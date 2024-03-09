Полицейский Андрей Труш погиб на Донетчине во время несения службы. ФОТО
В Покровском районе Донецкой области во время несения службы погиб полицейский Андрей Труш.
Об этом сообщили в полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
"Участковый офицер Андрей Труш до последнего дыхания оставался верным присяге: спасал людей в окруженных врагом Углегорске и Мариуполе, а ныне нес службу под обстрелами в Покровском районе. Жизнь полицейского оборвалась вчера, 8 марта. Ему навсегда остался 41 год", – говорится в сообщении.
Как отмечается, полицейский родом из городка близ Енакиево. С 2014 года защищал Украину и свой народ, служил в Углегорске. Во время нашествия российских боевиков, по воспоминаниям коллег, капитан полиции оставался едва ли не единственным представителем украинской власти в городе, помогал людям днем и ночью. Оказавшись в окружении, две недели находился в подвалах, а когда операцию по его спасению сорвал враг, в одиночку вышел к побратимам через оккупированную территорию.
"Мы помним Андрея искренним, надежным товарищем, отчаянным профессионалом и человеком с большим сердцем, очень любившим свою страну", - добавили в полиции области.
У погибшего остались мать и сестра.
а він залишився
слава Андрію та таким як він!!!
алеж ****, ті хто втік, повернулися
всілися в свої теплі крісла та керую далі і не те що не відповіли за зраду та втечу
а щей чмирить тих хто не втік
це така внутрішня політика зе???
чи політика втікачів арахамій, які втекли з своєї батьківщини щоб вчити нас захищати нашу батьківщину.
тож:
слава героям
ганьба казлам
грубо кажучи, дезертири та їх діти вчать нас патріотизму!!!!
і саме такими облав себе янелох боневтікович ібн япрезидент оманський
Ой як зробити, щоб в тіні одного Героя, не сховались десять "колег" бздунів-ждунів?
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!