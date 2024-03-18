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Новым спикером Воздушных сил ВСУ назначен Илья Евлаш. ФОТО

Новым спикером Воздушных сил Вооруженных сил Украины стал майор Илья Евлаш.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Ілля Євлаш

"Согласно приказу Главнокомандующего Вооруженными силами Украины начальником службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины назначен майор Евлаш Илья Олегович", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Илья Евлаш проходил службу в Командовании сухопутных войск в должности старшего офицера службы по связям с общественностью. Возглавлял службу по связям с общественностью группировки сил и средств обороны города Киев и пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Спикер восточной группировки войск.

Читайте также: Игната уволили с должности спикера Воздушных сил

Автор: 

назначение (2182) Воздушные силы (2416) Игнат Юрий (607) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+57
Молодий, здоровий майор всю кар'єру працює балаболкою, періодично отримуючи чергове звання, пільги, гарну платню і в перспективі пенсію років в сорок (а може й раніше). Воювати? Аж ніяк - не його спеціальність, для цього є цивільні мобілізовані. Мабуть, хлопчина з офіцерської династії чи гарними зв'язками.
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18.03.2024 18:24 Ответить
+36
Народився в невеликому місті Мена, Корюківського району, Чернігівської області.

Навчався в 13-тій школі, яку закінчив у 2013 році. Потім вчився в Києвському національному торгово-економічному університеті, а також у Національній академії оборони України. В 2019 році закінчив Могилянську школу журналістики.

Дитинка вчилася спочатку в торговому-економічному , за три роки до повномасштабки закінчила вибирати собі карʼєру третьою освітою - й вже МАЙОР
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18.03.2024 18:32 Ответить
+33
речники - наше всё

