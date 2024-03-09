Поліцейський Андрій Труш загинув на Донеччині під час несення служби. ФОТО
У Покровському районі Донецької області під час несення служби загинув поліцейський Андрій Труш.
Про це повідомили в поліції Донецької області, передає Цензор.НЕТ.
"Дільничний офіцер Андрій Труш до останнього подиху залишався вірним присязі: рятував людей в оточених ворогом Вуглегірську та Маріуполі, а нині ніс службу під обстрілами в Покровському районі. Життя поліцейського обірвалося вчора, 8 березня. Йому назавжди залишився 41 рік", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, правоохоронець родом з містечка поблизу Єнакієвого. З 2014 року захищав Україну та свій народ, служив у Вуглегірську. Під час навали російських бойовиків, за спогадами колег, капітан поліції лишався чи не єдиним представником української влади в місті, допомагав людям вдень і вночі. Опинившись в оточенні, два тижні перебував у підвалах, а коли операцію по його порятунку зірвав ворог, самотужки вийшов до побратимів через окуповану територію.
"Ми пам’ятаємо Андрія щирим, надійним товаришем, відчайдушним професіоналом і людиною з великим серцем, яка дуже любила свою країну", - додали в поліції області.
У загиблого залишились мати та сестра.
а він залишився
слава Андрію та таким як він!!!
алеж ****, ті хто втік, повернулися
всілися в свої теплі крісла та керую далі і не те що не відповіли за зраду та втечу
а щей чмирить тих хто не втік
це така внутрішня політика зе???
чи політика втікачів арахамій, які втекли з своєї батьківщини щоб вчити нас захищати нашу батьківщину.
тож:
слава героям
ганьба казлам
грубо кажучи, дезертири та їх діти вчать нас патріотизму!!!!
і саме такими облав себе янелох боневтікович ібн япрезидент оманський
Ой як зробити, щоб в тіні одного Героя, не сховались десять "колег" бздунів-ждунів?
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!