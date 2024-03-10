Защищая Украину, воин Владимир Кузнец погиб вблизи Работино. ФОТО

27 февраля вблизи с. Работино Токмакской ТГ на Запорожском направлении погиб украинский воин Владимир Кузнец из Хмельнитчины.

Об этом сообщили в Сатановской поселковой громаде Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"9 марта, была официально подтверждена гибель нашего земляка, солдата Кузнеца Владимира Николаевича. Герой с апреля 2022 года защищал Украину от российского нашествия, служил радиотелефонистом стрелковой роты. Погиб 27 февраля вблизи с. Работино Токмакской ТГ (Запорожская область), ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время осуществляются меры, чтобы привезти тело Героя домой и воздать должное защитнику Украины.

Также смотрите: Полицейский Андрей Труш погиб на Донетчине во время несения службы. ФОТО