Защищая Украину, воин Владимир Кузнец погиб вблизи Работино. ФОТО
27 февраля вблизи с. Работино Токмакской ТГ на Запорожском направлении погиб украинский воин Владимир Кузнец из Хмельнитчины.
Об этом сообщили в Сатановской поселковой громаде Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ.
"9 марта, была официально подтверждена гибель нашего земляка, солдата Кузнеца Владимира Николаевича. Герой с апреля 2022 года защищал Украину от российского нашествия, служил радиотелефонистом стрелковой роты. Погиб 27 февраля вблизи с. Работино Токмакской ТГ (Запорожская область), ", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в настоящее время осуществляются меры, чтобы привезти тело Героя домой и воздать должное защитнику Украины.
Стефанчук+Зеленський+Шмигаль, під патронатом єрмака-татарова, мабуть зхвильовані, але, десь глибоко…
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!