Окупанти зранку обстріляли тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги на Харківщині, є поранені. ФОТО
Зранку 17 березня російські загарбники вдарили по селу Бугаївка Вовчанської громади Харківської області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріл стався 17 березня о 9:15
"Поранення дістали 36-річний фельдшер та 56-річний водій швидкої. Наразі їм надається допомога в лікарні у Харкові.
Пошкоджений одноповерховий будинок, де були медичні працівники, будівлі поруч, а також дві автівки швидкої", - зазначив Синєгубов.
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показати весь коментар17.03.2024 12:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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показати весь коментар17.03.2024 12:50 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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