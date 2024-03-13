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Новини Фото Війна
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У Рівненській області почали зводити нові фортифікації. ФОТОрепортаж

На півночі Рівненської області поблизу кордону з Білоруссю почали будувати нові фортифікаційні споруди. Роботи проводять у координації з військовими.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської військової адміністрації Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"На півночі області продовжуємо облаштовувати оборонні рубежі. У чіткій координації з військовими йде будівництво невибухових загороджень та взводних опорних пунктів", - розповів чиновник.

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Зараз будівельники створюють переходи між бліндажами та виконують земляні роботи. За словами Коваля, роботи відбуваються за затвердженим графіком. Нині це один із пріоритетних напрямків роботи.

На Рівненщині будують нові фортифікації

Нагадаємо, що раніше президент Зеленський повідомив, що фортифікації будуть створені по всій лінії кордону з Білоруссю. Глава держави зазначив, що ядро російської армії було знищено, але таку оборону зміцнюють для безпеки країни.

На Рівненщині будують нові фортифікації

На Рівненщині будують нові фортифікації

На Рівненщині будують нові фортифікації

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кордон (4817) фортифікації (146) Рівненська область (1187)


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Топ коментарі
+11
Як на мене то вони більш потрібні на сході та півдні.
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13.03.2024 17:02
+10
У Рівненській області почали зводити нові фортифікаці

Старі поламалися?
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13.03.2024 16:49
+10
А фотки "підготовлених рубежів", на які відійшли захисники Авдіївки, можна десь побачити? Ну окрім тих, де навіть дитина побачить вириті лопатою охопи та траншеї без будь-якого захисту...
Чи "ета другоє"?
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13.03.2024 17:19
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фото виставочні, там дерево а не желізо в більшості
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13.03.2024 16:47 Відповісти
в Україні закінчилась сталь ?
реально ?
і що відповів Ахмєтов...... ?
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13.03.2024 17:45 Відповісти
Азовсталь ??
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13.03.2024 19:15 Відповісти
У Рівненській області почали зводити нові фортифікаці

Старі поламалися?
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13.03.2024 16:49 Відповісти
А вони там були???
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13.03.2024 16:52 Відповісти
Мали бути. Хоча б як пару років.
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13.03.2024 16:59 Відповісти
не мало їх там бути

Порох будував укріплення там де було нагально потрібно - в АТО

будувати треба "там и сейчас", а не на Рівненщині !
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13.03.2024 17:50 Відповісти
Донецкая обл, за Курахово, в сторону Гуляй Поля. 3-линия обороны АТО всё что не забетонировали местные за год растащили. Потом арендаторы бульдозером заровняли и снова запахали.
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13.03.2024 19:01 Відповісти
Як на мене то вони більш потрібні на сході та півдні.
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13.03.2024 17:02 Відповісти
Власне. З Білорусі наступу не буде. В жодному разі. Вона потрібна п...рам як хаб на Захід для успішної і майже безперешкодної торгівлі. навіщо ризикувати і провокувати закриття білоруського кордону. Хай найманці закривають кордон український
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13.03.2024 17:27 Відповісти
замовте термінаторів в Голлівуді для більшої надійності, щоб не дали драла, якщо кацапи попруть з Білорусі
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13.03.2024 17:43 Відповісти
Акти виконаних робіт і внесення в Єдиний реєстр досудових розслідувань по крадіжкам будуть робитися одночасно?
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13.03.2024 17:05 Відповісти
ви ше карти їм намалюйте. Дятли
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13.03.2024 17:06 Відповісти
А фотки "підготовлених рубежів", на які відійшли захисники Авдіївки, можна десь побачити? Ну окрім тих, де навіть дитина побачить вириті лопатою охопи та траншеї без будь-якого захисту...
Чи "ета другоє"?
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13.03.2024 17:19 Відповісти
Хотілось би побачити фото фортифікацій під Авдіївским-Купянским-Запорізькими напрямками!Вони там тоже такі???
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13.03.2024 17:20 Відповісти
Цікаво, для чого в глибокому тилу будуються фортифікації, та ще й нові?
Вангую причетність до побудови компанії, пов'язані з місцевою владою.
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13.03.2024 17:21 Відповісти
в цьому випадку, краще щоб дійсно просто пиляли гроші...
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13.03.2024 18:26 Відповісти
" Лінія Манергейма" ! Распіл бабла ! Краще на ці гроші атомну бомбу зробили б, було б більше користі !!!
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13.03.2024 17:23 Відповісти
одне другому не завадить.
потрібні і укріплуння і ЯО

треба пробивати ще одну дірку на ремені - "всегда готов !"

