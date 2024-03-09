Поліцейський Андрій Труш загинув на Донеччині під час несення служби. ФОТО

У Покровському районі Донецької області під час несення служби загинув поліцейський Андрій Труш.

"Дільничний офіцер Андрій Труш до останнього подиху залишався вірним присязі: рятував людей в оточених ворогом Вуглегірську та Маріуполі, а нині ніс службу під обстрілами в Покровському районі. Життя поліцейського обірвалося вчора, 8 березня. Йому назавжди залишився 41 рік", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, правоохоронець родом з містечка поблизу Єнакієвого. З 2014 року захищав Україну та свій народ, служив у Вуглегірську. Під час навали російських бойовиків, за спогадами колег, капітан поліції лишався чи не єдиним представником української влади в місті, допомагав людям вдень і вночі. Опинившись в оточенні, два тижні перебував у підвалах, а коли операцію по його порятунку зірвав ворог, самотужки вийшов до побратимів через окуповану територію.



"Ми пам’ятаємо Андрія щирим, надійним товаришем, відчайдушним професіоналом і людиною з великим серцем, яка дуже любила свою країну", - додали в поліції області.



У загиблого залишились мати та сестра.

