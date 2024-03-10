УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9886 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
7 493 10

Захищаючи Україну, воїн Володимир Кузнец загинув поблизу Роботиного. ФОТО

27 лютого поблизу с. Роботине Токмацької ТГ на Запорізькому напрямку загинув український воїн Володимир Кузнец з Хмельниччини.

Про це повідомили в Сатанівській селищній громаді Хмельницької області, інформує Цензор.НЕТ.

"9 березня, було офіційно підтверджено загибель нашого земляка, солдата Кузнеца Володимира Миколайовича. Герой з квітня 2022 року боронив Україну від російської навали, служив радіотелефоністом стрілецької роти. Загинув 27 лютого поблизу с. Роботине Токмацької ТГ (Запорізька область), мужньо виконавши військовий обов'язок", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі здійснюються заходи, щоб привезти тіло Героя додому і віддати належну шану захиснику України.

Також читайте: Поліцейський Андрій Труш загинув на Донеччині під час несення служби. ФОТО

Володимир Кузнец

Автор: 

втрати (4541)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Слава та вічна пам"ять ГЕРОЮ
показати весь коментар
10.03.2024 13:26 Відповісти
+27
показати весь коментар
10.03.2024 13:26 Відповісти
+25
Світла памʼять Герою України та щирі співчуття родині Володимира 😪😪😪
показати весь коментар
10.03.2024 13:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
10.03.2024 13:26 Відповісти
Слава та вічна пам"ять ГЕРОЮ
показати весь коментар
10.03.2024 13:26 Відповісти
Світла памʼять Герою України та щирі співчуття родині Володимира 😪😪😪
показати весь коментар
10.03.2024 13:28 Відповісти
На колінах.. Спочивай у мирі, Козаче!
показати весь коментар
10.03.2024 13:50 Відповісти
Дякую за мужнiсть вiдстоювати нашу честь и гiднiсть, за захист нашеi рiдной земли!
показати весь коментар
10.03.2024 14:11 Відповісти
Дякуємо Захиснику України та вибачаємось перед його Родиною!
Стефанчук+Зеленський+Шмигаль, під патронатом єрмака-татарова, мабуть зхвильовані, але, десь глибоко…
показати весь коментар
10.03.2024 14:27 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
10.03.2024 14:57 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Володимира до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
показати весь коментар
10.03.2024 16:40 Відповісти
Героям Слава !
показати весь коментар
10.03.2024 16:44 Відповісти
Доземний уклін кожному Захиснику і Захисниці, які на захисті нашої землі. Ми перед цими дітьми в неоплатному боргу... Світла і Вічна Пам'ять...
показати весь коментар
11.03.2024 12:43 Відповісти
 
 