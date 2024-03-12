УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9185 відвідувачів онлайн
Новини Фото
14 383 39

БПЛА атакував мерію російського Бєлгорода. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Влада російського Бєлгорода повідомила про атаку БПЛА на адміністрацію міста.

Про це повідомив мер міста Валентин Демидов, передає Цензор.НЕТ.

Так, за його словами, було пошкоджено будівлю адміністрації.

Одна працівниця мерії нібито дістала поранення, а в іншої - контузія.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Бєлгородщині місцеві мешканці позбавляються Z-свастики: "И со старого УАЗика и с окон поубирай". ВIДЕО

Атака по мерії Бєлгорода
Атака по мерії Бєлгорода
Атака по мерії Бєлгорода
Атака по мерії Бєлгорода
Атака по мерії Бєлгорода
Атака по мерії Бєлгорода

Автор: 

росія (67364) Бєлгород (517)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
"а в белгороде было так по домашнему"
показати весь коментар
12.03.2024 13:54 Відповісти
+20
"А нас за что?"
показати весь коментар
12.03.2024 13:52 Відповісти
+14
Садаваго поставимо мером Білгорода!
Бо він нас заїб.......ав вже!
показати весь коментар
12.03.2024 13:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"А нас за что?"
показати весь коментар
12.03.2024 13:52 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 13:53 Відповісти
Якийсь гальмівник не встиг Z-кі с машини поздирати.
показати весь коментар
12.03.2024 14:37 Відповісти
"а в белгороде было так по домашнему"
показати весь коментар
12.03.2024 13:54 Відповісти
Садаваго поставимо мером Білгорода!
Бо він нас заїб.......ав вже!
показати весь коментар
12.03.2024 13:54 Відповісти
з Філатовим
показати весь коментар
12.03.2024 13:59 Відповісти
одразу два таких "мера" то вже забагато навіть для кацапів.
показати весь коментар
12.03.2024 14:00 Відповісти
Клічко їх обох, того.... з лівої)
показати весь коментар
12.03.2024 14:02 Відповісти
і кіма тутди ж, треба РДК поставити завдання, для кожного з них по місту звільнити, для Філатова то взагалі родіна.
показати весь коментар
13.03.2024 13:40 Відповісти
разом з кацапським олігаргахом, однокласником, другом андрюші долі - ротенбергом ...
показати весь коментар
12.03.2024 14:01 Відповісти
Эта ж какой-то садизьм!
показати весь коментар
12.03.2024 14:52 Відповісти
ви ж його самі знову вибрали....
показати весь коментар
13.03.2024 01:04 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 13:56 Відповісти
Белгородщина, встречай освободителей. В Теткино уже провели референдум за присоединение БНР к Украине.
показати весь коментар
12.03.2024 13:59 Відповісти
шкода, що жоден кацап не подох.
показати весь коментар
12.03.2024 13:59 Відповісти
Мера би під роздачу - була б новина набагато солідніша
показати весь коментар
12.03.2024 13:59 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 14:00 Відповісти
Так прикольно буквы с козырька посыпались Демонтаж уже не нужен - сразу новое название пусть вешают ...
показати весь коментар
12.03.2024 14:00 Відповісти
Так до того й дрон.
показати весь коментар
12.03.2024 14:02 Відповісти
щось мені здається, що то вони самі себе. сша та бринанія попереджали.
що то, за дрон такий, що тільки букви з фасаду зірвав.
ніхто не постраждав, а голосне що мера не було в будівлі в робочий час.
проводив виїздну нараду?
совпадєніє?
показати весь коментар
12.03.2024 14:01 Відповісти
Чекаю з хвилини на хвилину белгарадскага репету, мовляв, приеднайте нас до теренiв.
показати весь коментар
12.03.2024 14:01 Відповісти
Белгородская народная республика бамбит сама себя
показати весь коментар
12.03.2024 14:05 Відповісти
Будівля вщент не зруйнована, кацапські чиновники не постражлали- НЄЗАЧЬОТ!!! Може хтось всрався???
показати весь коментар
12.03.2024 14:06 Відповісти
Там был штаб Белгородского режима!!
показати весь коментар
12.03.2024 14:26 Відповісти
Вони там всі з дитинства контужені!
показати весь коментар
12.03.2024 14:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7AuLL8jYriE теперь как я
показати весь коментар
12.03.2024 14:20 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 14:21 Відповісти
Харкову доведеться потерпіти тиждень
показати весь коментар
12.03.2024 14:27 Відповісти
Це все заради виборів *****?
показати весь коментар
12.03.2024 14:31 Відповісти
РДК лупить - ось така вона громадянська війна
показати весь коментар
12.03.2024 14:36 Відповісти
Зєлєнскій - введі вайска .
.
показати весь коментар
12.03.2024 14:41 Відповісти
Трєвожно ..
.
показати весь коментар
12.03.2024 14:44 Відповісти
Ну я не знаю , кацапскі мопеди цілі будинки зносять , а це що за будЬОновська пукалка?
показати весь коментар
12.03.2024 14:44 Відповісти
А навiщо втрачати дрони на це? Хiба нема мiлiтарних цiлей?
показати весь коментар
12.03.2024 14:53 Відповісти
До чого цей махровий гуманiзм?
показати весь коментар
12.03.2024 14:59 Відповісти
До стану Харькова ще дуже далеко.
Референдум про приєднання до історичної батьківщини - України - може врятувати від цих неприємностей.
показати весь коментар
12.03.2024 15:21 Відповісти
Нас там нєт.Ето билі мєстниє отряди самооборони.
показати весь коментар
12.03.2024 15:37 Відповісти
Маловато от якби завдали удару такого, як рашисти зробили з обласними радами Харкова та Миколаєва, а так невеликий переляк.
показати весь коментар
12.03.2024 16:28 Відповісти
то о це і є епічний "поргом" бєлгорода від притули? оцей пердь у вікно,нагадати що ОДИН ***** шахед натворив Одесі? То на оце витрачались гроші донаторів,щоб побити шибки в мерії кацапів?
показати весь коментар
12.03.2024 22:02 Відповісти
 
 