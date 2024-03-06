Наслідки атаки "шахедів" на Суми. ФОТОрепортаж

Ворог атакував "шахедами" житлові квартали Сум, зафіксовані влучання у трьох частинах міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

У Сумах внаслідок російської атаки горів п'ятиповерховий житловий будинок. Загалом наслідки удару ліквідовували за трьома різними адресами.

"За іншою адресою, де внаслідок удару пошкодження різного ступеня зазнали житлові будинки та легкові автомобілі, надзвичайники оглянули територію й надали найрізноманітнішу допомогу громадянам", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією начальника Сумської МВА Олексія Дрозденка, внаслідок влучань є постраждалі, їм надали медичну допомогу.

Зранку у Сумах розпочав роботу оперативний штаб щодо ліквідації наслідків ворожої атаки 6 березня.