реальність пох
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18.03.2024 18:17 Ответить
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А може це граната така, Ф-1 же ж є...😉
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18.03.2024 19:45 Ответить
Модернізована у Пентагоні.
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18.03.2024 19:49 Ответить
Наверное один из 73 процентов
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18.03.2024 19:15 Ответить
От просто пофантазувати...Показали б світлини молодої дівчини-офіцерки ЗСУ,що б ці однодурові написали?По перше-одна з 73%,голосувала за зелених,секс-послідовниця послиць,коханка-на вибір-Сирського,Умєрова,Тарнавського і т,д..Форумчани,та що з ваи робиться?Ну у кацапів зрозуміло-там ***** цар,а тут ви що гетьманів вибираєте?Весь час комусь сраку вилизуєте,або випорожнюєтесь на його конкурента...
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18.03.2024 22:58 Ответить
Вспомнился советский фильм Гостья из будещег.
Мальчик, а хочеш Жигули? Представляешь, такой маленький, а уже Жигули!
Так и здесь, такой молодой, а уже майор, главный вопрос, за какие заслуги.
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18.03.2024 19:15 Ответить
Он вернулся с позиции Зенит. Друзі, вибачте за жарт. Але ситуація просто ЖАХАЄ.
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18.03.2024 19:19 Ответить
На позиции Зенит командир приказал бросить раненых. Он?
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18.03.2024 22:37 Ответить
У мене починається ... понос, побачивши оце навіть не дилетантство, а просто непрофесійність оточення зеленСКОГО. Словесний звісно. Помийниця помийку до помийника ТЯГНЕ.
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18.03.2024 19:18 Ответить
Ви ні панімаєтє! Ета другоє. Тут главнає, шоп красівий бил, как наш прізідєнт! І маладой. Нічьо, ісчьо научіцца...
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18.03.2024 21:20 Ответить
Цілий майор!Командир служби зв'язку з громадськістю )))Це ж скільки в тій службі прилаштованих дармоїдів в погонах,щоб командувати їми потрібен цілий Майор! )))
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18.03.2024 19:20 Ответить
В ДСНС в кожній області на подібній посаді - полковник.
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18.03.2024 23:19 Ответить
Чим гарніші і молодші речники(иці), тим ближче перемога
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18.03.2024 19:30 Ответить
На майора экстерном сдавал?
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18.03.2024 19:34 Ответить
За цензом, якщо дозволяє посада,та немає "зальотів" майора можна отримати десь у 29 років..
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18.03.2024 19:48 Ответить
С кого окопа его вытащили? Не ослабили фронт?
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18.03.2024 19:35 Ответить
А командирів взводів В ЗСУ не вистачає, а тому 24 лютого пішов комвзводу, бо треба було край боронити.
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18.03.2024 19:37 Ответить
А в окоп лізти-40 річному миколі-роботязі з його вірними побратимами-рядовими гемороєм та остеохондрозом.
Дармоїди їбані.
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18.03.2024 19:38 Ответить
Геморой у роботяги? Ви про що?
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19.03.2024 14:43 Ответить
Мішки з цементом покидайте десять-двонадцять годин років три-чотири,і дізнаєтесь про що.
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19.03.2024 17:05 Ответить
Хлібне місце отримав хлопець не віднюхавши пороху та ще з достроковим званням старшого офіцера..З цією посадою спокійно міг справлятися будь-який цивільний журналіст..
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18.03.2024 19:41 Ответить
А чому не можна на такі посади не призначати поранених хлопців та дівчат?!
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18.03.2024 19:57 Ответить
призначати
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18.03.2024 20:03 Ответить
Тому що не призначають тих, хто ще більше не возвеличує найвеличнішого
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18.03.2024 21:36 Ответить
Цивільні журналісти присягу не приймають!
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19.03.2024 14:44 Ответить
Очередное никто, которое полностью зависимо от Ермака. Накипь. Власть серых ничтожеств. Война рождает героев, но в Украине война родила только кучку дегенератов. Итог - предсказуем.
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18.03.2024 19:44 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин Путч. Русский - нах*й:
Вчора під вечір Дмитро Лиховій перстав бути речником ОСУВ "Таврія", а Юрій Ігнат - речником Повітряних сил.
Першого пішли, бо його сайт Новинарня не хвалить Найвеличнішого. А другого пішли, бо він наважився замахнутися на святе, на Безуглу.
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18.03.2024 19:45 Ответить
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18.03.2024 19:58 Ответить
Я думав що звільнили за те, що батон крошив на Світана, а тут з'ясувалося, що на блазня...
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18.03.2024 20:57 Ответить
Зєля буде ревнувати..
навіть у пса Патрона не було шансів зробити бІльше корисного для України..
у світі зелених поні на сцені має залишиться лише один - Сцезар Найвеличнівшивий, решта українців - витратний (расходний) матеріал для зебариг на крові
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18.03.2024 20:01 Ответить
Саме кумедне є те,що миколі з села,який всю війну з багна не вилазив, після демобілізації,ще потрібно буде піз дячити до 65 років,щоб отримати копійчинну пенсію,тоді як цей майор в 45 вже буде мати пенсію в пару десятків тисяч,та квартиру від держави ))))
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18.03.2024 20:04 Ответить
красава, 4 роки і вже майор. починав напевно відразу з капітана? фарту і масті майор, років через 3 вже генералом буде
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18.03.2024 20:05 Ответить
Доречі, стажирувався й працював вже штатно на Епресо - вони про нього повинні розповісти чесно
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18.03.2024 20:16 Ответить
а в окоп ТЦКуни тягнють дідів 50+. невже дід не зміг би бути речником - робота не складна. Ох же ж гниди
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18.03.2024 20:13 Ответить
Цілий малолітній майор на посаді, яку подужає будь-яка гарненька першокурсниця (причому на півставки, без відриву від навчання). А скільки таких "талановитих бойових" майорів по військах, які всю війну в штабах сидять?
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18.03.2024 20:14 Ответить
А потом те же деганы, которые жируют нихера не делая будут заливать о войне, где все нужно для фронта. При этом сами нихера не делают.
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18.03.2024 20:49 Ответить
то от де 700 тисяч вояк
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18.03.2024 20:18 Ответить
Мабуть фанат тупорилого ішака.
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18.03.2024 20:30 Ответить
А еще оказывается что у ВВС есть служба по связям с общественностью, у которой есть начальник. Интересно сколько можно в эту службу на зарплату и льготы народу спрятать? Если этих членов службы снять и отправить на фронт - насколько понизится обороноспособность страны?
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18.03.2024 20:38 Ответить
Черговий "вася з водокачки".

ЗЄ потрібні військові, які нікому ***** не впали. Авторитети та лідери в ЗСУ ЗЄ не потрібні.
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18.03.2024 20:45 Ответить
Мордашка-промокашка і вже цілий майор!
Гарно язиком володіє, не інакше…
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18.03.2024 21:09 Ответить
Напевно існують генерали і з нетрадиційним підходом до сексу
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18.03.2024 21:28 Ответить
НЕ ВГОДИВ вам ІГНАТ
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18.03.2024 21:16 Ответить
І хто мені доведе,що одержати майора через чотири роки можна або без хабаря,або без папи. Так "спалитись" могли тільки ідіоти На такі посади потрібно брати жінок чи військових з інвалідністю. Сором!!
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18.03.2024 21:31 Ответить
Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1769754132028551653 3 ч

Ігната на посту речника Повітряних сил замінив Ілля Євлаш

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18.03.2024 21:38 Ответить
Ще катимся, а до куда?.......**** ,не второпаю?
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19.03.2024 01:41 Ответить
Помазаник зєбанатських хєнєралів. Воно ж не відрізнить "Кинджал" від "Калібра".
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19.03.2024 08:14 Ответить
Від перестановки "*******" місцями ані зброї, ані навченого особового складу більше не стає.
Черговий паразит на змученому тілі України.
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19.03.2024 14:12 Ответить
Цікаво, яка служба зв'язків ВПС з громадськістю? А чому не цікавились, коли нею цілий полковник керував? Це ж не менше, аніж окремий батальйон було, а відтепер всього лишень майор керує!😊
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19.03.2024 14:51 Ответить
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