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Наслідки російських ударів по Куп’янському району Харківщини. ФОТОрепортаж

Російські окупанти обстріляли село Курилівка на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.

Близько 9:00 та 11:00 російські війська обстріляли с. Курилівка Купʼянського району. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди.

За попередніми даними, обстріли велись з артилерії.

Читайте: Затримано російську інформаторку, яка намагалась зірвати контрнаступ ЗСУ на Харківщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району
Обстріл Куп'янського району

Автор: 

обстріл (28993) Харківщина (6054)


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Сум і сльози! Нехай все це перейде на рашку! Амінь!
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13.03.2024 13:42 Відповісти
 
 