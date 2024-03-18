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Офіцер ЗСУ та журналіст Станіслав Ясинський став речником Командування Медичних сил. ФОТО

Журналіст та офіцер ЗСУ Станіслав Ясинський обійняв посаду речника Командування Медичних сил Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ясинський повідомив у фейсбуці.

"Минулого тижня отримав форму. Офіцерського посвідчення ще нема, бо через таких як я брак бланків. Я звикаю прокидатися дуже рано, говорити "бажаю здоров'я" і відчувати причетність. Моя нова робота, тобто служба - в тих самих словах, що і стара, на 1+1. Я речник Командування Медичних сил Збройних Сил України, і тепер я робитиму все можливе, щоб відновити певну втрачену рівновагу. Рівновагу між культом смерті ворогів, що неймовірно потужний, і культом життя наших. Страх стати в стрій, відсутність дискурсу роблять лихо. Зустрітися поглядом з пораненим на милицях так боляче, що краще подивитися, як дрон врізається в чергового росіянина", - зазначив він.

За словами офіцера ЗСУ, його служба - "робити відомою роботу військових лікарів".

"Їх декілька десятків тисяч, вони реальні кіборги, що колють, ріжуть, шиють і мотають. Рятуючи тисячі наших з вами. Я радий бути тут", - резюмував він.

Станіслав Ясиньский

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У коментарі Детектору медіа Ясинський розповів, що на цій посаді він перебуває з 4 березня, але досі входить у курс справ.

"Це складна галузь, але надважлива. Тому я набуваю додаткових знань. Я весь час спілкуюся з галузевими фахівцями в Командуванні Медичних сил і з медичними працівниками", - розповів він.

Ясинський зазначив, що обійняти саме цю посаду було його свідомим рішенням.

"Я бачу, як бракує новин в цьому напрямку - при тому, що медики працюють героїчно. Мені імпонує працювати для ствердження поваги до життя і здоров'я кожного нашого воїна", - додав новий речник Командування Медичних сил ЗСУ.

Він також повідомив, що механізм комунікації з суспільством щодо роботи бойових медиків, інформування про складність умов, у яких вони надають допомогу нашим захисникам на фронті, налагоджений, "але будемо докладати всіх можливих зусиль, щоб його покращити".

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Що відомо про нового речника Командування Медичних сил ЗСУ

Станіслав Ясинський - журналіст ТСН та володар премії "Честь професії". 

Автор та ведучий документального проєкту "Історія питання", що виходив 2023 року в ефірі "Єдиного марафону".

Автор: 

журналістика (1781) ЗСУ (7661) Командування медичних сил (19)


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Топ коментарі
+15
Ага він з Г+Г. Це вже говорить само за себе.
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18.03.2024 09:19 Відповісти
+13
Єдиномарафетчик - далі можна не читати
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18.03.2024 09:20 Відповісти
+10
Чому не поставити професіонала ?
Він ні до медиків, ні до військових стосунку не має.
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18.03.2024 09:25 Відповісти
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1+1 - отличная карьера!
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18.03.2024 09:17 Відповісти
Ага він з Г+Г. Це вже говорить само за себе.
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18.03.2024 09:19 Відповісти
Речник - по - украінськи мабуть правильно буде мовник - рашське слово - речь
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18.03.2024 09:19 Відповісти
Ну тепер, медичне забезпечення на Фронті, стане краще!
Це суттєво допоможе … Але якийсь сморід від 1+1..
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18.03.2024 09:20 Відповісти
Єдиномарафетчик - далі можна не читати
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18.03.2024 09:20 Відповісти
журнашлюха коломойського.
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18.03.2024 09:20 Відповісти
Журнашлюхи від бєніого Г+Г! Ахвицери пропагандонського фронта.
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18.03.2024 09:24 Відповісти
Чому не поставити професіонала ?
Він ні до медиків, ні до військових стосунку не має.
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18.03.2024 09:25 Відповісти
і як він став офіцером ? як бакланов ?
капець
оце таких новостворених зеля ставить у ЗСУ командувати
перемога все ближче
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18.03.2024 09:26 Відповісти
Це щоб в ЗСУ не служити Типова маніпуляція банди бені
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18.03.2024 09:31 Відповісти
Саме цього "Бєніного птєнца" ЗСУ не вистачало... Оральний мальфар дегенеративного камлання. Як уже дістала оці "квартально-марафонна чортівня". Вже мабуть дірку для ордєна на френчі продер - бо теж "не втік"...
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18.03.2024 09:25 Відповісти
Поки що умовним речником була ОКСАНА КОРЧИНСЬКА
Це вона постійно підіймає важливі питання військової медиціни .
https://www.facebook.com/korchynskaoksana?locale=uk_UA

ВОНА МЕДІК ‼️ Вона і про турнікети неякісні писала .

А про що буде цей речник говорити? Пристроїли хлопця поодаль від окопів
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18.03.2024 09:27 Відповісти
Оксана Корчинська - голова опікунської ради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B4%D0%B8%D1%82 «Охматдит» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] , була координатором волонтерських медслужб спецбатальйонів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB «Азов» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%C2%BB «Шахтарськ» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-4 [4] . Тривалий час є координатором цивільного штабу АТО з медицини, багато часу проводить в зоні бойових дій на сході України.
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18.03.2024 09:29 Відповісти
Він буде розповідати про те, шо шоночі при відбіття повітроної атакі було збито 27 шахедів з 25, і оті 3 збів особисто Владимир Александрович ЗЕ, як найвЯлічайшАй ППОшник у світі.
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18.03.2024 10:12 Відповісти
Зрозуміло.Речник-*******,цілий ахфіцер .
Коротше,черговому миколі-роботязі,та тарасу-селянину приготуватися.Посадки самі себе штурмувати не будуть.
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18.03.2024 10:03 Відповісти
Може була б більша користь десь на фронті (підучившись).а не займатись одним базіканням в галузі де ти просто баран. Ну в на же і кухарка може бути міністром Результати ми бачимо.
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18.03.2024 10:04 Відповісти
Воно іншего робити не в змозі, крім базікання та восхвалення ЗЕ. Це смердюче пташеня з обісраного курника Г+Г.
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18.03.2024 10:14 Відповісти
Без речників воювати ніяк, а командувати взагалі неможливо, особливо цінні вояки з підготовкою на Г+Г.
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18.03.2024 10:22 Відповісти
З нього офіцер як згі.на пуля.
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18.03.2024 10:32 Відповісти
Диванні дристуни під коментарями в своєму дусі, прийшли, накидали гівна на вентилятор, змішали усе і усіх з гівном і пішли і дальше волочити своє жалюгідне життя де кругом зрада,усі мерзотники і дебіли, а вони одні промінчики світла в цьому гівні
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18.03.2024 10:34 Відповісти
Альтернатива: мовчки їсти це гівно, як ти?
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18.03.2024 20:07 Відповісти
 
 