный сигнал и для рынка труда. Но в сложившихся условиях и это повышение уже является результатом".

Как будет влиять перерасчет на пенсии

Речь пойдет о тех пенсиях, которые получают украинцы в возрасте от 65 лет, которые выполнили нормы по стажу. По закону они имеют право на выплату в размере 40% минималки. Сейчас это 2840 грн., а с 1 апреля – 3200 грн. Также изменятся размеры некоторых платежей и лимитов.

Как изменятся налоги

Физлица-предприниматели (ФЛП) платят за себя ЕСВ по минимальной зарплате. До апреля это 1562 грн., а после апреля – 1760 грн. Против повышения минималки традиционно выступает часть мелкого бизнеса. Но даже такие предприниматели никогда не выступали против индексации внутри инфляции. Людмила Черенько отмечает: минимальная зарплата в Украине остается одной из самых низких в Европе.

Также читайте: Безработные будут привлечены к восстановлению Украины и будут получать минимальную зарплату 6,7 тыс. грн, - Минэкономики

Автор: 

деньги (932) население (155) минимальная зарплата (196)


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Топ комментарии
+8
Знову ціни виростуть (
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05.03.2024 09:49
+5
Так їм податкові надходження треба збільшувати, тому і ''типу'' збільшили зарплати.
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05.03.2024 10:03
+2
8000 грн. це 800 злотих. Це 3-4 робочі дні в Польщі
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05.03.2024 09:56
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8000 грн. це 800 злотих. Це 3-4 робочі дні в Польщі
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05.03.2024 09:56 Ответить
у польщі злі поляки, що висипають зерно.
і фермери, дармоїди, на гроші євросоюзу.
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05.03.2024 09:59 Ответить
8000 грн. = $200 - это один рабочий день в США.
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05.03.2024 12:36 Ответить
Знову ціни виростуть (
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05.03.2024 09:49 Ответить
підвищення буде у депутатів, а всіх інших підвищення лише торкнеться
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05.03.2024 09:50 Ответить
Так їм податкові надходження треба збільшувати, тому і ''типу'' збільшили зарплати.
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05.03.2024 10:03 Ответить
Нічого не дає крім "переможних" реляцій уряду про збільшення надходженнь з податків.
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05.03.2024 10:16 Ответить
Краще прибрати податки з мінімалки і ввести пропорційний податок. Чим більше заробляєш - більше платиш - а багатїї хай платять 80%.
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05.03.2024 10:19 Ответить
Багаті люди, як правило розумні люди - вони знають, що таке податкова оптимізація. І тому будуть платити менше чим бідосі.
Податками потрібно обкладати не зарплати а видатки на розкіш
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05.03.2024 10:23 Ответить
Погоджуюсь, багато хто офіційно отримує мінімалку - а решту у конверті. Тому таких можна змусити платити у казну тільки під час витрат. Велику нерухомість теж потрібно обкласти податком - якщо дома хороми, чи хтось заробляє на сдачі в оренду - то хай добряче платить.
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05.03.2024 10:29 Ответить
Стосовно -хоромів ви мабуть праві . Але якщо ви обкладете податком здачі квартир в оренду то заплатить не той хто сдає - а той ,хто знімає, бо орендодавець закладе ці податки у вартість оренди квартири . Відповідно знову заплатять бідні ( не мають коштів на квартир у) ,а не здавачі
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05.03.2024 10:40 Ответить
У тому то і справа, що обкласти податком орендодавця просто не можливо. Він буде здавати втихаря і нічого не платити. Тут треба дивитися глобально - чому люди не можуть придбати житло та вимушені платити таку велику орендну плату? Тому що хитро#опі українці навіть не сильно заможні просто накопили за своє життя доляри - скупили нерухомість і забезпечили собі заможню старість. Їм звісно вигідно - банки можуть лопнути, гривня обвалитися, доляри просто вкрасти - а тут прям просто ідеальна інвестиція. Але лише для них, а молодь через це страдає. Бо крартири викуплені хитро#опими, ціни на нерухомість космос - хоча попит впав бо багато виїхало за кордон, відповідно і ціни на оренду великі. Потрібно рішуче зламати цю схему збагачення - орендарі гроші не намалюють і орендодавці просто стануть менше заробляти через податки і нікуди не дінуться - будуть здавати по тій же ціні або просто платити комуналку та податки із власної кишені. Буде стимул продавати непотрібну нерухомість. Квартир вистачить на всіх - населення зменшилось через еміграцію за кордон, а зменшення попиту зменшить ціну на житло і відповідно оренду і ціни стануть доступними.
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05.03.2024 10:56 Ответить
Орендодавець ніколи не буде платити податки та комуналку . Бо це бізнес, і ніхто не буде працювати в збиток . Квартиру потрібно купити ,зробити ремонт , амортизація - це все значні інвестиції - власник захоче ї х повернути.

