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"Воно тут ненадовго": Жовта стрічка чинить опір окупантам в Криму. ФОТО

Активісти руху "Жовта стрічка" продовжують чинити опір окупантам у загарбаному Криму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Жовтої стрічки".

Нові фото активісти зробили в окупованій Ялті.

"Активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують чинити спротив окупантам, адже їхньому триколорному сміттю на вулицях нашої Ялти залишилось недовго. Крим буде вільний від окупантів", - йдеться в дописі.

Дивіться: Дії України в Чорному морі - підготовка до серйозної операції у Криму, - Буданов. ВIДЕО

Жовта стрічка
Жовта стрічка
Жовта стрічка

Автор: 

Крим (14184) окупація (6740) Ялта (103)


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Топ коментарі
+13
Бережіть себе. Бог у поміч
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14.03.2024 11:28
+9
Я розумію що вам хочеться врити у щось прекрасне, у героїв, як кіностудія марвел.
Але реальність далека від того всього.
1. В Криму вже були тисячі рос військових з технікою.
2. Наші частини і в основному командування перейшло на бік окупантів ще задовго до часу Х.
Переважна більшість.
Тобто надійних людей , на яких можна сподіватись, там не було. Тобто який коефіцєнт довіри до них був.
3. На наших кордонах, навпроти Києва так само як і в 2022 стояли тисячі рос військ, які тільки і чекали на команду фас. А хто би там кого боронив ?
Наші військові у дубку, на поржавілих транспортних засобах ? Смішно, якби не було так печально.
4. Татари. Ви серйозно ??? Вони не чеченці. Хто би воював.
Їх і зараз не дуже видно. А можливість то є.
5. За усю срань, яка спіткала Україну, я покладаю абсолютну провину на її народ. Це вони ходили на вибори і обирали зрадників у владу. Не бачили ? Не знали ? Та брехня ж.
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14.03.2024 11:57
+4
Вот реально можно же диверсионной работой заниматься: подпаливать жилые дома, реликтовые леса, пилить болгаркой линии электропередач, да хотя бы даже в фонтан в Ялте насрать как в макеевский родничок. Где это все, а?
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14.03.2024 11:35
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Бережіть себе. Бог у поміч
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14.03.2024 11:28 Відповісти
Мені здається що криссіяни вже і забули що таке Україна.
Можуть повестись лише на більш заможне життя, яке наразі ми запропонувати не зможемо. А свободи їм нафіг не потрібні.
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14.03.2024 11:31 Відповісти
як не зможемо ??? більшість прибережних міст Криму (Севастопаль, Ялта, Феодосія і тд.тп.) після звільнення від кацапської чуми можна сміло перетварити на Шарм-ель-Шейх чи Бодрум ... основна частина людей будуть мати добру роботу і заробітки !!! Безпечечно завжди знайдеться певний відсоток таких що не схочуть нічого робити, але їх буде апсолютна меншість ...
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14.03.2024 11:39 Відповісти
А чого ж раніше не перетворили ?
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14.03.2024 11:42 Відповісти
Не можна з вами погодитись пані. Я пам'ятаю як в 14му в групі ПС татари просили надати їм хоча б просто стрілецьку зброю. Їм навіть револьвера не дали, і це свідоме державне рішення - кинути їх там всіх напризволяще. Ми не дозволили своїм військовим чинити опір, і вони залишали Крим як **** ******. Влада на той час свідомо здала Крим, проти якщо пам'ятаєте стенограму засідання РНБО проти був тільки Турчинов. І то, він міг начхати на РНБО і прийняти рішення, але не наважився.

Ми винні Криму і кримчанам за те, що не надали їм можливість захисту та не захистили. Як і жителям Каховки. Там було доволі багато проукраїнські налаштованих громадян. Що ж стосується свобод, то навіть у нас тут катастрофічні проблеми зі свободами.
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14.03.2024 11:44 Відповісти
Нихера мы крысчанам не вынни. Они всю жизнь мечтали в расею. Ну преобладающее большинство так точно. А крым не будет больше автономией. Будет Симферопольская область, а город севаштополь станет райцентром
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14.03.2024 11:55 Відповісти
Я розумію що вам хочеться врити у щось прекрасне, у героїв, як кіностудія марвел.
Але реальність далека від того всього.
1. В Криму вже були тисячі рос військових з технікою.
2. Наші частини і в основному командування перейшло на бік окупантів ще задовго до часу Х.
Переважна більшість.
Тобто надійних людей , на яких можна сподіватись, там не було. Тобто який коефіцєнт довіри до них був.
3. На наших кордонах, навпроти Києва так само як і в 2022 стояли тисячі рос військ, які тільки і чекали на команду фас. А хто би там кого боронив ?
Наші військові у дубку, на поржавілих транспортних засобах ? Смішно, якби не було так печально.
4. Татари. Ви серйозно ??? Вони не чеченці. Хто би воював.
Їх і зараз не дуже видно. А можливість то є.
5. За усю срань, яка спіткала Україну, я покладаю абсолютну провину на її народ. Це вони ходили на вибори і обирали зрадників у владу. Не бачили ? Не знали ? Та брехня ж.
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14.03.2024 11:57 Відповісти
Пані Ksenia VB! У вас напевне 2 група крові?
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14.03.2024 13:54 Відповісти
Можливо. Вже забула яка. Треба подивитись. А ви чому цікавитесь ?
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14.03.2024 13:58 Відповісти
Існує теорія про психологічну і фізиологічну сумісніть людей по групі крові. Ваші коменти цілком співпадають з моїми думками.
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14.03.2024 14:53 Відповісти
Що дуже дивно
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14.03.2024 14:59 Відповісти
Мені здається що у білого населення якраз таки переважає друга група крові.
В Україні таких 40 %. Якби ж то мої думки поділяло стільки населення, то і біди в державі би не сталось.
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14.03.2024 16:01 Відповісти
Щоб думки поділяти населенню треба думати, а воно не звикло. В результаті "Маємо те, що маємо!"(С)
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14.03.2024 16:13 Відповісти
Цікаво, здатність дивитись правді в очі і робити відповідні висновки якось корелює з групою крові?
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14.03.2024 14:14 Відповісти
1. А у нас було 700 танків на бойовому чергуванні, війська які готувались до дій в горах, та ж бригада в Перевальному, і багато чого іншого. Ось тут повний перелік в цифрах. https://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WB_2013.pdf https://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WB_2013.pdf

