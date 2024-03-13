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Новини Фото ДТП
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На Рівненщині 21-річний нацгвардієць на смерть збив пішохода. ФОТОрепортаж

У середу, 13 березня, у місті Вараш Рівненської області військовослужбовець Національної гвардії України скоїв наїзд на 42-річного чоловіка. Потерпілий загинув на місці події.

Про це повідомляє місцеве видання "Рівне Медіа", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ДТП за участі військового трапилася сьогодні, 13 березня, близько 08:30. Досудове розслідування смертельної автопригоди здійснюватимуть працівники Теруправління ДБР у м. Хмельницькому.

"За попередньою інформацією, 13 березня 2024 близько 8:30 ранку у м. Вараш Рівненської області 21-річний військовий, перебуваючи за кермом власного авто, здійснив наїзд на пішохода. 42-річний чоловік саме перетинав проїжджу частину по пішохідному переході. Потерпілий загинув на місці події. Аварія трапилася неподалік Рівненської АЕС, проте не на її території, як це шириться у соцмережах", - розповіла речниця Теруправління ДБР у м. Хмельницькому Катерина Герасімук.

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За результатами освідування встановлено, що водій був за кермом тверезим. Також він не залишав місце ДТП та дочекався приїзду медиків і правоохоронців.

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). 

ДТП на Рівненщині
ДТП на Рівненщині
ДТП на Рівненщині

Автор: 

ДТП (4480) Рівненська область (1187)


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Топ коментарі
+14
А від кого нас захищає Нацгвардія у Рівному?
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13.03.2024 16:31
+13
Ну не в Рівному а в Вароші. Якщо Ви не знаєте чому там може бути нацгвардія й не тільки, тоді відкрию секрет:
1. РАЕС
2. До кордону з сябрами біля 40 км
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13.03.2024 16:39
+8
на якій швидкості потрібно було рухатися - щоб так деформувати кузов...???
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13.03.2024 16:54
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А від кого нас захищає Нацгвардія у Рівному?
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13.03.2024 16:31 Відповісти
Ну не в Рівному а в Вароші. Якщо Ви не знаєте чому там може бути нацгвардія й не тільки, тоді відкрию секрет:
1. РАЕС
2. До кордону з сябрами біля 40 км
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13.03.2024 16:39 Відповісти
Сябри це категорія селян в Україні - Русі, а білорусів доречніше називати холуями біосміття!
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13.03.2024 18:04 Відповісти
******** ще
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13.03.2024 18:23 Відповісти
До 25 березня 2019 року у війні на сході України взяли участь понад 34 тис. нацгвардійців, з яких 1364 були відзначені державними нагородами, зокрема 188 посмертно (включно з трьома Героями України: генерал-майором Сергієм Кульчицьким, лейтенантом Богданом Завадою, солдатом Євгеном Тельновим). Загинуло 219 осіб, 812 дістали поранення і травми, 14 нацгвардійців зникли безвісти (с)
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13.03.2024 16:40 Відповісти
Ну да. Куди там йому до тебе-примерзшого до дивану захисника, цілодобово ляпаючи куди попало, свої дурноваті малюнки
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13.03.2024 16:45 Відповісти
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13.03.2024 16:53 Відповісти
Ви мабуть поціновувач росгвардії?
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13.03.2024 17:17 Відповісти
Кацапе вчи Українську мову і законодавство, перечитай статтю і може зрозумієш!
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13.03.2024 18:01 Відповісти
А так кругом...не тільки в Рівному...вони ж в МВС...
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13.03.2024 19:05 Відповісти
21-річний нацгвардієць на власному авто.. - із блатних мажорів? поспішав "на развод", на построєніє?
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13.03.2024 16:36 Відповісти
на якій швидкості потрібно було рухатися - щоб так деформувати кузов...???
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13.03.2024 16:54 Відповісти
певне "повз" як черепаха, що зєбру і людину "не помітив"?!
Відбудеться переляком, як завжди зараз.
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13.03.2024 17:03 Відповісти
син звичайного працівника атомки...
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13.03.2024 16:57 Відповісти
Видимість начебто хороша у два боки дороги, дрочив за кермом чи так поспішав на бойове завдання?
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13.03.2024 16:37 Відповісти
та ще й вранці, тобто в світлу пору доби...
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13.03.2024 16:39 Відповісти
І дорога вузька і з боків усяка хрень, що відволікатися не будеш...
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13.03.2024 16:43 Відповісти
Судячи по удару - добре гнав
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13.03.2024 16:43 Відповісти
Дорога мокра, пішохода знесло, водій б не встиг на такой швидкості загальмувати. Але й пішохід дивний..пряма дорога, машину було й видно й чутно. Обидва винуваті, тепер один у морзі, другий у в'язниці. Не доходить до деяких, що ПДР написані кров'ю.
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13.03.2024 16:56 Відповісти
Винуватий воділа поза всяким сумнівом. Нізя давити людей на пішоходному переході шо б там не було.
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13.03.2024 17:22 Відповісти
так, не можна. але якби цей пішохід переконався перед переходом дороги, що водій авто його бачить і здіснює зупинку шоб пропустити - залишився б живий, як і багато тисяч інших таких пішоходів. ну і кому б від цього було б гірше?
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13.03.2024 17:47 Відповісти
Це все так і нема сенсу сперечатися, але шоб усі дотримувалися здорового глузду, то в світі все було б по іншому...
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13.03.2024 18:07 Відповісти
То Вам пішоходи під колеса не стрибали. В навушниках, капюшонах, мордами в мобільний вперті. Пішоходи дуже часто порушують правила, свято віруючи що вони королі дорог.
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13.03.2024 20:37 Відповісти
https://vodiy.ua/pdr/18/#181 18.1

Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

Де тут в правилах про капюшони чи мобілки? Бачиш людину на тротуарі перед пішоходним переходом - зупинись і пропусти.
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14.03.2024 11:45 Відповісти
Ще раз, обидва винуваті. Пішохід думав, що безсмертний? Раптово вибігти на дорогу перед ТЗ - то як?
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14.03.2024 12:32 Відповісти
Ви там були, шо вже обвинуваченнями розкидуєтесь? Там обочину нормально видно. Бачиш пішохода біля перехода - пригальмуй і пропусти. Але хохли зазвичай вище цього. Підальку в підлогу і проскакують.
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14.03.2024 13:48 Відповісти
Нижче пост почитайте, там із посиланням на ПДР. Може там, де Ви мешкаєте такого немає, а у нас пішоходи вважають, що вони завжди праві і не заморочуються правилами.
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14.03.2024 14:48 Відповісти
Мда... мабудь через таких водятлів як ви і стрибають пішоходи на переходах, бо поава куплені за сало і правила ніхто ніколи не читав
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14.03.2024 14:50 Відповісти
А я не водій. Я більше 20 років ДТП розслідувала. За кермо принципово не сідала, бо деяких учасників руху повбивала б.
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14.03.2024 16:24 Відповісти
Ви знаєте, я коли кілька разів після Нідерландів приїзжав в Україну, то був в такому шоці від разючого контрасту, шо дуже добре Вас розумію
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14.03.2024 16:27 Відповісти
І так, там де я мешкаю, такого майже нема. Коли водій бачить когось біля переходу - в 99,9% притормажує і пропускає. А інакше штраф дофіга євро. Велосипедист взагалі король дороги. В мене біля хати вуличкі вузенькі і змішані з велосипедними доріжками. Іноді треба метрів триста тупо їхати за велосипедом, бо нема де його обігнати. І нічо, ніхто ще не вмер і корона не звалилася.
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14.03.2024 14:54 Відповісти
Про це я Вам й говорила - менталітет різний. Пішохрди й хрустики вважають себе безсмертними.
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14.03.2024 16:25 Відповісти
«…4.14. Пішоходам забороняється:
a) Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;

Також в Загальних положеннях ПДР вказано, що «…https://vodiy.ua/pdr/1/#5700 пішохідний перехід - ділянка проїзної частини… призначена для руху пішоходів через дорогу…»

б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;

Коментар до ПДР:» Будь-який автомобіль має гальмовий та зупинний шлях і водій може не встигнути запобігти зіткненню при раптовій появі пішохода на проїзній частини.

Пішоходи повинні упевнитись у відсутності небезпеки на кожній смузі проїзної частини, навіть якщо вони переходять дорогу по пішохідному переходу…»
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13.03.2024 18:45 Відповісти
То я знаю, Ваш коментар Змію треба було писати.

