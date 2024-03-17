На Чернігівщині російська ракета зруйнувала житловий будинок. ФОТО

Вночі ворог атакував Чернігівську область двома ракетами Х-59.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської області В'ячеслав Чаус.

"За повідомленням Повітряних Сил, російські окупанти ударили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині. За попередньою інформацією, росіяни цілили по обʼєктах на півдні області", - йдеться в повідомленні.

Одна з ракет влучила у житловий приватний будинок, родина встигла врятуватися, але залишилась без житла.

За уточненою інформацією від поліції Чернігівської області, вночі ворог здійснив ракетну атаку на мирне село, внаслідок чого загорівся житловий будинок, господарча споруда та гараж з автомобілем, які належать місцевим мешканцям. На момент атаки люди були вдома, однак встигли вибігти з палаючої оселі.

"Чоловік, жінка та їхня 6-річна дочка дивом вижили та не постраждали", - зазначили у поліції.

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