У центрі російського Бєлгорода пролунали вибухи. ФОТО
У російському Бєлгороді оголошено повітряну тривогу. Повідомляють про вибухи у центрі міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ASTRA.
У місті стовп диму. Про вибухи повідомляють у центрі міста в районі вокзалу.
Топ коментарі
+20 Alex K #531926
показати весь коментар14.03.2024 11:14 Посилання
+20 vitaliymkua
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+18 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар14.03.2024 11:13 Посилання
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а хлор у повітрі дуже користний для здоров'я росіян
Вони там що, нового папу Римського обрали?
але всерівно були вже результативні удари по НПЗ... хоче вони мали побічний ефект підняття ціна на нафту який нам не на користь але він може бути спекулятивним і короткотерміновим
Русские все военное возят по железке
А сейчас - тем более
У них с бензином проблемы...