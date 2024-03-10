Масштабный пожар вспыхнул около санкт-петербургского аэропорта "Пулково". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Большой пожар вспыхнул в районе аэропорта Санкт-Петербурга. Огонь охватил промзону "Горелово", в связи с чем работа аэропорта ограничена.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.
В воскресенье, 10 марта, в российском Санкт-Петербурге, вблизи местного аэропорта "Пулково", загорелась территория промышленной зоны "Горелово".
Известно, что пострадали два человека, их госпитализировали.
Из-за масштабного возгорания и дыма ограничивали работу аэропорта.
РосСМИ сообщили, что пожар в ангаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области локализован на площади в 1 тыс. кв. метров.
Как пишет Baza, причиной введения плана "Ковер" в аэропорту "Пулково" стала попытка атаки беспилотником одного из предприятий Санкт-Петербурга.
Это что ж такое прилетело?
Вітерець би сильніший не завадив!!!
Мабуть, щось таки знають! Свято наближається !! Прутін фсьо, давай, дасвіданія…
Слава Україні!
"В Белгороде тревожно! В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место», - написал он.
Ракетную опасность в городе объявляют уже второй раз за день, предупреждение действовало с 8:38 до 12:14 мск. Также сирены работали в Шебекинском городском округе (с 11:52 до 12:09 мск) и в Курске."
У нас 14 раз за день сирену врубали
- Шура, шо ви арьотє как бєлий мідвєдь в тьоплую погоду ?
Це далеченько одне від одного.
В Горєлово (принаймні 1984-86рр.) розміщувався штаб бригади ВВ МВС СРСР (в/ч 3278).
Не доїжджаючи до Горєлово, знаходився один із охоронюваних об'єктів нашої частини - випробувальний полігон цеху № 340 Кіровського заводу. Там проходили ходові випробування Т-80.
В самому селищі нічого особливого не було (тоді). Типу, як пишуть в американських романах - селище Глибока Дупа.
Але, з того часу може щось і змінилось... і є чому горіти.