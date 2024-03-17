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Окупанти зранку обстріляли тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги на Харківщині, є поранені. ФОТО

Зранку 17 березня російські загарбники вдарили по селу Бугаївка Вовчанської громади Харківської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріл стався 17 березня о 9:15

"Поранення дістали 36-річний фельдшер та 56-річний водій швидкої. Наразі їм надається допомога в лікарні у Харкові.

Пошкоджений одноповерховий будинок, де були медичні працівники, будівлі поруч, а також дві автівки швидкої", - зазначив Синєгубов.

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Обстріл пункту швидкої на Харківщині
Обстріл пункту швидкої на Харківщині
Обстріл пункту швидкої на Харківщині

Автор: 

обстріл (29128) Харківщина (6054) швидка (267)


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17.03.2024 12:41 Відповісти
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17.03.2024 12:50 Відповісти
 
 