На Рівненщині 21-річний нацгвардієць на смерть збив пішохода. ФОТОрепортаж
У середу, 13 березня, у місті Вараш Рівненської області військовослужбовець Національної гвардії України скоїв наїзд на 42-річного чоловіка. Потерпілий загинув на місці події.
Про це повідомляє місцеве видання "Рівне Медіа", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ДТП за участі військового трапилася сьогодні, 13 березня, близько 08:30. Досудове розслідування смертельної автопригоди здійснюватимуть працівники Теруправління ДБР у м. Хмельницькому.
"За попередньою інформацією, 13 березня 2024 близько 8:30 ранку у м. Вараш Рівненської області 21-річний військовий, перебуваючи за кермом власного авто, здійснив наїзд на пішохода. 42-річний чоловік саме перетинав проїжджу частину по пішохідному переході. Потерпілий загинув на місці події. Аварія трапилася неподалік Рівненської АЕС, проте не на її території, як це шириться у соцмережах", - розповіла речниця Теруправління ДБР у м. Хмельницькому Катерина Герасімук.
За результатами освідування встановлено, що водій був за кермом тверезим. Також він не залишав місце ДТП та дочекався приїзду медиків і правоохоронців.
Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).
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1. РАЕС
2. До кордону з сябрами біля 40 км
Відбудеться переляком, як завжди зараз.
Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.
Де тут в правилах про капюшони чи мобілки? Бачиш людину на тротуарі перед пішоходним переходом - зупинись і пропусти.
a) Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
Також в Загальних положеннях ПДР вказано, що «…https://vodiy.ua/pdr/1/#5700 пішохідний перехід - ділянка проїзної частини… призначена для руху пішоходів через дорогу…»
б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
Коментар до ПДР:» Будь-який автомобіль має гальмовий та зупинний шлях і водій може не встигнути запобігти зіткненню при раптовій появі пішохода на проїзній частини.
Пішоходи повинні упевнитись у відсутності небезпеки на кожній смузі проїзної частини, навіть якщо вони переходять дорогу по пішохідному переходу…»
Там 100 відсоткова обоюдка, т.я. водій не врахував всі дорожні обставини та, ймовірно, перевищив швідкисний режим. Але пішохід загинув, значить огребе водій нормально.
ПДР п.1.10
https://vodiy.ua/pdr/1/#5500 пішохід - особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами та не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в кріслах колісних без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу коляску чи крісло колісне;
Коментар
Пішохід - це учасник дорожнього руху, а тому повинен знати та виконувати вимоги ПДР. Кожне 17-те ДТП в Україні відбувається за участю пішоходів. Якщо пішохід став учасником ДТП, він зобов'язаний надати першу допомогу потерпілим.
Для забезпечення власної безпеки, пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку, а також дотримуватись правил переходу проїзної частини. За певних обставин, пішоходи можуть рухатись по узбіччю, велосипедній доріжці та проїзній частині.
Обов'язки та права пішоходів перелічені у https://vodiy.ua/pdr/4/ розділі 4 ПДР.
З ПДР:
https://vodiy.ua/pdr/1/#13 1.3 Учасники дорожнього руху зобов'язані знати й неухильно виконувати вимоги цих Правил, а також бути взаємно ввічливими.
Коментар
Учасники дорожнього руху - це водії, пасажири, пішоходи, велосипедисти та особи що рухаються у кріслах колісних (інвалідних візках).
https://vodiy.ua/pdr/1/#14 1.4 Кожний учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що й інші учасники виконують ці Правила.
https://vodiy.ua/pdr/1/#15 1.5 Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб не повинні створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю громадян, завдавати матеріальних збитків.
Але ст. 68 Конститії України говорить що:
Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
А тому читай: КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 10 жовтня 2001 р. № 1306 Київ Про Правила дорожнього руху.
a) Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
Також в Загальних положеннях ПДР вказано, що «…https://vodiy.ua/pdr/1/#5700 пішохідний перехід - ділянка проїзної частини… призначена для руху пішоходів через дорогу…»
б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
Коментар до ПДР:» Будь-який автомобіль має гальмовий та зупинний шлях і водій може не встигнути запобігти зіткненню при раптовій появі пішохода на проїзній частини.
Пішоходи повинні упевнитись у відсутності небезпеки на кожній смузі проїзної частини, навіть якщо вони переходять дорогу по пішохідному переходу…»