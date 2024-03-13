Наслідки російських ударів по Куп’янському району Харківщини. ФОТОрепортаж

Російські окупанти обстріляли село Курилівка на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.

Близько 9:00 та 11:00 російські війська обстріляли с. Курилівка Купʼянського району. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди.

За попередніми даними, обстріли велись з артилерії.

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