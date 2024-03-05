В Украине повысят минимальную зарплату: насколько и кого это коснется

В Украине с 1 апреля минимальная зарплата будет повышена с 7100 до 8000 грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OBOZ.UA.

В результате увеличения минимальной заработной платы также увеличится минимальная сумма налогов для физлиц-предпринимателей, кроме того, также повысят гарантированный размер пенсии для определенной категории.

В январе 2022 года минимальная зарплата составляла 6500 грн. С того момента (с учетом данных за январь 2024 года) инфляция была на уровне 32,1%. Если бы минималку подняли на уровень, на который выросли цены, то она увеличилась бы до 8586 грн. Вместо этого она составит всего 8000 грн.

Заведующая сектором отдела исследований качества жизни населения в Институте демографии и социсследований при НАНУ Людмила Черенько рассказывает: "Хотя 2023 показал небольшую инфляцию, в рамках 5,1%, однако, в условиях полномасштабной войны компенсировать минималкой потери - это, конечно, нереалистично. Повышение минимальной зарплаты – это положительный сигнал и для рынка труда. Но в сложившихся условиях и это повышение уже является результатом".

Как будет влиять перерасчет на пенсии

Речь пойдет о тех пенсиях, которые получают украинцы в возрасте от 65 лет, которые выполнили нормы по стажу. По закону они имеют право на выплату в размере 40% минималки. Сейчас это 2840 грн., а с 1 апреля – 3200 грн. Также изменятся размеры некоторых платежей и лимитов.

Как изменятся налоги

Физлица-предприниматели (ФЛП) платят за себя ЕСВ по минимальной зарплате. До апреля это 1562 грн., а после апреля – 1760 грн. Против повышения минималки традиционно выступает часть мелкого бизнеса. Но даже такие предприниматели никогда не выступали против индексации внутри инфляции. Людмила Черенько отмечает: минимальная зарплата в Украине остается одной из самых низких в Европе.

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