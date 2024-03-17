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На Чернігівщині російська ракета зруйнувала житловий будинок. ФОТО

Вночі ворог атакував Чернігівську область двома ракетами Х-59.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив  начальник Чернігівської області В'ячеслав Чаус.

"За повідомленням Повітряних Сил, російські окупанти ударили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині. За попередньою інформацією, росіяни цілили по обʼєктах на півдні області", - йдеться в повідомленні.

Одна з ракет влучила у житловий приватний будинок, родина встигла врятуватися, але залишилась без житла.

За уточненою інформацією від поліції Чернігівської області, вночі ворог здійснив ракетну атаку на мирне село, внаслідок чого загорівся житловий будинок, господарча споруда та гараж з автомобілем, які належать місцевим мешканцям. На момент атаки люди були вдома, однак встигли вибігти з палаючої оселі.

"Чоловік, жінка та їхня 6-річна дочка дивом вижили та не постраждали", - зазначили у поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано рух "шахедів" з Сумщини у напрямку Чернігівщини, - Повітряні сили

Ракетна атака по Чернігівщині
Ракетна атака по Чернігівщині
Ракетна атака по Чернігівщині

Автор: 

ракети (4068) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+6
Іде просто ТУПИЙ ТЕРОР Бо сільська хата не має ніякого військового значення
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17.03.2024 10:13 Відповісти
+6
У них ціль - знищення України. Для них немає значення, куди бити, якщо ціль - знищення держави. Бо тільки наївні вважають, що є якісь "правила ведення війни". Добре, що наші це усвідомили і почали гатити по їхній інфраструктурі. Бо можна жувати соплі в радбезі ООН, а тебе просто знищать
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17.03.2024 10:40 Відповісти
+4
Колись жителі прикордних сел ходили один до іншого у гості . Бо з того боку по-більшій частині живуть такі ж українці . У містці Воронеж більше полонини українців й зараз живе . Й взагалом , там ніяких дєрєвєнь не має одні села та хутори . Й требо було бути ****** , що б перетворити квітучі села на поля боя . Мені інколи здається , що це навмистно вибране місце гебісткою школотою , де з обох боків живуть українці .

