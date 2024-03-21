Сирський провів зустріч з делегацією НАТО на чолі з Бауером: Ключовий пріоритет - боєприпаси та ППО. ФОТО
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський провів зустріч з делегацією НАТО на чолі з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.
Про це Сирський повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Проінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили головні потреби Сил оборони України. Ключові пріоритети - боєприпаси та протиповітряна оборона", - зазначив він.
Також Сирський подякував колегам з НАТО за всебічну і послідовну підтримку України.
"По завершенню зустрічі члени делегації НАТО вшанували біля Стіни пам’яті загиблих за Україну воїнів в російсько-українській війні", - додав головнокомандувач ЗСУ.
Топ коментарі
+6 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар21.03.2024 15:24 Відповісти Посилання
+4 YU ST
показати весь коментар21.03.2024 15:54 Відповісти Посилання
+3 ПП Уксусов
показати весь коментар21.03.2024 16:09 Відповісти Посилання
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Може ще й смайлами - як єрмак?
зе!лідор сказав, а сирський теж саме сказав!
тепер, всі інші, хто там наступний, можуть говорити, що потрібні ********** та ппо.
кулеба, ні!
@boikobogdan1
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