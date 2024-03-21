УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10268 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 528 13

СБУ затримала двох зрадниць з Херсонщини, які прикидалися переселенками. ФОТО

Дві мешканки Херсонської області допомогали окупантам проводити фейковий референдум під час окупації правобережної Херсонщини. Потім жінки прикидалися переселенками, щоб уникнути правосуддя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зазначається, що одну із фігуранток затримали у Миколаєві, а іншу – в Чернівецькій області. Вони намагалися уникнути правосуддя під виглядом переселенок.

"За даними слідства, після захоплення Херсонської області обидві фігурантки підтримали загарбників та увійшли до складу окупаційних "виборчкомів". Перебуваючи у лавах псевдоустанови, колаборантки агітували місцевих жителів "голосувати за приєднання" Херсонщини до складу Росії", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що 28-річна мешканка Чорнобаївки зібрала групу "однодумців" та записала відеозвіт щодо підсумків фейкового плебісциту, який транслювали на російських телеканалах. Інша зловмисниця здійснювала подворові обходи по будинках односельців та збирала "потрібні" відмітки у "бюлетенях".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шпигувала за управлінням Служби безпеки та коригувала ракетні удари по Запоріжжю: СБУ затримала агентку ФСБ. ФОТОрепортаж

Її супроводжували озброєні загарбники, які у разі відмови людей підтримати кремлівський проєкт погрожували ув’язненням та конфіскацією майна. За співпрацю з агресором фігурантка отримала одноразову грошову "винагороду" та обіцянки подальших "перспектив" в окупаційній установі.

Після звільнення регіону обидві колаборантки втекли до різних міст на півдні та заході України, де намагались "залягти на дно".

Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми, їм оголошено про підозру у  колабораційній діяльності та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Зрадниці з Херсонщини
Зрадниці з Херсонщини

Автор: 

СБУ (12984) державна зрада (1717) колабораціонізм (1171)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Теж обох на гиляку 🙁
показати весь коментар
21.03.2024 13:10 Відповісти
+10
на гіляку запроданок !!!
показати весь коментар
21.03.2024 13:02 Відповісти
+7
https://hromadske.ua/posts/hersonski-kolaboranti-prichetni-do-deportaciyi-ditej-zhivut-pid-kiyevom-bez-pidozr-rozsliduvannya Подружжя з Херсонщини, причетне до депортації дітей, живе під Києвом без підозр - розслідування
показати весь коментар
21.03.2024 13:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на гіляку запроданок !!!
показати весь коментар
21.03.2024 13:02 Відповісти
Та ще є один такий, хоче прикидатися легітимним ще на один термін. Про запродання вже лінивий не знає
показати весь коментар
21.03.2024 13:14 Відповісти
Але перед цим, - побрить налисо. Як у Франції робили з колаборантками.

показати весь коментар
21.03.2024 14:23 Відповісти
попросять пробачення і їх наградять
показати весь коментар
21.03.2024 13:02 Відповісти
сидять як царєвни в тронах і в ризах замість того шоп лежати мордою в асфальт з заломаними назад ратицями в кайданках
показати весь коментар
21.03.2024 13:05 Відповісти
Відвезти до расєйського кордону і коліном під сраку відправити до "русскага мира"(з конфіскацією)
показати весь коментар
21.03.2024 13:07 Відповісти
https://hromadske.ua/posts/hersonski-kolaboranti-prichetni-do-deportaciyi-ditej-zhivut-pid-kiyevom-bez-pidozr-rozsliduvannya Подружжя з Херсонщини, причетне до депортації дітей, живе під Києвом без підозр - розслідування
показати весь коментар
21.03.2024 13:07 Відповісти
Теж обох на гиляку 🙁
показати весь коментар
21.03.2024 13:10 Відповісти
Не продуктивно. На передок рыть траншеи и тянуть путанку. Так больше пользы.
показати весь коментар
21.03.2024 13:26 Відповісти
На обмін
показати весь коментар
21.03.2024 13:08 Відповісти
Щось не так із правосуддям. Скільком людям покалічено долі. Зрадникам - за "Законом Івана Сірка"!
показати весь коментар
21.03.2024 13:29 Відповісти
Навчити шити труси-штани і на фабрику за дротом!
показати весь коментар
21.03.2024 13:39 Відповісти
Єрмачка і Зеленська - ні ? Була надія ...
показати весь коментар
21.03.2024 13:43 Відповісти
 
 