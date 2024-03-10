Доба на Донеччині: під ворожим вогнем опинилися 8 населених пунктів, 1 людина загинула, ще 14 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Протягом 9 березня під ударом перебували 8 населених пунктів: міста Залізне, Торецьк, Українськ, Часів Яр, селище Очеретине, села Архангельське, Єлизаветівка, Новоукраїнка. Російські війська здійснили 11 атак на цивільне населення, всього обстрілів по лінії зіткнення - 1781.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

В Очеретиному поранено людину, у Желанному пошкоджено 2 будинки і нежитлову. По Мирнограду росіяни випустили 3 ракети С-300: поранено щонайменше 9 людей, у тому числі 1 підліток, пошкоджено 9 багатоповерхівок і 27 автівок. Добропілля зазнало атаки шахедами — пошкоджено 2 адмінбудівлі та 2 приватні будинки.

"Після опівночі ворог вдарив по Добропіллю дронами – є руйнування в житловому секторі. Під завалами, ймовірно, перебувають дві цивільних особи.

По Мирнограду Росія поцілила трьома ракетами "С-300". Поранень зазнали 10 людей, серед них одна дитина. Пошкоджено 17 багатоквартирних будинків і 27 цивільних автомобілів", - зазначили у поліції Донецької області.

Краматорський район

У Тернах Лиманської громади повторно пошкоджено декілька приватних будинків. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район

У Торецьку пошкоджено 2 багатоповерхівки і адмінбудівлю, у Залізному — 2 двоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 нежитлові будівлі.

"Часів Яр росіяни накрили з артилерії – вбили цивільну особу, пошкодили два багатоквартирних будинки. На Торецьк окупанти скинули КАБ-250 та обстріляли місто з артилерії – пошкоджено дві приватних оселі та релігійна споруда", - додали у поліції.

З лінії фронту евакуйовано 134 особи, у тому числі 23 дитини.




























