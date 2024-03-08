Росіяни скинули боєприпас на спецавтомобіль рятувальників на Харківщині, пошкоджено пожежну автоцистерну. ВІДЕО+ФОТО

На Харківщині рятувальники зазнали прицільної атаки ворожим БПлА.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Надзвичайники м.Вовчанськ поверталися з ліквідації пожежі, спричиненої ворожим обстрілом, коли ворог скинув боєприпас із повітря на їхній спецавтомобіль.



На щастя, особовий склад не постраждав. У результаті удару пошкоджена пожежна автоцистерна", - йдеться в повідомленні.