Там 100 відсоткова обоюдка, т.я. водій не врахував всі дорожні обставини та, ймовірно, перевищив швідкисний режим. Але пішохід загинув, значить огребе водій нормально.
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13.03.2024 20:33 Відповісти
Виконував би пішохід ПДР був би живий. З досвіду як пішохода. Коли хочу показати, що маю намір переходити по пішохідному то стаю хоч однією ногою на дорогу і чекаю. Виходжу на пішохідний тільки тоді, коли водії мене побачили всі авто зупинилися. Ніколи не виходжу на пішохідний, якщо бачу авто на великій швидкості. Навіть переходячи по правилам контролюю стан руху на дорозі. Втрать секунду - збережи життя. З досвіду як водія. Завжди, коли бачу пішохідний будь-який, регульований чи не регульований, зменшую швидкість, бо є так звані "сайгаки" яким чомусь в останній момент треба терміново перебігти дорогу, та ще й зі смартфоном коло вуха, або ще гірше в навушниках. Обережно об'їжджаю пішохода ззаду, коли той стоїть посередині дороги , бо часто деякі чомусь роблять крок назад. Дуже почуваюсь за кермом некомфортно, коли бачу вантажні великогабаритні авто які "пруться" в твоєму напрямку крайньою лівою полосою, а потім перед пішохідним різко гальмують і тобі під колеса вискакує ошелешений пішохід.
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14.03.2024 10:26 Відповісти
Так, я ж кажу - обоюдка. Он зараз потепліє - почнуттся жахи. Хрустіки на дорогах. Мотоциклісти, скутеристи, велосипедісти, скейтбордисти..діти на роліках. Чомусь не розуміють, що транспортний засіб як вкопаний не не завмирає. І платять своїм життям.
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14.03.2024 11:30 Відповісти
Пішоход не зобовʼязаний знати правила дорожнього руху. На відміну від водія. А пунки правил про пропуск пішоходів на переході я вже наводив.
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14.03.2024 13:49 Відповісти
Ну так громадяни не забов'язані й кримінальний кодекс знати, але відповідальність несуть. Незнання законів - то проблема порушників. Пішоходи платять життям.
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14.03.2024 14:51 Відповісти
Один ліг, інший сяде. Але розказувати про невинуватого водія не треба.
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14.03.2024 14:56 Відповісти
Та ну блінааа..я спочатку говорила про обопільну вину...і писала - одне дурбецало сяде, друге - вже лягло.
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14.03.2024 16:21 Відповісти
Не пиши дурню.

ПДР п.1.10

https://vodiy.ua/pdr/1/#5500 пішохід - особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами та не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в кріслах колісних без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу коляску чи крісло колісне;

Коментар
Пішохід - це учасник дорожнього руху, а тому повинен знати та виконувати вимоги ПДР. Кожне 17-те ДТП в Україні відбувається за участю пішоходів. Якщо пішохід став учасником ДТП, він зобов'язаний надати першу допомогу потерпілим.

Для забезпечення власної безпеки, пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку, а також дотримуватись правил переходу проїзної частини. За певних обставин, пішоходи можуть рухатись по узбіччю, велосипедній доріжці та проїзній частині.

Обов'язки та права пішоходів перелічені у https://vodiy.ua/pdr/4/ розділі 4 ПДР.

З ПДР:

https://vodiy.ua/pdr/1/#13 1.3 Учасники дорожнього руху зобов'язані знати й неухильно виконувати вимоги цих Правил, а також бути взаємно ввічливими.

Коментар
Учасники дорожнього руху - це водії, пасажири, пішоходи, велосипедисти та особи що рухаються у кріслах колісних (інвалідних візках).

https://vodiy.ua/pdr/1/#14 1.4 Кожний учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що й інші учасники виконують ці Правила.

https://vodiy.ua/pdr/1/#15 1.5 Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб не повинні створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю громадян, завдавати матеріальних збитків.
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14.03.2024 19:03 Відповісти
Ти, шоб вийти на вулицю, здавав іспит зі знань ПДР?
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14.03.2024 22:05 Відповісти
Почитай уважно ПДР і побачиш хто і в якому віці повинен здавати іспит та отримувати посвідчення водія. Вимоги здавати іспит на знання ПДР та посвідчення пішохода там немає. Але розділ 4.1 ПДР тобі як пішоходу просто треба знати.

Але ст. 68 Конститії України говорить що:

Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

А тому читай: КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 10 жовтня 2001 р. № 1306 Київ Про Правила дорожнього руху.
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15.03.2024 10:54 Відповісти
Дайте вгадаю, шоб в заголовку новини замінити "нацгвардієць" на "громадянин", то ніхто б в цю новину не зайшов би. Бо пересічні пересічних кожен день давлять. А те, шо водій - нацгвардієць, до ДТП не має ніякого відношення.
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13.03.2024 17:21 Відповісти
єдина відмінність, що пересічний буде сидіти
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13.03.2024 17:26 Відповісти
А ты уверен что не будет сидеть? Давай напиши пример когда военный виноват а его не посадили. Или тебе деньги платят за кидание гавна на вентилятор а не за правду?
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13.03.2024 18:19 Відповісти
Хайп новина,у скабєєвої буде!
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13.03.2024 18:38 Відповісти
Молодий - дурний
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13.03.2024 18:41 Відповісти
«…4.14. Пішоходам забороняється:
a) Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;

Також в Загальних положеннях ПДР вказано, що «…https://vodiy.ua/pdr/1/#5700 пішохідний перехід - ділянка проїзної частини… призначена для руху пішоходів через дорогу…»

б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;

Коментар до ПДР:» Будь-який автомобіль має гальмовий та зупинний шлях і водій може не встигнути запобігти зіткненню при раптовій появі пішохода на проїзній частини.

Пішоходи повинні упевнитись у відсутності небезпеки на кожній смузі проїзної частини, навіть якщо вони переходять дорогу по пішохідному переходу…»
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13.03.2024 18:47 Відповісти
 
 