Росіяни скинули боєприпас на спецавтомобіль рятувальників на Харківщині, пошкоджено пожежну автоцистерну. ВІДЕО+ФОТО
На Харківщині рятувальники зазнали прицільної атаки ворожим БПлА.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
"Надзвичайники м.Вовчанськ поверталися з ліквідації пожежі, спричиненої ворожим обстрілом, коли ворог скинув боєприпас із повітря на їхній спецавтомобіль.
На щастя, особовий склад не постраждав. У результаті удару пошкоджена пожежна автоцистерна", - йдеться в повідомленні.
