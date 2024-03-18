Новым спикером Воздушных сил ВСУ назначен Илья Евлаш. ФОТО
Новым спикером Воздушных сил Вооруженных сил Украины стал майор Илья Евлаш.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Согласно приказу Главнокомандующего Вооруженными силами Украины начальником службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины назначен майор Евлаш Илья Олегович", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Илья Евлаш проходил службу в Командовании сухопутных войск в должности старшего офицера службы по связям с общественностью. Возглавлял службу по связям с общественностью группировки сил и средств обороны города Киев и пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Спикер восточной группировки войск.
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+57 Sergiy Vitalyovich
показать весь комментарий18.03.2024 18:24 Ответить Ссылка
+36 Наталия Гончар
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+33 133133
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Мальчик, а хочеш Жигули? Представляешь, такой маленький, а уже Жигули!
Так и здесь, такой молодой, а уже майор, главный вопрос, за какие заслуги.
Дармоїди їбані.
Вчора під вечір Дмитро Лиховій перстав бути речником ОСУВ "Таврія", а Юрій Ігнат - речником Повітряних сил.
Першого пішли, бо його сайт Новинарня не хвалить Найвеличнішого. А другого пішли, бо він наважився замахнутися на святе, на Безуглу.
навіть у пса Патрона не було шансів зробити бІльше корисного для України..
у світі зелених поні на сцені має залишиться лише один - Сцезар Найвеличнівшивий, решта українців - витратний (расходний) матеріал для зебариг на крові
ЗЄ потрібні військові, які нікому ***** не впали. Авторитети та лідери в ЗСУ ЗЄ не потрібні.
Гарно язиком володіє, не інакше…
@RudijLis
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https://twitter.com/RudijLis/status/1769754132028551653 3 ч
Ігната на посту речника Повітряних сил замінив Ілля Євлаш
Черговий паразит на змученому тілі України.