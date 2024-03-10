РУС
Защищая Украину, воин Владимир Кузнец погиб вблизи Работино. ФОТО

27 февраля вблизи с. Работино Токмакской ТГ на Запорожском направлении погиб украинский воин Владимир Кузнец из Хмельнитчины.

Об этом сообщили в Сатановской поселковой громаде Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"9 марта, была официально подтверждена гибель нашего земляка, солдата Кузнеца Владимира Николаевича. Герой с апреля 2022 года защищал Украину от российского нашествия, служил радиотелефонистом стрелковой роты. Погиб 27 февраля вблизи с. Работино Токмакской ТГ (Запорожская область), ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время осуществляются меры, чтобы привезти тело Героя домой и воздать должное защитнику Украины.

Володимир Кузнец

Слава та вічна пам"ять ГЕРОЮ
Світла памʼять Герою України та щирі співчуття родині Володимира 😪😪😪
Світла памʼять Герою України та щирі співчуття родині Володимира 😪😪😪
На колінах.. Спочивай у мирі, Козаче!
Дякую за мужнiсть вiдстоювати нашу честь и гiднiсть, за захист нашеi рiдной земли!
Дякуємо Захиснику України та вибачаємось перед його Родиною!
Стефанчук+Зеленський+Шмигаль, під патронатом єрмака-татарова, мабуть зхвильовані, але, десь глибоко…
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Прийми, Господи, світлу душу воїна Володимира до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
Героям Слава !
Доземний уклін кожному Захиснику і Захисниці, які на захисті нашої землі. Ми перед цими дітьми в неоплатному боргу... Світла і Вічна Пам'ять...
