На Рівненщині 21-річний нацгвардієць на смерть збив пішохода. ФОТОрепортаж

У середу, 13 березня, у місті Вараш Рівненської області військовослужбовець Національної гвардії України скоїв наїзд на 42-річного чоловіка. Потерпілий загинув на місці події.

Про це повідомляє місцеве видання "Рівне Медіа", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ДТП за участі військового трапилася сьогодні, 13 березня, близько 08:30. Досудове розслідування смертельної автопригоди здійснюватимуть працівники Теруправління ДБР у м. Хмельницькому.

"За попередньою інформацією, 13 березня 2024 близько 8:30 ранку у м. Вараш Рівненської області 21-річний військовий, перебуваючи за кермом власного авто, здійснив наїзд на пішохода. 42-річний чоловік саме перетинав проїжджу частину по пішохідному переході. Потерпілий загинув на місці події. Аварія трапилася неподалік Рівненської АЕС, проте не на її території, як це шириться у соцмережах", - розповіла речниця Теруправління ДБР у м. Хмельницькому Катерина Герасімук.

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За результатами освідування встановлено, що водій був за кермом тверезим. Також він не залишав місце ДТП та дочекався приїзду медиків і правоохоронців.

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).





