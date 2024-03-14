"Воно тут ненадовго": Жовта стрічка чинить опір окупантам в Криму. ФОТО

Активісти руху "Жовта стрічка" продовжують чинити опір окупантам у загарбаному Криму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Жовтої стрічки".

Нові фото активісти зробили в окупованій Ялті.

"Активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують чинити спротив окупантам, адже їхньому триколорному сміттю на вулицях нашої Ялти залишилось недовго. Крим буде вільний від окупантів", - йдеться в дописі.

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