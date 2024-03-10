Захищаючи Україну, воїн Володимир Кузнец загинув поблизу Роботиного. ФОТО
27 лютого поблизу с. Роботине Токмацької ТГ на Запорізькому напрямку загинув український воїн Володимир Кузнец з Хмельниччини.
Про це повідомили в Сатанівській селищній громаді Хмельницької області, інформує Цензор.НЕТ.
"9 березня, було офіційно підтверджено загибель нашого земляка, солдата Кузнеца Володимира Миколайовича. Герой з квітня 2022 року боронив Україну від російської навали, служив радіотелефоністом стрілецької роти. Загинув 27 лютого поблизу с. Роботине Токмацької ТГ (Запорізька область), мужньо виконавши військовий обов'язок", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що наразі здійснюються заходи, щоб привезти тіло Героя додому і віддати належну шану захиснику України.
Стефанчук+Зеленський+Шмигаль, під патронатом єрмака-татарова, мабуть зхвильовані, але, десь глибоко…
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!