Понад 12 тисяч військових ЗСУ підготувало Міноборони Німеччини в рамках навчальної Місії ЄС. ВIДЕО
У рамках Місії ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM) понад 12 000 українських військових вже пройшли військовий вишкіл від Міністерства оборони Німеччини.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Понад 12 000 українських солдатів вже пройшли військовий вишкіл від Федерального міністерства оборони Німеччини в рамках навчальної місії EUMAM. Серед них захисники, які працюють над німецькими зенітними танками Gepard. Дякуємо за життєву підтримку у важку хвилину", - зазначило відомство.
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Чому Меркель? Тому що без «благословення» Меркель, Шольц цього не зробить.
Відомо, що Німетчина ( до агресії) побудувала тренувальний табір для військових рф , де німецьки інструктори тренінували кацапів по програмамам/ стандартам НАТО.
Немцы очевидно готовили ребят под начальный уровень. С какой стороны держать автомат, как заменять ствол у пулемета, как именно рыть окопы и на какую глубину выкапывать блиндаж. Вот это вот все, начальный уровень.
Мова про підготовку військових.