"хитрожопі", "буржуї" - це совкове мислення . В нас відносно вільний ринок - чого хтось не "хитрожопий " і не хочете викупити квартиру на етапі фундаменту чи забудови дешевше ?
Економіка складна річ - і тут немає простих рішень на кшталт -"взять і подєліть ", "взять у багатих і отдать бєдним" - інакше вона опиниться в сраці . Багаті люди просто виведуть свої кошти з країни , а бідосі стануть ще біднішими
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05.03.2024 11:08 Ответить
Подивись на OlX які хрущоби там здають. У цих гнидниках ремонт не робився за царя-панька, а ціни такі, що на оренду плюс комуналку мінімальна заплатня уходить. Амортизація така, що якщо щось зламається у цій халупі то таке добро просто заносять із смітника чи купують у бомжів замість зламного. Престарілі вовкулаки навіть слова не знають амортизація - але ці совки чудово вміють рахувати гроші і наживатися на праці молодих людей. Буржуй - це той, який вклав мільйон у бізнес, розвивається, робить інновації, інвестує, а це просто паразити, які паразитують на праці молоді. Молодь повинна горбатитись, щоб годувати старикана, який просто здає свою халупу, не вкладаючи ані копійки у розвиток бізнесу, не рухає країну вперед як ті буржуї. Потрібно просто економічно змусити не наживатись на рівному місці, а продавати зайву нерухомісь і тоді хай валять на всі чотири сторони, хай виводять свої кошти - прям невелика втрата, якщо старпери вивезуть свої десять штук баксів зароблених на сововому заводі у шкарпетці та вставні щелепи, а молодь хай отримує доступне житло і їй треба у цьому економічно посприяти.
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05.03.2024 11:26 Ответить
З таким хамським відношенням до старших людей ви багатим не станете. Ці старенькі - як правило відпрацювали на своїх роботах по 35- 40 років ( у вас який трудовий стаж ?) - а із вдячності тепер держава за їхню працю дає мізерну пенсію - і здача старої квартири - це можливо єдина можливість вижити і купити ліки.

