В Украине повысят минимальную зарплату: насколько и кого это коснется
В Украине с 1 апреля минимальная зарплата будет повышена с 7100 до 8000 грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OBOZ.UA.
В результате увеличения минимальной заработной платы также увеличится минимальная сумма налогов для физлиц-предпринимателей, кроме того, также повысят гарантированный размер пенсии для определенной категории.
В январе 2022 года минимальная зарплата составляла 6500 грн. С того момента (с учетом данных за январь 2024 года) инфляция была на уровне 32,1%. Если бы минималку подняли на уровень, на который выросли цены, то она увеличилась бы до 8586 грн. Вместо этого она составит всего 8000 грн.
Заведующая сектором отдела исследований качества жизни населения в Институте демографии и социсследований при НАНУ Людмила Черенько рассказывает: "Хотя 2023 показал небольшую инфляцию, в рамках 5,1%, однако, в условиях полномасштабной войны компенсировать минималкой потери - это, конечно, нереалистично. Повышение минимальной зарплаты – это положительный сигнал и для рынка труда. Но в сложившихся условиях и это повышение уже является результатом".
Как будет влиять перерасчет на пенсии
Речь пойдет о тех пенсиях, которые получают украинцы в возрасте от 65 лет, которые выполнили нормы по стажу. По закону они имеют право на выплату в размере 40% минималки. Сейчас это 2840 грн., а с 1 апреля – 3200 грн. Также изменятся размеры некоторых платежей и лимитов.
Как изменятся налоги
Физлица-предприниматели (ФЛП) платят за себя ЕСВ по минимальной зарплате. До апреля это 1562 грн., а после апреля – 1760 грн. Против повышения минималки традиционно выступает часть мелкого бизнеса. Но даже такие предприниматели никогда не выступали против индексации внутри инфляции. Людмила Черенько отмечает: минимальная зарплата в Украине остается одной из самых низких в Европе.
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і фермери, дармоїди, на гроші євросоюзу.
Податками потрібно обкладати не зарплати а видатки на розкіш
"хитрожопі", "буржуї" - це совкове мислення . В нас відносно вільний ринок - чого хтось не "хитрожопий " і не хочете викупити квартиру на етапі фундаменту чи забудови дешевше ?
Економіка складна річ - і тут немає простих рішень на кшталт -"взять і подєліть ", "взять у багатих і отдать бєдним" - інакше вона опиниться в сраці . Багаті люди просто виведуть свої кошти з країни , а бідосі стануть ще біднішими
А виходячи з ваших текстів - ви мабуть мислити ,як той гандон з Франківська ,стосовно якого вчора виклали відео , який побив стару бабусю заради грошей . Я б таких мудаків 3,14див до тих пір доки вони не зрозуміли б ,що літніх людей потрібно поважати і дбати за них.
А молодим треба важко працювати,або вчитися думати - а не чекати халяви і нарікати ,щось хтось щось їм не додав
Але життя повертає те що сіяв - і пожнеш те що виростив - і коли ти станеш старий і немчіний - черговий 20літній лобуряка - дасть тобі копня під сраку - щоб ти старий пердун не заважав йому жити ...
Але зрештою, хто українцям винний
Ніхто не працює більше 24 годин на добу, але у одних зарплата захмарна, а інші ледь зводять кінці з кінцями, хоча праця наприклад тогож прибиральника не менш важлива, всі хочуть щоб було чисто. всі цим користуються але вважають що цій категорії людей чомусь можна платити що небуть, аби не померли
Полоненого окупанта вбивцю утримують за 10 000 грн на місяць