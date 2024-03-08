УКР
Росіяни скинули боєприпас на спецавтомобіль рятувальників на Харківщині, пошкоджено пожежну автоцистерну. ВІДЕО+ФОТО

На Харківщині рятувальники зазнали прицільної атаки ворожим БПлА.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Надзвичайники м.Вовчанськ поверталися з ліквідації пожежі, спричиненої ворожим обстрілом, коли ворог скинув боєприпас із повітря на їхній спецавтомобіль.

На щастя, особовий склад не постраждав. У результаті удару пошкоджена пожежна автоцистерна", - йдеться в повідомленні.

Окупанти атакували авто рятувальників

Окупанти атакували авто рятувальників

Кацапи, то ублюдки, і це вже ніщо не змінить.
08.03.2024 16:12 Відповісти
перевиховання можливе - доведено ЗСУ
08.03.2024 16:42 Відповісти
підри їбані
08.03.2024 16:13 Відповісти
 
 