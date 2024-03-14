Українські військові у Канаді проходять навчання з виявлення мін. ФОТОрепортаж
Військовослужбовці Канади навчають бійців ЗСУ виявляти приховані міни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку канадської тренувальної місії UNIFIER у соцмережі Х.
"Для виявлення пасток потрібні інструменти та пильне око. Канадські військовослужбовці, які беруть участь в операції ОпЮНІФАЄР, використовують імітовані пастки, щоб навчити воїнів Збройних сил України навичок, які допоможуть їм убезпечити себе, відбиваючи загарбників", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар14.03.2024 01:37 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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