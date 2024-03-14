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"Воно тут ненадовго": Жовта стрічка чинить опір окупантам в Криму. ФОТО
Активісти руху "Жовта стрічка" продовжують чинити опір окупантам у загарбаному Криму.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Жовтої стрічки".
Нові фото активісти зробили в окупованій Ялті.
"Активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують чинити спротив окупантам, адже їхньому триколорному сміттю на вулицях нашої Ялти залишилось недовго. Крим буде вільний від окупантів", - йдеться в дописі.
Топ коментарі
+13 Чайка Київ
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+9 Ksenia VB
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+4 Підлога Маккартні
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Можуть повестись лише на більш заможне життя, яке наразі ми запропонувати не зможемо. А свободи їм нафіг не потрібні.
Ми винні Криму і кримчанам за те, що не надали їм можливість захисту та не захистили. Як і жителям Каховки. Там було доволі багато проукраїнські налаштованих громадян. Що ж стосується свобод, то навіть у нас тут катастрофічні проблеми зі свободами.
Але реальність далека від того всього.
1. В Криму вже були тисячі рос військових з технікою.
2. Наші частини і в основному командування перейшло на бік окупантів ще задовго до часу Х.
Переважна більшість.
Тобто надійних людей , на яких можна сподіватись, там не було. Тобто який коефіцєнт довіри до них був.
3. На наших кордонах, навпроти Києва так само як і в 2022 стояли тисячі рос військ, які тільки і чекали на команду фас. А хто би там кого боронив ?
Наші військові у дубку, на поржавілих транспортних засобах ? Смішно, якби не було так печально.
4. Татари. Ви серйозно ??? Вони не чеченці. Хто би воював.
Їх і зараз не дуже видно. А можливість то є.
5. За усю срань, яка спіткала Україну, я покладаю абсолютну провину на її народ. Це вони ходили на вибори і обирали зрадників у владу. Не бачили ? Не знали ? Та брехня ж.
В Україні таких 40 %. Якби ж то мої думки поділяло стільки населення, то і біди в державі би не сталось.
2. За попередніми даними ми вивели з Криму 2000 військових, ще 2000 на той час чекали на відправку в Україну, 1000 внутрішніх військ, https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-43003911 тобто з 12000 половина зберігла вірність Україні навіть за таких принизливих умов. А якщо б був спротив, якщо б військові побачили що їх не кидають?
3. Ні, на той час тисяч рос. військ біля Києва не було, їх стягнули за декілька місяців в 2022. Але, звісно, ми могли б зіштовхнутися з повномасштабним вторгненням. Чи було б це для нас краще? Чесно не знаю. Навряд чи, адже за 8 років ми відновили майже всю радянську техніку на складах, посилили армію. Тим не менш Росія на той час теж не була готова і все могло б зосередитись на конфлікті в Криму.
4. Так я серйозно, як станом на 2014. Звісно я не думаю, що це були б прям масштабні дії, але була б партизанщина. Але ми не дали їм такої можливості.
5. Та ні.. А що власне народ? Народ обирав з того, що запропонують. Мені потрібен був слабкий президент, віслючок, при сильній опозиції, яка б його щоденно гризла і не давала встановити диктатуру. Тому я проголосував за Зе. Я боюсь сильної президентської влади, і як бачите недарма, навіть при такому ніякому президенті отримали диктатуру.
Тому не треба мені розказувати.
По перше відстань, по друге розмір.
Так і з Кримом в той момент. Без шансів.