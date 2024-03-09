УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5038 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
7 640 13

Поліцейський Андрій Труш загинув на Донеччині під час несення служби. ФОТО

У Покровському районі Донецької області під час несення служби загинув поліцейський Андрій Труш.

Про це повідомили в поліції Донецької області, передає Цензор.НЕТ.

"Дільничний офіцер Андрій Труш до останнього подиху залишався вірним присязі: рятував людей в оточених ворогом Вуглегірську та Маріуполі, а нині ніс службу під обстрілами в Покровському районі. Життя поліцейського обірвалося вчора, 8 березня. Йому назавжди залишився 41 рік", - йдеться в повідомленні.

Андрій Труш

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну загинув журналіст Дмитро Сінченко. ФОТО

Як зазначається, правоохоронець родом з містечка поблизу Єнакієвого. З 2014 року захищав Україну та свій народ, служив у Вуглегірську. Під час навали російських бойовиків, за спогадами колег, капітан поліції лишався чи не єдиним представником української влади в місті, допомагав людям вдень і вночі. Опинившись в оточенні, два тижні перебував у підвалах, а коли операцію по його порятунку зірвав ворог, самотужки вийшов до побратимів через окуповану територію.

"Ми пам’ятаємо Андрія щирим, надійним товаришем, відчайдушним професіоналом і людиною з великим серцем, яка дуже любила свою країну", - додали в поліції області.

У загиблого залишились мати та сестра.

Читайте: У боях за Україну загинув художник, який розписував церкви, боєць "Поліських вовків" Олександр Карасевич

Автор: 

смерть (6812) Донецька область (9356) втрати (4534)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Світла пам'ять!
показати весь коментар
09.03.2024 17:45 Відповісти
+22
влада призналася що втекли всі!!!!!
а він залишився
слава Андрію та таким як він!!!
алеж ****, ті хто втік, повернулися
всілися в свої теплі крісла та керую далі і не те що не відповіли за зраду та втечу
а щей чмирить тих хто не втік
це така внутрішня політика зе???
чи політика втікачів арахамій, які втекли з своєї батьківщини щоб вчити нас захищати нашу батьківщину.
тож:
слава героям
ганьба казлам
показати весь коментар
09.03.2024 18:11 Відповісти
+13
Спи спокійно, козаче
показати весь коментар
09.03.2024 18:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Світла пам'ять!
показати весь коментар
09.03.2024 17:45 Відповісти
В моєму серці - назавжди !!
показати весь коментар
09.03.2024 17:54 Відповісти
влада призналася що втекли всі!!!!!
а він залишився
слава Андрію та таким як він!!!
алеж ****, ті хто втік, повернулися
всілися в свої теплі крісла та керую далі і не те що не відповіли за зраду та втечу
а щей чмирить тих хто не втік
це така внутрішня політика зе???
чи політика втікачів арахамій, які втекли з своєї батьківщини щоб вчити нас захищати нашу батьківщину.
тож:
слава героям
ганьба казлам
показати весь коментар
09.03.2024 18:11 Відповісти
майже теж саме я писав коди арахамія з,явився на політичній сцені зекоманди,
грубо кажучи, дезертири та їх діти вчать нас патріотизму!!!!
і саме такими облав себе янелох боневтікович ібн япрезидент оманський
показати весь коментар
14.02.2025 11:46 Відповісти
Спи спокійно, козаче
показати весь коментар
09.03.2024 18:20 Відповісти
Svitla Pam'yat'🇺🇦
показати весь коментар
09.03.2024 18:33 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
показати весь коментар
09.03.2024 18:33 Відповісти
Світла пам'ять. Спи, козаче.
Ой як зробити, щоб в тіні одного Героя, не сховались десять "колег" бздунів-ждунів?
показати весь коментар
09.03.2024 19:02 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
09.03.2024 19:28 Відповісти
С.У.М.
показати весь коментар
09.03.2024 20:03 Відповісти
Zarstvo nebesnoe. Dvoe gruzin pogibli segodnia iz gruzinskogo legiona. pochti 60 gruzin pogiblo uje.
показати весь коментар
09.03.2024 22:20 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Андрія до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як аіддати життя за ближнього свого!
показати весь коментар
10.03.2024 00:18 Відповісти
Світла пам'ять.
показати весь коментар
14.02.2025 11:17 Відповісти
 
 