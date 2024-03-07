В ЕС подготовят 60 тысяч украинских военных к концу этого лета

Обучение 60 тысяч украинских военнослужащих будет проходить в рамках Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM).

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, обнародованном во время заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Миссия ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM) является крупнейшей военной миссией в истории Европейского Союза, и до конца лета этого года 60 тыс. украинских военных пройдут подготовку на территории стран-членов ЕС", - отмечается в заявлении.

Также было сообщено, что по состоянию на сегодняшний день ЕС и государства-члены мобилизовали для Украины более 28 млрд евро военной помощи как летальной, так и нелетальной.

Заявление содержит заверения, что ЕС и государства-члены будут "продолжать удовлетворять неотложные военные и оборонные нужды Украины, включая поставки срочно необходимых боеприпасов и ракет".

"Наша преданность Украине остается непреклонной. ЕС и его государства-члены едины и стойки в своей решительной поддержке, будь то политическая, финансовая, экономическая, гуманитарная, военная или дипломатическая поддержка", - подчеркивают в Миссии ЕС.

Евросоюз и его государства-члены подчеркнули, что Россия должна немедленно прекратить войну против Украины и "полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Читайте также: НАТО начинает масштабные военные учения Nordic Response 24 у границ с РФ