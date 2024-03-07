РУС
В ЕС подготовят 60 тысяч украинских военных к концу этого лета

навчання,військові

Обучение 60 тысяч украинских военнослужащих будет проходить в рамках Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM).

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, обнародованном во время заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Миссия ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM) является крупнейшей военной миссией в истории Европейского Союза, и до конца лета этого года 60 тыс. украинских военных пройдут подготовку на территории стран-членов ЕС", - отмечается в заявлении.

Также было сообщено, что по состоянию на сегодняшний день ЕС и государства-члены мобилизовали для Украины более 28 млрд евро военной помощи как летальной, так и нелетальной.

Заявление содержит заверения, что ЕС и государства-члены будут "продолжать удовлетворять неотложные военные и оборонные нужды Украины, включая поставки срочно необходимых боеприпасов и ракет".

"Наша преданность Украине остается непреклонной. ЕС и его государства-члены едины и стойки в своей решительной поддержке, будь то политическая, финансовая, экономическая, гуманитарная, военная или дипломатическая поддержка", - подчеркивают в Миссии ЕС.

Евросоюз и его государства-члены подчеркнули, что Россия должна немедленно прекратить войну против Украины и "полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

военные учения (3475) Евросоюз (17484) ВСУ (6846)
+5
А потім ті з них, хто має гарні знайомства охоронятимуть кордони на заході країни чи в/ч. в тилу, поки цивільні дядьки 40+ чи наловлена біднота воюватимуть на найважчих напрямках без належної підготовки.
07.03.2024 20:40 Ответить
+4
Еееее... А там усі інструктори з бойовим досвідом? А то тут деякі "тіла" висловлюють думку, що інструктор спочатку повинен отримати бойовий досвід, а потім вже навчати. Чи це тільки українських інструкторів стосується? 🤔
А чому? 🤔
07.03.2024 20:39 Ответить
+2
Це з 2022 року всіх підготовлених буде 60 тисяч?
07.03.2024 20:44 Ответить
Еееее... А там усі інструктори з бойовим досвідом? А то тут деякі "тіла" висловлюють думку, що інструктор спочатку повинен отримати бойовий досвід, а потім вже навчати. Чи це тільки українських інструкторів стосується? 🤔
А чому? 🤔
07.03.2024 20:39 Ответить
Принаймі їх там навчать стріляти і що таке сектори, а щодо нас то в деяких учебках пох...істи і якщо б їх замінити тими хто передову пройшов то втрати б зменшились....

люди які реально були на передку думаю розуміють що випустити бійця який не вміє добре кулемет перезарядити то це те саме що б ти його сам вбив...
07.03.2024 21:47 Ответить
По друге їхні інструктора перед тим як стати інструктором не садили всю службу картоплю або будували командиру дачу а трохи були на полігонах... а частина афган та Ірак пройшли
07.03.2024 21:48 Ответить
кто кого еще учить будет?
07.03.2024 20:40 Ответить
А потім ті з них, хто має гарні знайомства охоронятимуть кордони на заході країни чи в/ч. в тилу, поки цивільні дядьки 40+ чи наловлена біднота воюватимуть на найважчих напрямках без належної підготовки.
07.03.2024 20:40 Ответить
Не знаю за всіх, однак мій знайомий 40+ після навчання в Іспанії поїхав служити на Донеччину
07.03.2024 21:12 Ответить
Теж був такий знайомий. Вчився за кордоном на артилериста, але в перший же день загинув , бо відправили в піхоту. Трохи більше місяца тому, десь в районі авдіївкт.
07.03.2024 21:56 Ответить
Це з 2022 року всіх підготовлених буде 60 тисяч?
07.03.2024 20:44 Ответить
У ЄС підготують 60 тисяч українських військових до кінця цього літа
07.03.2024 21:15 Ответить
Це загальна цифра з початку війни
07.03.2024 23:17 Ответить
Сирський з ними впорається ще швидше.
Хіба він має якесь поняття у західній тактиці. От кого треба було готувати.
07.03.2024 20:51 Ответить
які б хлопці не були підготовлені але проти підарського дрона і снаряда захисту не мають .
07.03.2024 21:41 Ответить
Кто кого должен обучать?
Страны, которые не воевали 80 лет будут обучать страну, которая сейчас ввоюет уже 10 лет?
08.03.2024 05:26 Ответить
 
 