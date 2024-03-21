СБУ затримала двох зрадниць з Херсонщини, які прикидалися переселенками. ФОТО

Дві мешканки Херсонської області допомогали окупантам проводити фейковий референдум під час окупації правобережної Херсонщини. Потім жінки прикидалися переселенками, щоб уникнути правосуддя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зазначається, що одну із фігуранток затримали у Миколаєві, а іншу – в Чернівецькій області. Вони намагалися уникнути правосуддя під виглядом переселенок.

"За даними слідства, після захоплення Херсонської області обидві фігурантки підтримали загарбників та увійшли до складу окупаційних "виборчкомів". Перебуваючи у лавах псевдоустанови, колаборантки агітували місцевих жителів "голосувати за приєднання" Херсонщини до складу Росії", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що 28-річна мешканка Чорнобаївки зібрала групу "однодумців" та записала відеозвіт щодо підсумків фейкового плебісциту, який транслювали на російських телеканалах. Інша зловмисниця здійснювала подворові обходи по будинках односельців та збирала "потрібні" відмітки у "бюлетенях".

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Її супроводжували озброєні загарбники, які у разі відмови людей підтримати кремлівський проєкт погрожували ув’язненням та конфіскацією майна. За співпрацю з агресором фігурантка отримала одноразову грошову "винагороду" та обіцянки подальших "перспектив" в окупаційній установі.

Після звільнення регіону обидві колаборантки втекли до різних міст на півдні та заході України, де намагались "залягти на дно".

Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми, їм оголошено про підозру у колабораційній діяльності та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.



