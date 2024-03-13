У Рівненській області почали зводити нові фортифікації. ФОТОрепортаж
На півночі Рівненської області поблизу кордону з Білоруссю почали будувати нові фортифікаційні споруди. Роботи проводять у координації з військовими.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської військової адміністрації Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"На півночі області продовжуємо облаштовувати оборонні рубежі. У чіткій координації з військовими йде будівництво невибухових загороджень та взводних опорних пунктів", - розповів чиновник.
Зараз будівельники створюють переходи між бліндажами та виконують земляні роботи. За словами Коваля, роботи відбуваються за затвердженим графіком. Нині це один із пріоритетних напрямків роботи.
Нагадаємо, що раніше президент Зеленський повідомив, що фортифікації будуть створені по всій лінії кордону з Білоруссю. Глава держави зазначив, що ядро російської армії було знищено, але таку оборону зміцнюють для безпеки країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
реально ?
і що відповів Ахмєтов...... ?
Старі поламалися?
Порох будував укріплення там де було нагально потрібно - в АТО
будувати треба "там и сейчас", а не на Рівненщині !
Чи "ета другоє"?
Вангую причетність до побудови компанії, пов'язані з місцевою владою.
потрібні і укріплуння і ЯО
треба пробивати ще одну дірку на ремені - "всегда готов !"
.
У нас было 2 атомных бомбы, Запорожская и Чернобыль, и шо?
Для этого нужно даже не молибденовые яйца. Для этого нужно воще ****.... отмороженным быть.
Была бы шахта с страт. ракетами её бы нацгвардия как ЗАЭС здала.
Они бы предоставили России карт-бланш на усмирение *****..... Не сомневайтесь ООН бы поддержала.
Только (по слухам) Британия на Фолклены я.о тащила.
Проблемы - отдельно.
Я.о это мировой изгой.
Слава богу, все это понимают.
Это ступенька лестницы по которой забрался клоун.
Траншея по прямій лінії і дот із піску - це круто!😁