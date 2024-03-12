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Понад 12 тисяч військових ЗСУ підготувало Міноборони Німеччини в рамках навчальної Місії ЄС. ВIДЕО

У рамках Місії ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM) понад 12 000 українських військових вже пройшли військовий вишкіл від Міністерства оборони Німеччини.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 12 000 українських солдатів вже пройшли військовий вишкіл від Федерального міністерства оборони Німеччини в рамках навчальної місії EUMAM. Серед них захисники, які працюють над німецькими зенітними танками Gepard. Дякуємо за життєву підтримку у важку хвилину", - зазначило відомство.

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Автор: 

Німеччина (7437) військові навчання (2779) Євросоюз (13604) ЗСУ (7637)


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Меркель, де Тауруси?!

Чому Меркель? Тому що без «благословення» Меркель, Шольц цього не зробить.
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12.03.2024 16:24 Відповісти
А скільки Німетчина підготувала військових рф?

Відомо, що Німетчина ( до агресії) побудувала тренувальний табір для військових рф , де німецьки інструктори тренінували кацапів по програмамам/ стандартам НАТО.
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12.03.2024 17:29 Відповісти
И сильно им это помогло?) Кацы уже год воют в стиле СССР. Натовский стандарт по всей видимости это быстрые операции на пару месяцев либо бои против противника без артиллерии, спутников и пво. Для полномасштабной войны будут откапывать тактики 2 мировой)

Немцы очевидно готовили ребят под начальный уровень. С какой стороны держать автомат, как заменять ствол у пулемета, как именно рыть окопы и на какую глубину выкапывать блиндаж. Вот это вот все, начальный уровень.
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12.03.2024 18:28 Відповісти
Це треба питати у всих президентів України..куди вони діли нашу зброю
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12.03.2024 17:30 Відповісти
Мова не про зброю.

Мова про підготовку військових.
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12.03.2024 17:59 Відповісти
 
 