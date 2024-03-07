В ЕС подготовят 60 тысяч украинских военных к концу этого лета
Обучение 60 тысяч украинских военнослужащих будет проходить в рамках Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM).
Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, обнародованном во время заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Миссия ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM) является крупнейшей военной миссией в истории Европейского Союза, и до конца лета этого года 60 тыс. украинских военных пройдут подготовку на территории стран-членов ЕС", - отмечается в заявлении.
Также было сообщено, что по состоянию на сегодняшний день ЕС и государства-члены мобилизовали для Украины более 28 млрд евро военной помощи как летальной, так и нелетальной.
Заявление содержит заверения, что ЕС и государства-члены будут "продолжать удовлетворять неотложные военные и оборонные нужды Украины, включая поставки срочно необходимых боеприпасов и ракет".
"Наша преданность Украине остается непреклонной. ЕС и его государства-члены едины и стойки в своей решительной поддержке, будь то политическая, финансовая, экономическая, гуманитарная, военная или дипломатическая поддержка", - подчеркивают в Миссии ЕС.
Евросоюз и его государства-члены подчеркнули, что Россия должна немедленно прекратить войну против Украины и "полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А чому? 🤔
люди які реально були на передку думаю розуміють що випустити бійця який не вміє добре кулемет перезарядити то це те саме що б ти його сам вбив...
Хіба він має якесь поняття у західній тактиці. От кого треба було готувати.
Страны, которые не воевали 80 лет будут обучать страну, которая сейчас ввоюет уже 10 лет?