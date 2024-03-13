Наслідки російських ударів по Куп’янському району Харківщини. ФОТОрепортаж
Російські окупанти обстріляли село Курилівка на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.
Близько 9:00 та 11:00 російські війська обстріляли с. Курилівка Купʼянського району. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди.
За попередніми даними, обстріли велись з артилерії.
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ПравдаЛюбка
показати весь коментар13.03.2024 13:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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