.
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13.03.2024 17:53 Відповісти
***** ссыт я.о использовать, а наши бы жахнули по Северодонецку?
У нас было 2 атомных бомбы, Запорожская и Чернобыль, и шо?
Для этого нужно даже не молибденовые яйца. Для этого нужно воще ****.... отмороженным быть.
Была бы шахта с страт. ракетами её бы нацгвардия как ЗАЭС здала.
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13.03.2024 19:09 Відповісти
Я б жахнув ! Бо в мене яйця просто алмазні !!! Сєвєродонєцк мене зовсім не цікавить. А от на масковії для мене (!) стільки цілей, що не вистачить усіх боєголовок у світі ! І зовсім не потрібно було б про це попереджувати москалів - це зовсім безглуздо. А от весь світ поставити перед фактом застосування ЯЗ було б ой як цікаво !!! Вони б на наступний же день відмовились би від якої то не було торгівлі з москалями , дали б зброю яку б ми тільки не забажали і в достатній кількості. Перерубали б кабелі інтернету , виселили всіх москалів (і "хороших" в т.ч ) з світових країн на підорашу ! Для цього можливо і треба бути президенту трохи схибленим, і безумовно мати ядерну зброю ! Україна стоїть над прірвою. Завтра ми можемо і не вижити. Та двом смертям не бувати ! Або -або ! Яскравий приклад - північна корея з їхнім вилупком. Вже американські авіаносці ішли їх бомбити. І що ? Бо у них схиблений правитель. Пора і нам бути трохи схибленими !!!
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13.03.2024 19:34 Відповісти
Снимите розовые очки.
Они бы предоставили России карт-бланш на усмирение *****..... Не сомневайтесь ООН бы поддержала.
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13.03.2024 20:13 Відповісти
Сірожа, рожеві окуляри треба зняти тобі. Зам"ятай -- коли у тебе ЯЗ, то тобі ООН, ЄС, НАТО, ОБСЄ та інші недолугі формування якось по барабану ! Ти так і не зрозумів ?!
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13.03.2024 20:33 Відповісти
Вьетнам (с СССР) ядерной державе задницу надрал. Францию из Индокитая и Марокко поперли. Опять Вьетнам ядерный Китай отшил.
Только (по слухам) Британия на Фолклены я.о тащила.
Проблемы - отдельно.
Я.о это мировой изгой.
Слава богу, все это понимают.
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13.03.2024 21:01 Відповісти
Когда я, в Петровском ОРСе г.о руководил, я пугал директоров " Не боитесь ядерной войны - побойтесь выговора в приказе. Уберите мусор в бомбоубежищах". Похер.
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13.03.2024 21:04 Відповісти
Бабло давай!! Байден!!!
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13.03.2024 17:32 Відповісти
Порох з Яценюком самі з порожньою скарбницею ********* і країну і зробили Нову Армію
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13.03.2024 17:55 Відповісти
Я порохобот с 14-го. Из песни слов не выбросишь. Мешали Яценюк и Турчинов лидеру. Очень печально, но исполнительный Гройсман лучше шибко умного Яценюка.
Это ступенька лестницы по которой забрался клоун.
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13.03.2024 19:14 Відповісти
Работать устройся.
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13.03.2024 21:58 Відповісти
"Пилите, Шура. Пилите. Она золотая".
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13.03.2024 17:40 Відповісти
"Паниковский давно понял что гири не золотые и последние пол часа пилил по инерции, отдаляя час расплаты"
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13.03.2024 19:18 Відповісти
Чому не на Сході - там війскових зелена гнида у чисте поле з Авдіївки вивів.
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13.03.2024 18:01 Відповісти
оман україгнською обман....
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13.03.2024 18:16 Відповісти
От жеж, *****, совпало.
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13.03.2024 18:55 Відповісти
На кордоні з Польщою ще зробить фортифікації)
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13.03.2024 18:17 Відповісти
А ще ліпше на кордоні з Угорщиною!!!!!
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13.03.2024 19:03 Відповісти
ПОКАЗУХА!
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13.03.2024 18:35 Відповісти
Основательные укрепления и добротно сделали. Можно обучающие семинары проводить, как надо строить
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13.03.2024 20:14 Відповісти
На мою думку фортифікації це залізобетон. Все інше "дурілка картонная" по ціні залізобетону. У нас інакше не буває...
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13.03.2024 20:39 Відповісти
Мабуть мільярди витратили на цю бутафорію?
Траншея по прямій лінії і дот із піску - це круто!😁
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14.03.2024 15:59 Відповісти
 
 