РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6170 посетителей онлайн
Новости Фото
12 206 25

Масштабный пожар вспыхнул около санкт-петербургского аэропорта "Пулково". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Большой пожар вспыхнул в районе аэропорта Санкт-Петербурга. Огонь охватил промзону "Горелово", в связи с чем работа аэропорта ограничена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В воскресенье, 10 марта, в российском Санкт-Петербурге, вблизи местного аэропорта "Пулково", загорелась территория промышленной зоны "Горелово".

Известно, что пострадали два человека, их госпитализировали.

Из-за масштабного возгорания и дыма ограничивали работу аэропорта.

РосСМИ сообщили, что пожар в ангаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области локализован на площади в 1 тыс. кв. метров.

Как пишет Baza, причиной введения плана "Ковер" в аэропорту "Пулково" стала попытка атаки беспилотником одного из предприятий Санкт-Петербурга.

Масштабна пожежа поблизу санкт-петербурзького аеропорту
Масштабна пожежа поблизу санкт-петербурзького аеропорту

Автор: 

аэропорт (1516) пожар (6023) Санкт-Петербург (491)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Вогонь охопив промзону "Горєлово"
показать весь комментарий
10.03.2024 18:27 Ответить
+9
"...Вогонь охопив промзону "СГорєлово"
показать весь комментарий
10.03.2024 18:28 Ответить
+9
Гори, гори ясно що би не погасло !!!
показать весь комментарий
10.03.2024 18:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вогонь охопив промзону "Горєлово"
показать весь комментарий
10.03.2024 18:27 Ответить
Якась свалка.
показать весь комментарий
10.03.2024 18:57 Ответить
Ну шо Ви так принизливо,є офіціальна кличка *Вторчермет*
показать весь комментарий
10.03.2024 20:15 Ответить
"...Вогонь охопив промзону "СГорєлово"
показать весь комментарий
10.03.2024 18:28 Ответить
Так сильно Пулково, і сильно заГорелово !!!
показать весь комментарий
10.03.2024 18:30 Ответить
В ПУклово, что-то СГоелово)
показать весь комментарий
10.03.2024 20:16 Ответить
До Питера далеко
Это что ж такое прилетело?
показать весь комментарий
10.03.2024 18:35 Ответить
Промзона "Горєлово" збила собою безпілотник. Задимлення. Все як завжди, "проходим, не задерживаемся!"
показать весь комментарий
10.03.2024 18:37 Ответить
Хорошо горить ....
Вітерець би сильніший не завадив!!!
показать весь комментарий
10.03.2024 18:44 Ответить
Гори, гори ясно що би не погасло !!!
показать весь комментарий
10.03.2024 18:53 Ответить
"Горєлово-Палалово".
показать весь комментарий
10.03.2024 18:55 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 18:56 Ответить
Как Горелово назовешь,так ему и надо!))
показать весь комментарий
10.03.2024 18:57 Ответить
Палять московіти усе майно, щоб воно не попало, в руки Українців…
Мабуть, щось таки знають! Свято наближається !! Прутін фсьо, давай, дасвіданія…
Слава Україні!
показать весь комментарий
10.03.2024 18:59 Ответить
Краще б масштабна пожежа спалахнула на станції у Джанкої, а не ці гнидники горіли...
показать весь комментарий
10.03.2024 19:02 Ответить
Не хочу ввязываться в свару... НО откуда Вам известно, что там горит? А? Там могут гореть такие ништяки, которые кроют железную дорогу в Джанкое в десятки раз... так что кому-то лучше знать, так я думаю... и не лезу с советами к тем, кто занят делом
показать весь комментарий
10.03.2024 19:10 Ответить
Ангаром збили безпілотник, прям асси)))
показать весь комментарий
10.03.2024 19:03 Ответить
Это такая попытка, стесняюсь спросить? Хороша попытка - такой костёр....
показать весь комментарий
10.03.2024 19:08 Ответить
Відомо, що постраждали дві людини, їх госпіталізували... А звідки там взялися люди?
показать весь комментарий
10.03.2024 19:16 Ответить
Новости Мордора
"В Белгороде тревожно! В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место», - написал он.

Ракетную опасность в городе объявляют уже второй раз за день, предупреждение действовало с 8:38 до 12:14 мск. Также сирены работали в Шебекинском городском округе (с 11:52 до 12:09 мск) и в Курске."
показать весь комментарий
10.03.2024 19:34 Ответить
Второй раз? Это что?
У нас 14 раз за день сирену врубали
показать весь комментарий
10.03.2024 20:02 Ответить
- Там! там! там!!
- Шура, шо ви арьотє как бєлий мідвєдь в тьоплую погоду ?
показать весь комментарий
10.03.2024 19:36 Ответить
До чого тут Горєлово і Пулково!?
Це далеченько одне від одного.
В Горєлово (принаймні 1984-86рр.) розміщувався штаб бригади ВВ МВС СРСР (в/ч 3278).
Не доїжджаючи до Горєлово, знаходився один із охоронюваних об'єктів нашої частини - випробувальний полігон цеху № 340 Кіровського заводу. Там проходили ходові випробування Т-80.
В самому селищі нічого особливого не було (тоді). Типу, як пишуть в американських романах - селище Глибока Дупа.
Але, з того часу може щось і змінилось... і є чому горіти.
показать весь комментарий
10.03.2024 19:49 Ответить
Знаю що під підєром є гарєлово на Карельському перешийку( на північний захід від піттарі по фінськи).До речі в 79 році ці Т-80(або об'єкт 219) вже були в учбовому танковому полку в/ч 26738 в Сєртолово. Тоді там готували екіпажі цих нових на той чс танків.
показать весь комментарий
10.03.2024 22:05 Ответить
Якщо горєлово, то й має горіти…
показать весь комментарий
10.03.2024 19:50 Ответить
 
 