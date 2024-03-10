УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9963 відвідувача онлайн
Новини Фото
686 0

Доба на Донеччині: під ворожим вогнем опинилися 8 населених пунктів, 1 людина загинула, ще 14 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Протягом 9 березня під ударом перебували 8 населених пунктів: міста Залізне, Торецьк, Українськ, Часів Яр, селище Очеретине, села Архангельське, Єлизаветівка, Новоукраїнка. Російські війська здійснили 11 атак на цивільне населення, всього обстрілів по лінії зіткнення - 1781.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

В Очеретиному поранено людину, у Желанному пошкоджено 2 будинки і нежитлову. По Мирнограду росіяни випустили 3 ракети С-300: поранено щонайменше 9 людей, у тому числі 1 підліток, пошкоджено 9 багатоповерхівок і 27 автівок. Добропілля зазнало атаки шахедами — пошкоджено 2 адмінбудівлі та 2 приватні будинки.

"Після опівночі ворог вдарив по Добропіллю дронами – є руйнування в житловому секторі. Під завалами, ймовірно, перебувають дві цивільних особи.

По Мирнограду Росія поцілила трьома ракетами "С-300". Поранень зазнали 10 людей, серед них одна дитина. Пошкоджено 17 багатоквартирних будинків і 27 цивільних автомобілів", - зазначили у поліції Донецької області.

Краматорський район

У Тернах Лиманської громади повторно пошкоджено декілька приватних будинків. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Обстріли Донеччини за добу

Бахмутський район

У Торецьку пошкоджено 2 багатоповерхівки і адмінбудівлю, у Залізному — 2 двоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 нежитлові будівлі. 

"Часів Яр росіяни накрили з артилерії – вбили цивільну особу, пошкодили два багатоквартирних будинки. На Торецьк окупанти скинули КАБ-250 та обстріляли місто з артилерії – пошкоджено дві приватних оселі та релігійна споруда", - додали у поліції.

Обстріли Донеччини за добу

З лінії фронту евакуйовано 134 особи, у тому числі 23 дитини.

Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу

Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу

Автор: 

обстріл (30471) Донецька область (9406)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 