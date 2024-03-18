Новым спикером Воздушных сил ВСУ назначен Илья Евлаш. ФОТО

Новым спикером Воздушных сил Вооруженных сил Украины стал майор Илья Евлаш.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно приказу Главнокомандующего Вооруженными силами Украины начальником службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины назначен майор Евлаш Илья Олегович", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Илья Евлаш проходил службу в Командовании сухопутных войск в должности старшего офицера службы по связям с общественностью. Возглавлял службу по связям с общественностью группировки сил и средств обороны города Киев и пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Спикер восточной группировки войск.

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