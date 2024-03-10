Масштабна пожежа спалахнула поблизу санкт-петербурзького аеропорту "Пулково". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Потужна пожежа спалахнула в районі аеропорту Санкт-Петербурга. Вогонь охопив промзону "Горєлово", у зв’язку з чим робота аеропорту обмежена.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.
У неділю, 10 березня, у російському Санкт-Петербурзі поблизу місцевого аеропорту "Пулково" загорілася територія промислової зони "Горєлово".
Відомо, що постраждали дві людини, їх госпіталізували.
Через масштабне загоряння та дим обмежували роботу аеропорту.
РосЗМІ, повідомили, що пожежу в ангарі на Волхонському шосе в Ленінградській області локалізовано на площі 1 тис. кв. метрів.
Як пише Baza, причиною введення плану "Ковер" в аеропорту "Пулково" стала спроба атаки безпілотником одного з підприємств Санкт-Петербурга.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это что ж такое прилетело?
Вітерець би сильніший не завадив!!!
Мабуть, щось таки знають! Свято наближається !! Прутін фсьо, давай, дасвіданія…
Слава Україні!
"В Белгороде тревожно! В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место», - написал он.
Ракетную опасность в городе объявляют уже второй раз за день, предупреждение действовало с 8:38 до 12:14 мск. Также сирены работали в Шебекинском городском округе (с 11:52 до 12:09 мск) и в Курске."
У нас 14 раз за день сирену врубали
- Шура, шо ви арьотє как бєлий мідвєдь в тьоплую погоду ?
Це далеченько одне від одного.
В Горєлово (принаймні 1984-86рр.) розміщувався штаб бригади ВВ МВС СРСР (в/ч 3278).
Не доїжджаючи до Горєлово, знаходився один із охоронюваних об'єктів нашої частини - випробувальний полігон цеху № 340 Кіровського заводу. Там проходили ходові випробування Т-80.
В самому селищі нічого особливого не було (тоді). Типу, як пишуть в американських романах - селище Глибока Дупа.
Але, з того часу може щось і змінилось... і є чому горіти.