УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8770 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
14 863 35

У центрі російського Бєлгорода пролунали вибухи. ФОТО

У російському Бєлгороді оголошено повітряну тривогу. Повідомляють про вибухи у центрі міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ASTRA.

У місті стовп диму. Про вибухи повідомляють у центрі міста в районі вокзалу.

Читайте: РДК веде в Росії наступальні дії, - голова штабу корпусу Олександр (Фортуна)

Вибухи у Бєлгороді
Вибухи у Бєлгороді

Автор: 

вибух (4509) Бєлгород (512)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
СВО шагает по белгороду!!!
показати весь коментар
14.03.2024 11:14
+20
показати весь коментар
14.03.2024 11:17
+18
Как спіш бєлгород.
показати весь коментар
14.03.2024 11:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как спіш бєлгород.
показати весь коментар
14.03.2024 11:13 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2024 11:17 Відповісти
Скільки авто! Та вони нікуди і не збираються. Будуть голосувати за відокремлення і БНР.
показати весь коментар
14.03.2024 12:09 Відповісти
Збс.
показати весь коментар
14.03.2024 11:13 Відповісти
по сравнению с тем как русня утюжит Харьковскую и Сумскую область это пшик и комариные укусы
показати весь коментар
14.03.2024 11:41 Відповісти
СВО шагает по белгороду!!!
показати весь коментар
14.03.2024 11:14 Відповісти
Вчора ж повідомляли шо Белгород і Курськ можуть виобувати бо будуть бомбити
показати весь коментар
14.03.2024 11:15 Відповісти
Учєбний дим, як в аеропорту сочі
показати весь коментар
14.03.2024 11:15 Відповісти
"неправильно, Дядя Федор вьі бутерброд мажете" - в Белгороді є запаси хлора, на вітамінному комбінаті та в інших цікацих місцях, думаю їх всі знають
а хлор у повітрі дуже користний для здоров'я росіян
показати весь коментар
14.03.2024 11:17 Відповісти
Сочи , шо там пепео ?
показати весь коментар
14.03.2024 11:17 Відповісти
Так воний ж йго кохають в усі дірки.
показати весь коментар
14.03.2024 11:35 Відповісти
Білий дим.
Вони там що, нового папу Римського обрали?
показати весь коментар
14.03.2024 11:18 Відповісти
завтра на рашці,перший день так званих "виборів"..."обирати" царя будуть
показати весь коментар
14.03.2024 11:22 Відповісти
ШО, мер Бєлгорода самоліквідувався ? А не зарано ?
показати весь коментар
14.03.2024 11:18 Відповісти
"Спецоперация идёт по плану, согласно графика,потерь-нет".
показати весь коментар
14.03.2024 11:26 Відповісти
а где там потери ? окна повылетали или штутарка осыпалась и все ? чему вы радуетесть придурки?
показати весь коментар
14.03.2024 11:43 Відповісти
нажаль людям головне видовище а не результат....

але всерівно були вже результативні удари по НПЗ... хоче вони мали побічний ефект підняття ціна на нафту який нам не на користь але він може бути спекулятивним і короткотерміновим
показати весь коментар
14.03.2024 11:55 Відповісти
Какаяразніца, "сахар" чи обстріли? Звичайна передвиборча агітація *****.
показати весь коментар
14.03.2024 11:26 Відповісти
Жителі Воронежа заздрять: "На іхнім мєсті далжни бить ми!"
показати весь коментар
14.03.2024 11:26 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2024 11:42 Відповісти
«ЖД уже отцепили, все, уже никого не пускают ни туда, ни обратно, я не знаю, п***ец какой-то»: рф блокує евакуацію цивільних з Бєлгородської області
показати весь коментар
14.03.2024 12:11 Відповісти
Скорее всего - эшелон военный на вокзале наши накрыли
Русские все военное возят по железке
А сейчас - тем более
У них с бензином проблемы...
показати весь коментар
14.03.2024 12:21 Відповісти
ну что рюсьские свино-сабаки ПРИШЛА ВОЙНА - ОТКРЫВАЙ ВОРОТА
показати весь коментар
14.03.2024 14:14 Відповісти
 
 