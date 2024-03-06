За добу ворог завдав 328 ударів по містах та селах Запорізької області, на Миколаївщині обстріляв дві громади. ФОТО

Впродовж доби ворог завдав 328 ударів по 6 містах та селах Запорізької області

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці РФ вгатили 7 авіаснарядами по Малинівці, Гуляйполю та Малій Токмачці, здійснили 21 РСЗВ-обстріл Малинівки, Малої Токмачки й Роботиного, а також атакували 59 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

241 артудар прийшовся по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки та Левадного", - повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.





У Миколаївській області під ворожим вогнем опинилися акваторія Очаківської та Куцурубська громади.

За інформацією начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, ворог двічі обстріляв з артилерії акваторію Очаківської громади. О 20:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по території Куцурубської громади.

В обох областях - без постраждалих.

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