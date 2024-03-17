На Чернігівщині російська ракета зруйнувала житловий будинок. ФОТО
Вночі ворог атакував Чернігівську область двома ракетами Х-59.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської області В'ячеслав Чаус.
"За повідомленням Повітряних Сил, російські окупанти ударили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині. За попередньою інформацією, росіяни цілили по обʼєктах на півдні області", - йдеться в повідомленні.
Одна з ракет влучила у житловий приватний будинок, родина встигла врятуватися, але залишилась без житла.
За уточненою інформацією від поліції Чернігівської області, вночі ворог здійснив ракетну атаку на мирне село, внаслідок чого загорівся житловий будинок, господарча споруда та гараж з автомобілем, які належать місцевим мешканцям. На момент атаки люди були вдома, однак встигли вибігти з палаючої оселі.
"Чоловік, жінка та їхня 6-річна дочка дивом вижили та не постраждали", - зазначили у поліції.
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Мені здається , що тим більше вони розуміють , що й в захопленних місцях вони тимчасові , саме тому вони коять такі злочини -- виключно через лють й бессилля .
Я вибачаюся , що так висловлююся , бо для когось це "не можуть" стає останнєю миттю життя й цілих родин це не шкода , а велика трагедія .
Але в них така "чудова" техніка , така примітивна арта , що вони й своє зниющуть паралельно . Від тієї люті вони стають скаженими й через сказ навіть те ,що виробляли с середньої якості виробляють одне лайно .
ЖЛОБ - це «глитай, куркуль» Але воно ж має і позитивний відтінок - "прижимистий господар"
А про "рагулів" Україна почула масово десь років двадцять тому І прийшло це слово не від москалів Це слово має польське походження Так міські жителі (поляки та "ополячені" - міщани) Західної України (ще за часів Австро-Угорщини та довоєнної Польщі) іменували сільських жителів що проживали "за рогаткой" ("Рогаткою" поляки іменували шлагбауми на в"їзді в міста)Тобто це просто іменування "неміських" жителів
Теперь жити на кордоні з *********** стало божею карою . Але за ще це сумчанам , чернігівцям -- вони ж ніколи не були ватними ... Питання - риторичне .