У центрі російського Бєлгорода пролунали вибухи. ФОТО

У російському Бєлгороді оголошено повітряну тривогу. Повідомляють про вибухи у центрі міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ASTRA.

У місті стовп диму. Про вибухи повідомляють у центрі міста в районі вокзалу.

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