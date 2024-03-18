Новим речником Повітряних сил ЗСУ призначено Іллю Євлаша. ФОТО

Новим речником Повітряних сил Збройних сил України став майор Ілля Євлаш.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних Сил України начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Речник східного угруповання військ.

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