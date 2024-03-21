Сирський провів зустріч з делегацією НАТО на чолі з Бауером: Ключовий пріоритет - боєприпаси та ППО. ФОТО

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський провів зустріч з делегацією НАТО на чолі з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.

Про це Сирський повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Проінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили головні потреби Сил оборони України. Ключові пріоритети - боєприпаси та протиповітряна оборона", - зазначив він.

Також Сирський подякував колегам з НАТО за всебічну і послідовну підтримку України.

"По завершенню зустрічі члени делегації НАТО вшанували біля Стіни пам’яті загиблих за Україну воїнів в російсько-українській війні", - додав головнокомандувач ЗСУ.

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