Понад 12 тисяч військових ЗСУ підготувало Міноборони Німеччини в рамках навчальної Місії ЄС. ВIДЕО

У рамках Місії ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM) понад 12 000 українських військових вже пройшли військовий вишкіл від Міністерства оборони Німеччини.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 12 000 українських солдатів вже пройшли військовий вишкіл від Федерального міністерства оборони Німеччини в рамках навчальної місії EUMAM. Серед них захисники, які працюють над німецькими зенітними танками Gepard. Дякуємо за життєву підтримку у важку хвилину", - зазначило відомство.

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