У ЄС підготують 60 тисяч українських військових до кінця цього літа
Навчання 60 тисяч українських військовослужбовців відбуватиметься в рамках Місії ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM).
Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Місія ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM) є найбільшою військовою місією в історії Європейського Союзу, і до кінця літа цього року 60 тис. українських військових пройдуть підготовку на території країн-членів ЄС", - зазначається в заяві.
Також було повідомлено, що станом на сьогодні ЄС та держави-члени мобілізували для України понад 28 млрд євро військової допомоги як летальної, так і нелетальної.
Заява містить запевнення, що ЄС та держави-члени "продовжуватимуть задовольняти нагальні військові та оборонні потреби України, включаючи постачання терміново необхідних боєприпасів і ракет".
"Наша відданість Україні залишається непохитною. ЄС та його держави-члени єдині та стійкі у своїй рішучій підтримці, будь-то політична, фінансова, економічна, гуманітарна, військова чи дипломатична підтримка", - підкреслюють в Місії ЄС.
Євросоюз та його держави-члени вкотре наголосили, що Росія повинна негайно припинити війну проти України та "повністю і беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А чому? 🤔
люди які реально були на передку думаю розуміють що випустити бійця який не вміє добре кулемет перезарядити то це те саме що б ти його сам вбив...
Хіба він має якесь поняття у західній тактиці. От кого треба було готувати.
Страны, которые не воевали 80 лет будут обучать страну, которая сейчас ввоюет уже 10 лет?