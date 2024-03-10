Масштабный пожар вспыхнул около санкт-петербургского аэропорта "Пулково". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Большой пожар вспыхнул в районе аэропорта Санкт-Петербурга. Огонь охватил промзону "Горелово", в связи с чем работа аэропорта ограничена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В воскресенье, 10 марта, в российском Санкт-Петербурге, вблизи местного аэропорта "Пулково", загорелась территория промышленной зоны "Горелово".

Известно, что пострадали два человека, их госпитализировали.

Из-за масштабного возгорания и дыма ограничивали работу аэропорта.

РосСМИ сообщили, что пожар в ангаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области локализован на площади в 1 тыс. кв. метров.

Как пишет Baza, причиной введения плана "Ковер" в аэропорту "Пулково" стала попытка атаки беспилотником одного из предприятий Санкт-Петербурга.



