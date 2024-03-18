Новим речником Повітряних сил ЗСУ призначено Іллю Євлаша. ФОТО
Новим речником Повітряних сил Збройних сил України став майор Ілля Євлаш.
Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних Сил України начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Речник східного угруповання військ.
Топ коментарі
+57 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар18.03.2024 18:24 Відповісти Посилання
+36 Наталия Гончар
показати весь коментар18.03.2024 18:32 Відповісти Посилання
+33 133133
показати весь коментар18.03.2024 18:17 Відповісти Посилання
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Мальчик, а хочеш Жигули? Представляешь, такой маленький, а уже Жигули!
Так и здесь, такой молодой, а уже майор, главный вопрос, за какие заслуги.
Дармоїди їбані.
Вчора під вечір Дмитро Лиховій перстав бути речником ОСУВ "Таврія", а Юрій Ігнат - речником Повітряних сил.
Першого пішли, бо його сайт Новинарня не хвалить Найвеличнішого. А другого пішли, бо він наважився замахнутися на святе, на Безуглу.
навіть у пса Патрона не було шансів зробити бІльше корисного для України..
у світі зелених поні на сцені має залишиться лише один - Сцезар Найвеличнівшивий, решта українців - витратний (расходний) матеріал для зебариг на крові
ЗЄ потрібні військові, які нікому ***** не впали. Авторитети та лідери в ЗСУ ЗЄ не потрібні.
Гарно язиком володіє, не інакше…
@RudijLis
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https://twitter.com/RudijLis/status/1769754132028551653 3 ч
Ігната на посту речника Повітряних сил замінив Ілля Євлаш
Черговий паразит на змученому тілі України.