А виходячи з ваших текстів - ви мабуть мислити ,як той гандон з Франківська ,стосовно якого вчора виклали відео , який побив стару бабусю заради грошей . Я б таких мудаків 3,14див до тих пір доки вони не зрозуміли б ,що літніх людей потрібно поважати і дбати за них.
А молодим треба важко працювати,або вчитися думати - а не чекати халяви і нарікати ,щось хтось щось їм не додав
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05.03.2024 11:36 Ответить
Не треба рятувати старперів, гроблячи для цього молодих. Так, держава повинна годувати пенсіонерів але не треба садити їх на шию молоді. І молодь зараз така, що не вивезе - зараз інфаркт помолодшав - у 40 років вже лягають у землю. Ці старенькі отримали своє - ходили у піонерських галстуках, вступали у комсомол, коли комуністи їх обкрадали - от і отримали отримали від радянської держави по заслугам - хай розплаючуються за життя заробленими радянськими рублями та знімають із кеш зі сберкнижок. Це справедливо. Одні жили як холопи, а інші у цей час будували демократію - і вони заслужили заможню старість. Західні старики заробили на ******* просторне житло, депозити, акції і живуть довгим якісним життям - на заході вже кожен 7/10/20 доларовий мільйонер, а ці страпери хай дякують радянській владі за свою "заможню" у лапках старість. Західні старики не грабували банки щоб жити заможно - вони просто заробили. Робити і заробляти це різні речі. Тому все справедливо - кожен заробив те, на що заслуговує. Хто прожив гідно - заробив одне, хто ганебно жив холопським життям - інше.
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05.03.2024 11:51 Ответить
Взагалі ти народився в цій країні ,а не на заході - і жив ти на кошти тих платників податків, - отих "як ти кажеш старих " - тобі підтирали сраку , навчали , лікували . А тепер замість вдячності - ти мав їх в сраці .
Але життя повертає те що сіяв - і пожнеш те що виростив - і коли ти станеш старий і немчіний - черговий 20літній лобуряка - дасть тобі копня під сраку - щоб ти старий пердун не заважав йому жити ...
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05.03.2024 11:59 Ответить
Мені просто п0х на них і все як усім п0х на моє ставлення до когось. Але я просто описав закон життя, а життя це дуже жорстка штука і повертає кожному своє незалежно від мого особистого ставлення. Все своє життя я ні на кого не сподівався і ні на кого не буду сподіватись - лише на свій ранець із доларами та набоями та автомат, який я тримаю у сейфі. Я завжди жив із тим, що моє нікченме життя нікому не було і не буде нікому потрібним - усіх цікавлять лише мої гроші - і все що я заробив - то і моє і все. І знаючи це я подбав про своє майбутнє на всі сто. Я готовий до всього на світі і втрати усе хоч зараз - навіть на найгірший випадок у мене є окремий патрон, який я залишив лише для себе і я все життя себе готовий що ніхто не дасть мені ні копійки і не простягне руку допомги, не подасть стакан води. І життя мене не розчарувало і не розчарує. Тому я всім просто раджу пізнати усю правду життя і змінити ставлення до нього і ні на кого не сподіватись.
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05.03.2024 12:15 Ответить
Я вам співчуваю
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05.03.2024 12:54 Ответить
Не треба мені співчувати. Я прожив чудове насичене життя
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05.03.2024 12:55 Ответить
виходячи з вашого умонастрою - якще ваше життя було чудове , то в яких тонах - життя погане )??
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05.03.2024 12:59 Ответить
Життя не хороше і не погане - воно лише підкоряється логіці і законам природи. В мене звичне життя як і у багатьої людей навколо без великих бід та подарунків долі. Оптиміст бачить таке життя хорошим, песиміст поганим.
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05.03.2024 13:16 Ответить
Польша для поляків а Україна для жидів....
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05.03.2024 10:25 Ответить
Зустрілись якось єврей, руззький, татарин та абхазець і давай воювати українцями...
Але зрештою, хто українцям винний
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05.03.2024 10:51 Ответить
8000 гн, це щоб українці часом не об"їлися
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05.03.2024 10:48 Ответить
Найцікавіше у цій новині те, що з 1 квітня в Україні мінімальна зарплата знову стане більшою ніж у мордорі, навіть після сплати податків.
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05.03.2024 10:51 Ответить
Ні. Мордор отримуватиме після сплати податків на 735 гривень більше мінімалку.
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05.03.2024 11:01 Ответить
В Україні панує несправедлива оплата праці, чому квартал не отримує 8 тисяч грн хіба вони перетружуються більше за інших людей?
Ніхто не працює більше 24 годин на добу, але у одних зарплата захмарна, а інші ледь зводять кінці з кінцями, хоча праця наприклад тогож прибиральника не менш важлива, всі хочуть щоб було чисто. всі цим користуються але вважають що цій категорії людей чомусь можна платити що небуть, аби не померли
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05.03.2024 11:04 Ответить
Це вже було: епоха бідності закінчилася!
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05.03.2024 11:17 Ответить
Яка неповага до українського народу...
Полоненого окупанта вбивцю утримують за 10 000 грн на місяць
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05.03.2024 11:20 Ответить
А хіба є підстави для підвищення: ніяких. Просто знову інфляція і зростання собівартості.
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05.03.2024 11:27 Ответить
Так, це не підвищення, а лише компенсація інфляції, але наріду впарюють як підвищення
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05.03.2024 12:34 Ответить
Гарний експеримент. Підіймати податки і дивитись чи всі виживуть. А всі беруть і виживають як на зло. І продовжують голосувати за тих хто обіцяє)Якість їжі зіпсули до максимума. І отримують супер прибутки. Але, чого я стараюся, ідіоти все одно ж оберуть знову клоуна або воєнізують керівництво і продовжать тероризувати податківців.
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05.03.2024 19:20 Ответить
 
 