У Рівненській області почали зводити нові фортифікації. ФОТОрепортаж

На півночі Рівненської області поблизу кордону з Білоруссю почали будувати нові фортифікаційні споруди. Роботи проводять у координації з військовими.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської військової адміністрації Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"На півночі області продовжуємо облаштовувати оборонні рубежі. У чіткій координації з військовими йде будівництво невибухових загороджень та взводних опорних пунктів", - розповів чиновник.

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Зараз будівельники створюють переходи між бліндажами та виконують земляні роботи. За словами Коваля, роботи відбуваються за затвердженим графіком. Нині це один із пріоритетних напрямків роботи.

Нагадаємо, що раніше президент Зеленський повідомив, що фортифікації будуть створені по всій лінії кордону з Білоруссю. Глава держави зазначив, що ядро російської армії було знищено, але таку оборону зміцнюють для безпеки країни.

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