Полицейский Андрей Труш погиб на Донетчине во время несения службы. ФОТО

В Покровском районе Донецкой области во время несения службы погиб полицейский Андрей Труш.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Участковый офицер Андрей Труш до последнего дыхания оставался верным присяге: спасал людей в окруженных врагом Углегорске и Мариуполе, а ныне нес службу под обстрелами в Покровском районе. Жизнь полицейского оборвалась вчера, 8 марта. Ему навсегда остался 41 год", – говорится в сообщении.

Как отмечается, полицейский родом из городка близ Енакиево. С 2014 года защищал Украину и свой народ, служил в Углегорске. Во время нашествия российских боевиков, по воспоминаниям коллег, капитан полиции оставался едва ли не единственным представителем украинской власти в городе, помогал людям днем и ночью. Оказавшись в окружении, две недели находился в подвалах, а когда операцию по его спасению сорвал враг, в одиночку вышел к побратимам через оккупированную территорию.

"Мы помним Андрея искренним, надежным товарищем, отчаянным профессионалом и человеком с большим сердцем, очень любившим свою страну", - добавили в полиции области.

У погибшего остались мать и сестра.

