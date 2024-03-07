У ЄС підготують 60 тисяч українських військових до кінця цього літа

Навчання 60 тисяч українських військовослужбовців відбуватиметься в рамках Місії ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM).

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Місія ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM) є найбільшою військовою місією в історії Європейського Союзу, і до кінця літа цього року 60 тис. українських військових пройдуть підготовку на території країн-членів ЄС", - зазначається в заяві.

Також було повідомлено, що станом на сьогодні ЄС та держави-члени мобілізували для України понад 28 млрд євро військової допомоги як летальної, так і нелетальної.

Заява містить запевнення, що ЄС та держави-члени "продовжуватимуть задовольняти нагальні військові та оборонні потреби України, включаючи постачання терміново необхідних боєприпасів і ракет".

"Наша відданість Україні залишається непохитною. ЄС та його держави-члени єдині та стійкі у своїй рішучій підтримці, будь-то політична, фінансова, економічна, гуманітарна, військова чи дипломатична підтримка", - підкреслюють в Місії ЄС.

Євросоюз та його держави-члени вкотре наголосили, що Росія повинна негайно припинити війну проти України та "повністю і беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

