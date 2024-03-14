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Українські військові у Канаді проходять навчання з виявлення мін. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Канади навчають бійців ЗСУ виявляти приховані міни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку канадської тренувальної місії UNIFIER у соцмережі Х.

"Для виявлення пасток потрібні інструменти та пильне око. Канадські військовослужбовці, які беруть участь в операції ОпЮНІФАЄР, використовують імітовані пастки, щоб навчити воїнів Збройних сил України навичок, які допоможуть їм убезпечити себе, відбиваючи загарбників", - йдеться в повідомленні.

Канадські військові навчають бійців ЗСУ виявляти приховані міни.

Українські бійці шукають приховані міни.

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Автор: 

Канада (2216) військові навчання (2781) ЗСУ (7648)


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14.03.2024 01:37 Відповісти
 
 