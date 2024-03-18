Офіцер ЗСУ та журналіст Станіслав Ясинський став речником Командування Медичних сил. ФОТО

Журналіст та офіцер ЗСУ Станіслав Ясинський обійняв посаду речника Командування Медичних сил Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ясинський повідомив у фейсбуці.

"Минулого тижня отримав форму. Офіцерського посвідчення ще нема, бо через таких як я брак бланків. Я звикаю прокидатися дуже рано, говорити "бажаю здоров'я" і відчувати причетність. Моя нова робота, тобто служба - в тих самих словах, що і стара, на 1+1. Я речник Командування Медичних сил Збройних Сил України, і тепер я робитиму все можливе, щоб відновити певну втрачену рівновагу. Рівновагу між культом смерті ворогів, що неймовірно потужний, і культом життя наших. Страх стати в стрій, відсутність дискурсу роблять лихо. Зустрітися поглядом з пораненим на милицях так боляче, що краще подивитися, як дрон врізається в чергового росіянина", - зазначив він.

За словами офіцера ЗСУ, його служба - "робити відомою роботу військових лікарів".

"Їх декілька десятків тисяч, вони реальні кіборги, що колють, ріжуть, шиють і мотають. Рятуючи тисячі наших з вами. Я радий бути тут", - резюмував він.

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У коментарі Детектору медіа Ясинський розповів, що на цій посаді він перебуває з 4 березня, але досі входить у курс справ.

"Це складна галузь, але надважлива. Тому я набуваю додаткових знань. Я весь час спілкуюся з галузевими фахівцями в Командуванні Медичних сил і з медичними працівниками", - розповів він.

Ясинський зазначив, що обійняти саме цю посаду було його свідомим рішенням.

"Я бачу, як бракує новин в цьому напрямку - при тому, що медики працюють героїчно. Мені імпонує працювати для ствердження поваги до життя і здоров'я кожного нашого воїна", - додав новий речник Командування Медичних сил ЗСУ.

Він також повідомив, що механізм комунікації з суспільством щодо роботи бойових медиків, інформування про складність умов, у яких вони надають допомогу нашим захисникам на фронті, налагоджений, "але будемо докладати всіх можливих зусиль, щоб його покращити".

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Що відомо про нового речника Командування Медичних сил ЗСУ

Станіслав Ясинський - журналіст ТСН та володар премії "Честь професії".

Автор та ведучий документального проєкту "Історія питання", що виходив 2023 року в ефірі "Єдиного марафону".