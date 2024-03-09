РУС
Полицейский Андрей Труш погиб на Донетчине во время несения службы. ФОТО

В Покровском районе Донецкой области во время несения службы погиб полицейский Андрей Труш.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Участковый офицер Андрей Труш до последнего дыхания оставался верным присяге: спасал людей в окруженных врагом Углегорске и Мариуполе, а ныне нес службу под обстрелами в Покровском районе. Жизнь полицейского оборвалась вчера, 8 марта. Ему навсегда остался 41 год", – говорится в сообщении.

Андрій Труш

Как отмечается, полицейский родом из городка близ Енакиево. С 2014 года защищал Украину и свой народ, служил в Углегорске. Во время нашествия российских боевиков, по воспоминаниям коллег, капитан полиции оставался едва ли не единственным представителем украинской власти в городе, помогал людям днем и ночью. Оказавшись в окружении, две недели находился в подвалах, а когда операцию по его спасению сорвал враг, в одиночку вышел к побратимам через оккупированную территорию.

"Мы помним Андрея искренним, надежным товарищем, отчаянным профессионалом и человеком с большим сердцем, очень любившим свою страну", - добавили в полиции области.

У погибшего остались мать и сестра.

смерть (9284) Донецкая область (10560) потери (4520)
Топ комментарии
+26
Світла пам'ять!
09.03.2024 17:45 Ответить
+22
влада призналася що втекли всі!!!!!
а він залишився
слава Андрію та таким як він!!!
алеж ****, ті хто втік, повернулися
всілися в свої теплі крісла та керую далі і не те що не відповіли за зраду та втечу
а щей чмирить тих хто не втік
це така внутрішня політика зе???
чи політика втікачів арахамій, які втекли з своєї батьківщини щоб вчити нас захищати нашу батьківщину.
тож:
слава героям
ганьба казлам
09.03.2024 18:11 Ответить
+13
Спи спокійно, козаче
09.03.2024 18:20 Ответить
09.03.2024 17:45 Ответить
В моєму серці - назавжди !!
показать весь комментарий
09.03.2024 17:54 Ответить
09.03.2024 18:11 Ответить
майже теж саме я писав коди арахамія з,явився на політичній сцені зекоманди,
грубо кажучи, дезертири та їх діти вчать нас патріотизму!!!!
і саме такими облав себе янелох боневтікович ібн япрезидент оманський
показать весь комментарий
14.02.2025 11:46 Ответить
09.03.2024 18:20 Ответить
Svitla Pam'yat'🇺🇦
09.03.2024 18:33 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
09.03.2024 18:33 Ответить
Світла пам'ять. Спи, козаче.
Ой як зробити, щоб в тіні одного Героя, не сховались десять "колег" бздунів-ждунів?
09.03.2024 19:02 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
09.03.2024 19:28 Ответить
С.У.М.
09.03.2024 20:03 Ответить
Zarstvo nebesnoe. Dvoe gruzin pogibli segodnia iz gruzinskogo legiona. pochti 60 gruzin pogiblo uje.
09.03.2024 22:20 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Андрія до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як аіддати життя за ближнього свого!
10.03.2024 00:18 Ответить
Світла пам'ять.
14.02.2025 11:17 Ответить
 
 