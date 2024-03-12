БПЛА атакував мерію російського Бєлгорода. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Влада російського Бєлгорода повідомила про атаку БПЛА на адміністрацію міста.
Про це повідомив мер міста Валентин Демидов, передає Цензор.НЕТ.
Так, за його словами, було пошкоджено будівлю адміністрації.
Одна працівниця мерії нібито дістала поранення, а в іншої - контузія.
Бо він нас заїб.......ав вже!
що то, за дрон такий, що тільки букви з фасаду зірвав.
ніхто не постраждав, а голосне що мера не було в будівлі в робочий час.
проводив виїздну нараду?
совпадєніє?
.
.
Референдум про приєднання до історичної батьківщини - України - може врятувати від цих неприємностей.