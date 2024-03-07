УКР
У ЄС підготують 60 тисяч українських військових до кінця цього літа

Навчання 60 тисяч українських військовослужбовців відбуватиметься в рамках Місії ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM).

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Місія ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM) є найбільшою військовою місією в історії Європейського Союзу, і до кінця літа цього року 60 тис. українських військових пройдуть підготовку на території країн-членів ЄС", - зазначається в заяві.

Також було повідомлено, що станом на сьогодні ЄС та держави-члени мобілізували для України понад 28 млрд євро військової допомоги як летальної, так і нелетальної.

Заява містить запевнення, що ЄС та держави-члени "продовжуватимуть задовольняти нагальні військові та оборонні потреби України, включаючи постачання терміново необхідних боєприпасів і ракет".

"Наша відданість Україні залишається непохитною. ЄС та його держави-члени єдині та стійкі у своїй рішучій підтримці, будь-то політична, фінансова, економічна, гуманітарна, військова чи дипломатична підтримка", - підкреслюють в Місії ЄС.

Євросоюз та його держави-члени вкотре наголосили, що Росія повинна негайно припинити війну проти України та "повністю і беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

військові навчання (2794) Євросоюз (14005) ЗСУ (7844)
Топ коментарі
+5
А потім ті з них, хто має гарні знайомства охоронятимуть кордони на заході країни чи в/ч. в тилу, поки цивільні дядьки 40+ чи наловлена біднота воюватимуть на найважчих напрямках без належної підготовки.
07.03.2024 20:40 Відповісти
07.03.2024 20:40 Відповісти
+4
Еееее... А там усі інструктори з бойовим досвідом? А то тут деякі "тіла" висловлюють думку, що інструктор спочатку повинен отримати бойовий досвід, а потім вже навчати. Чи це тільки українських інструкторів стосується? 🤔
А чому? 🤔
07.03.2024 20:39 Відповісти
07.03.2024 20:39 Відповісти
+2
Це з 2022 року всіх підготовлених буде 60 тисяч?
07.03.2024 20:44 Відповісти
07.03.2024 20:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
07.03.2024 20:39 Відповісти
Принаймі їх там навчать стріляти і що таке сектори, а щодо нас то в деяких учебках пох...істи і якщо б їх замінити тими хто передову пройшов то втрати б зменшились....

люди які реально були на передку думаю розуміють що випустити бійця який не вміє добре кулемет перезарядити то це те саме що б ти його сам вбив...
07.03.2024 21:47 Відповісти
07.03.2024 21:47 Відповісти
По друге їхні інструктора перед тим як стати інструктором не садили всю службу картоплю або будували командиру дачу а трохи були на полігонах... а частина афган та Ірак пройшли
07.03.2024 21:48 Відповісти
07.03.2024 21:48 Відповісти
кто кого еще учить будет?
07.03.2024 20:40 Відповісти
07.03.2024 20:40 Відповісти
07.03.2024 20:40 Відповісти
Не знаю за всіх, однак мій знайомий 40+ після навчання в Іспанії поїхав служити на Донеччину
07.03.2024 21:12 Відповісти
07.03.2024 21:12 Відповісти
Теж був такий знайомий. Вчився за кордоном на артилериста, але в перший же день загинув , бо відправили в піхоту. Трохи більше місяца тому, десь в районі авдіївкт.
07.03.2024 21:56 Відповісти
07.03.2024 21:56 Відповісти
07.03.2024 21:15 Відповісти
Це загальна цифра з початку війни
07.03.2024 23:17 Відповісти
07.03.2024 23:17 Відповісти
Сирський з ними впорається ще швидше.
Хіба він має якесь поняття у західній тактиці. От кого треба було готувати.
07.03.2024 20:51 Відповісти
07.03.2024 20:51 Відповісти
які б хлопці не були підготовлені але проти підарського дрона і снаряда захисту не мають .
07.03.2024 21:41 Відповісти
07.03.2024 21:41 Відповісти
Кто кого должен обучать?
Страны, которые не воевали 80 лет будут обучать страну, которая сейчас ввоюет уже 10 лет?
08.03.2024 05:26 Відповісти
08.03.2024 05:26 Відповісти
 
 