Масштабна пожежа спалахнула поблизу санкт-петербурзького аеропорту "Пулково". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Потужна пожежа спалахнула в районі аеропорту Санкт-Петербурга. Вогонь охопив промзону "Горєлово", у зв’язку з чим робота аеропорту обмежена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

У неділю, 10 березня, у російському Санкт-Петербурзі поблизу місцевого аеропорту "Пулково" загорілася територія промислової зони "Горєлово".

Відомо, що постраждали дві людини, їх госпіталізували.

Через масштабне загоряння та дим обмежували роботу аеропорту.

РосЗМІ, повідомили, що пожежу в ангарі на Волхонському шосе в Ленінградській області локалізовано на площі 1 тис. кв. метрів.

Як пише Baza, причиною введення плану "Ковер" в аеропорту "Пулково" стала спроба атаки безпілотником одного з підприємств Санкт-Петербурга.