2. За попередніми даними ми вивели з Криму 2000 військових, ще 2000 на той час чекали на відправку в Україну, 1000 внутрішніх військ, https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-43003911 тобто з 12000 половина зберігла вірність Україні навіть за таких принизливих умов. А якщо б був спротив, якщо б військові побачили що їх не кидають?

3. Ні, на той час тисяч рос. військ біля Києва не було, їх стягнули за декілька місяців в 2022. Але, звісно, ми могли б зіштовхнутися з повномасштабним вторгненням. Чи було б це для нас краще? Чесно не знаю. Навряд чи, адже за 8 років ми відновили майже всю радянську техніку на складах, посилили армію. Тим не менш Росія на той час теж не була готова і все могло б зосередитись на конфлікті в Криму.

4. Так я серйозно, як станом на 2014. Звісно я не думаю, що це були б прям масштабні дії, але була б партизанщина. Але ми не дали їм такої можливості.

5. Та ні.. А що власне народ? Народ обирав з того, що запропонують. Мені потрібен був слабкий президент, віслючок, при сильній опозиції, яка б його щоденно гризла і не давала встановити диктатуру. Тому я проголосував за Зе. Я боюсь сильної президентської влади, і як бачите недарма, навіть при такому ніякому президенті отримали диктатуру.
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22.03.2024 15:02 Відповісти
Ви не були там. А я була.
Тому не треба мені розказувати.
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22.03.2024 15:30 Відповісти
Можна хотіти зірку з неба, але це не означає що її можна дістати рукою.
По перше відстань, по друге розмір.
Так і з Кримом в той момент. Без шансів.
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14.03.2024 16:07 Відповісти
Не утотожнюйте весь наро України з тими, хто винен...
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14.03.2024 12:46 Відповісти
Потужно, как сказал бы зеля
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14.03.2024 11:32 Відповісти
Вот реально можно же диверсионной работой заниматься: подпаливать жилые дома, реликтовые леса, пилить болгаркой линии электропередач, да хотя бы даже в фонтан в Ялте насрать как в макеевский родничок. Где это все, а?
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14.03.2024 11:35 Відповісти
Так сам руссский мир и насрал. Раньше ведь такого не было
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14.03.2024 12:47 Відповісти
Буває. І прапори ставили, і пишуть на парканах "смерть окупантам", і отримують по декілька років в'язниці, депортації, і все таке. Ми просто не слідкуємо за Кримом, не підтримуємо, не вкладаємось у спротив інформаційно та фінансово.
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22.03.2024 15:05 Відповісти
То може покажеш, як треба це робити потужно? Ну звісно, з дивана десь на Заході країни воно видніше... Там людина ризикує своїм життям навіть роблячи ці фото, алеж влізе такий критикан і налляє свого бруду... До речі - при кому здали Крим???
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14.03.2024 11:45 Відповісти
И какой выхлоп по итогу от таких фото? И как мне приехать в Крысм шоб показать мастер класс? Крым сдали при Обаме абезяне, полномасштабное началось при Байдене, но виновать все ровно Трамп
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14.03.2024 11:50 Відповісти
Кремлесос
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14.03.2024 12:49 Відповісти
ЯО забрали при Клинтоне. И вся троица - дерьмократы. Зато при республиканце Буше президент Куча отстоял Тузлу и кацапы дальше не полезли.
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14.03.2024 13:01 Відповісти
Здрава людина!Бережи тебе господь!Бо тут секта байденюк-абема!!!А трамп агент кацапа!!!
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14.03.2024 14:01 Відповісти
Нах воно взагалі на планеті потрібно??
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14.03.2024 11:33 Відповісти
Потужна партизансько-диверсійна робота, ну прямо окупанти вмерли зі страху. Солі їм на хвіст насипете таким опором.
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14.03.2024 12:02 Відповісти
Це важливо як мінімум для того, щоб усі бачили, що руцький мір тут не потріен, щоб не боялись і підтримували
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14.03.2024 12:51 Відповісти
Я прочитав як "Вонь тут ненадовго"
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14.03.2024 12:14 Відповісти
Обережніше браття. фашисти за московію катують і вбивають , тому ви в курсі що робити ...
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14.03.2024 13:21 Відповісти
 
 