Теперь жити на кордоні з *********** стало божею карою . Але за ще це сумчанам , чернігівцям -- вони ж ніколи не були ватними ... Питання - риторичне .
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17.03.2024 11:29 Відповісти
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Іде просто ТУПИЙ ТЕРОР Бо сільська хата не має ніякого військового значення
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17.03.2024 10:13 Відповісти
У них ціль - знищення України. Для них немає значення, куди бити, якщо ціль - знищення держави. Бо тільки наївні вважають, що є якісь "правила ведення війни". Добре, що наші це усвідомили і почали гатити по їхній інфраструктурі. Бо можна жувати соплі в радбезі ООН, а тебе просто знищать
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17.03.2024 10:40 Відповісти
Та ні , знищити цілу державу такими діями неможливо . Вони навіть містам не можуть нанести суттєву шкоду ...
Мені здається , що тим більше вони розуміють , що й в захопленних місцях вони тимчасові , саме тому вони коять такі злочини -- виключно через лють й бессилля .
Я вибачаюся , що так висловлююся , бо для когось це "не можуть" стає останнєю миттю життя й цілих родин це не шкода , а велика трагедія .
Але в них така "чудова" техніка , така примітивна арта , що вони й своє зниющуть паралельно . Від тієї люті вони стають скаженими й через сказ навіть те ,що виробляли с середньої якості виробляють одне лайно .
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17.03.2024 11:56 Відповісти
Я не кажу, що вони нас знищать. Кажу - знищують. Дякую за підтримку, але ми живемо під щоденними атаками ракет та Шахедів. У вас теорія, у мене - практика
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17.03.2024 14:51 Відповісти
Українське село завжди було бельмом на очах у московитів . Бо вони навіть жителів Київа змусили "гафаріть па-рюзззькі" , А ось село й навіть на Донбасі продовжували говорити по-українськи й вішати на стіни портрети Шевченка . Й саме через це софкоїди вигадали для селян таку образу , як "жлоб" , або "рогулі" . Це штучне явище , бо у ніяких вятках такого водорозділу між містянами й селом не було й образливих термінів від містян по відношенню до селян .
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17.03.2024 11:39 Відповісти
Не фантазуй! Ти міняєш місцями "причини" та "наслідки" Не "село українське" заважало москалям Заважало "українство" Тобто менталітет українців Саме тому вони їх старалися зрусифікувать Подібна асиміляція має значний ефект коли люди яких пробують асимілювать схвалюють дії асиміляторів При цьому має і вплив культурний А яким "культурним впливом" на роботящих українців можуть похвалиться кацапи? П"яниці та нероби? З їх боку до москальні є лише зневага Залишається лише насильство Але насильницька асиміляція викликає спротив
ЖЛОБ - це «глитай, куркуль» Але воно ж має і позитивний відтінок - "прижимистий господар"
А про "рагулів" Україна почула масово десь років двадцять тому І прийшло це слово не від москалів Це слово має польське походження Так міські жителі (поляки та "ополячені" - міщани) Західної України (ще за часів Австро-Угорщини та довоєнної Польщі) іменували сільських жителів що проживали "за рогаткой" ("Рогаткою" поляки іменували шлагбауми на в"їзді в міста)Тобто це просто іменування "неміських" жителів
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17.03.2024 12:27 Відповісти
Слово "бидло" теж має польське походження . А касаб -- татарське . Що з того ? Я не збираюсь копати на 200 років у глибину . Я мав на увазі "епоху" софкоїдного шовінізму , коли в моєму рідному Київі навіть в українських школах по українські розмовляли тільки на уроках ... й україських шкіл було одна на десять й ця одна була виключно з гуманітарним нахилом . Математику, фізику , хімію ніхто не вивчав по-українськи від слова взагалі . В моєму класі були на 24 учня 20 українців й абсолютно усі розмальовували карикатурами саме підручники української літератури , а пушкіну ніхто не домалювавав рожки . Бо така була атмосфера огидлива . А галичан називали "западенцамі" й було відторження суттєве аж до гибелі Чорновола . Через те він й навіть у Київі програв в 1991 році . А що б любити мову , що б бути справжнім українцєм потребне мовне середовище , а не гурток митців . Требо мати технічну інтелігенцію ... А їй не дали розвинутися від слова вгалалі , в тому числі від приниження тих , кого штучно називали жлобами !!! Я зачепив йще часи софка в обізнанному віці й добре пом"ятаю , як мої друзі кияне дуже зневажливо ставилися до інших друзів галичан ... Яке було відчужженя . А це були інженери , люди інтелігентні . Що ж тоді казати про ставлення до села . Й коли я жив у Москві кілька місяців на рік , я бачив , що в них такого нема -- вони усіх мешканців України називали хохлами . Хоча рівнєм культури в московитів різниця між їх дєрєвнєй й містом в рази більша й кричуща й тем не меньш в них такого не було й таким чином я прийшов к висновку , що це штучне явище , й штучний розбрат серед українсьва створенний . Тобто к рокам 1986 вони майже досягли асіміляції , якби не 2 джерела збереження : 1. Галичина , 2. й українське село й маленькі містечка навіть на Херсонщині . В белорусів такого не було , хоча східний берег Дніпра був колонізований на 200 років до того , як московити заволоділи 90% Белорсі . Магдебургське право мали тільки половина міст України й 95% Белорусі . Але мовне середовище -- це ключове .
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17.03.2024 18:49 Відповісти
Що ти цим мені сказать хочеш? Виклади чіткіше свою думку! А то купа інформації (яка мені відома та знайома) - а суті не бачу!
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17.03.2024 18:55 Відповісти
Ти не зрозумів , тому що не жив ті часи й не бачив того , як неможливо було знайти підручник по "Спротив матеріалу" по українськи , Не було й по гідравлиці й по термодинамиці . В Київі їх не було , може у Л"вові , й московитам майже вдалась русіфікація. Мої друзі до армії взагалом мало чого мали проти московитів й тільки в радянський армії вони відчули себе українцями . Але без мови . Моя жінка тільки після 24 лютого погодилася спілкуватися української , Хоча ЇЇ бабуся народилася в Черкаський області , а інші родичі з Хмельнитчини . Мій інший товарищ дитинства , був на обох Майданах люто ненавидів ібуковичів й при тому ходив до московських попів у церков й стверджував , що мовляв "бог він не в церків" й не розумів , чому таким важливим був Томас й відмова від цих гебистів . Він й досі дивиться усяких арестовичів й або знаходить якихось паникерів з команди "усьо пропало" ... Це таке укореніння ворожої ідеалогії . А моя колишня до 2014 ходила на кіркорова , знов таки до попів того підріархату сатаністів й тільки інша її подруга , в которої дядько був священиком КП , коли зходила з нею до цієї "проповеді" її присоробила й вона відмовилися . Так що , може теорітично переваг русіфікації може й не було , але людей з розвинутим критичним мисленням не так багато й умови були усі , що б українська мова рахувалася мовою нібито села ... і достатньо нерозвинутих особистостей .Моя донька на мене образилася через те , що я її не поздоровив з 8 березня й це при тому , що її крайща подруга -- кандидат-мовознавець . Її нежливо переконати , що це "свято" комуняк-московитів й двух шльондр - одна з яких кривава вбивця , і інша висмоктувала дупу сраліну . Ну як це можливо святкувати після 24 лютого ?!
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17.03.2024 19:28 Відповісти
Повірте на слово, вони не по хаті стріляли... Очевидно наше ППО ракету підбило і вона впала на хату.
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17.03.2024 13:33 Відповісти
Колись жителі прикордних сел ходили один до іншого у гості . Бо з того боку по-більшій частині живуть такі ж українці . У містці Воронеж більше полонини українців й зараз живе . Й взагалом , там ніяких дєрєвєнь не має одні села та хутори . Й требо було бути ****** , що б перетворити квітучі села на поля боя . Мені інколи здається , що це навмистно вибране місце гебісткою школотою , де з обох боків живуть українці .

Теперь жити на кордоні з *********** стало божею карою . Але за ще це сумчанам , чернігівцям -- вони ж ніколи не були ватними ... Питання - риторичне .
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17.03.2024 11:29 Відповісти
 
 