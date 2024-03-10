УКР
Масштабна пожежа спалахнула поблизу санкт-петербурзького аеропорту "Пулково". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Потужна пожежа спалахнула в районі аеропорту Санкт-Петербурга. Вогонь охопив промзону "Горєлово", у зв’язку з чим робота аеропорту обмежена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

У неділю, 10 березня, у російському Санкт-Петербурзі поблизу місцевого аеропорту "Пулково" загорілася територія промислової зони "Горєлово".

Відомо, що постраждали дві людини, їх госпіталізували.

Через масштабне загоряння та дим обмежували роботу аеропорту.

РосЗМІ, повідомили, що пожежу в ангарі на Волхонському шосе в Ленінградській області локалізовано на площі 1 тис. кв. метрів. 

Як пише Baza, причиною введення плану "Ковер" в аеропорту "Пулково" стала спроба атаки безпілотником одного з підприємств Санкт-Петербурга.

аеропорт (1865) пожежа (4409) Санкт-Петербург (282)
+20
10.03.2024 18:27 Відповісти
+9
10.03.2024 18:28 Відповісти
+9
10.03.2024 18:53 Відповісти
10.03.2024 18:27 Відповісти
Якась свалка.
показати весь коментар
10.03.2024 18:57 Відповісти
Ну шо Ви так принизливо,є офіціальна кличка *Вторчермет*
показати весь коментар
10.03.2024 20:15 Відповісти
10.03.2024 18:28 Відповісти
Так сильно Пулково, і сильно заГорелово !!!
показати весь коментар
10.03.2024 18:30 Відповісти
В ПУклово, что-то СГоелово)
показати весь коментар
10.03.2024 20:16 Відповісти
До Питера далеко
Это что ж такое прилетело?
показати весь коментар
10.03.2024 18:35 Відповісти
Промзона "Горєлово" збила собою безпілотник. Задимлення. Все як завжди, "проходим, не задерживаемся!"
показати весь коментар
10.03.2024 18:37 Відповісти
Хорошо горить ....
Вітерець би сильніший не завадив!!!
показати весь коментар
10.03.2024 18:44 Відповісти
10.03.2024 18:53 Відповісти
"Горєлово-Палалово".
показати весь коментар
10.03.2024 18:55 Відповісти
10.03.2024 18:56 Відповісти
Как Горелово назовешь,так ему и надо!))
показати весь коментар
10.03.2024 18:57 Відповісти
Палять московіти усе майно, щоб воно не попало, в руки Українців…
Мабуть, щось таки знають! Свято наближається !! Прутін фсьо, давай, дасвіданія…
Слава Україні!
показати весь коментар
10.03.2024 18:59 Відповісти
Краще б масштабна пожежа спалахнула на станції у Джанкої, а не ці гнидники горіли...
показати весь коментар
10.03.2024 19:02 Відповісти
Не хочу ввязываться в свару... НО откуда Вам известно, что там горит? А? Там могут гореть такие ништяки, которые кроют железную дорогу в Джанкое в десятки раз... так что кому-то лучше знать, так я думаю... и не лезу с советами к тем, кто занят делом
показати весь коментар
10.03.2024 19:10 Відповісти
Ангаром збили безпілотник, прям асси)))
показати весь коментар
10.03.2024 19:03 Відповісти
Это такая попытка, стесняюсь спросить? Хороша попытка - такой костёр....
показати весь коментар
10.03.2024 19:08 Відповісти
Відомо, що постраждали дві людини, їх госпіталізували... А звідки там взялися люди?
показати весь коментар
10.03.2024 19:16 Відповісти
Новости Мордора
"В Белгороде тревожно! В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место», - написал он.

Ракетную опасность в городе объявляют уже второй раз за день, предупреждение действовало с 8:38 до 12:14 мск. Также сирены работали в Шебекинском городском округе (с 11:52 до 12:09 мск) и в Курске."
показати весь коментар
10.03.2024 19:34 Відповісти
Второй раз? Это что?
У нас 14 раз за день сирену врубали
показати весь коментар
10.03.2024 20:02 Відповісти
- Там! там! там!!
- Шура, шо ви арьотє как бєлий мідвєдь в тьоплую погоду ?
показати весь коментар
10.03.2024 19:36 Відповісти
До чого тут Горєлово і Пулково!?
Це далеченько одне від одного.
В Горєлово (принаймні 1984-86рр.) розміщувався штаб бригади ВВ МВС СРСР (в/ч 3278).
Не доїжджаючи до Горєлово, знаходився один із охоронюваних об'єктів нашої частини - випробувальний полігон цеху № 340 Кіровського заводу. Там проходили ходові випробування Т-80.
В самому селищі нічого особливого не було (тоді). Типу, як пишуть в американських романах - селище Глибока Дупа.
Але, з того часу може щось і змінилось... і є чому горіти.
показати весь коментар
10.03.2024 19:49 Відповісти
Знаю що під підєром є гарєлово на Карельському перешийку( на північний захід від піттарі по фінськи).До речі в 79 році ці Т-80(або об'єкт 219) вже були в учбовому танковому полку в/ч 26738 в Сєртолово. Тоді там готували екіпажі цих нових на той чс танків.
показати весь коментар
10.03.2024 22:05 Відповісти
Якщо горєлово, то й має горіти…
показати весь коментар
10.03.2024 19:50 Відповісти
 
 