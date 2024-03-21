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Сирський провів зустріч з делегацією НАТО на чолі з Бауером: Ключовий пріоритет - боєприпаси та ППО. ФОТО

сирський,бауер

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський провів зустріч з делегацією НАТО на чолі з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.

Про це Сирський повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Проінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили головні потреби Сил оборони України. Ключові пріоритети - боєприпаси та протиповітряна оборона", - зазначив він.

Також Сирський подякував колегам з НАТО за всебічну і послідовну підтримку України.

"По завершенню зустрічі члени делегації НАТО вшанували біля Стіни пам’яті загиблих за Україну воїнів в російсько-українській війні", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба зустрівся з адміралом Бауером: Закликав НАТО підтримувати Україну летальним озброєнням та розгорнути ремонтні бази в Україні. ФОТО

Сирський та Бауер

Автор: 

НАТО (6557) Сирський Олександр (646) Бауер Роб (52)


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Топ коментарі
+6
Я так розумію розмова проходила під чутким контролем перекладачем мінімум майором і фсб ? Ой тхью банкової.
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21.03.2024 15:24 Відповісти
+4
Не лише очі. Посмішки теж красномовні...
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21.03.2024 15:54 Відповісти
+3
Творожок на удмурта схожий... Саупадєніє?
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21.03.2024 16:09 Відповісти
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Дивиться на очі кожної людини і зрозумієте хто є хто.
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21.03.2024 15:24 Відповісти
Не лише очі. Посмішки теж красномовні...
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21.03.2024 15:54 Відповісти
Я так розумію розмова проходила під чутким контролем перекладачем мінімум майором і фсб ? Ой тхью банкової.
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21.03.2024 15:24 Відповісти
А кто мне объяснит каким хером Залужного выпустили за границу. А как же государственная тайна? У него и допуск есть, а если его там в заложники возьмут? Клованы, кароче
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21.03.2024 15:25 Відповісти
Залужний в Україні...
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21.03.2024 15:29 Відповісти
Но не надолго, так же?
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21.03.2024 15:31 Відповісти
А Надзвичайний і Повноважний Посол України - це не носій держтаємниці?
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21.03.2024 15:48 Відповісти
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21.03.2024 16:00 Відповісти
Це відповідь на питання?
Ви малюнками спілкуєтеся?
Може ще й смайлами - як єрмак?
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21.03.2024 16:07 Відповісти
Ну зеля таким образом прировнял Залужного до уровня сексологини или какой-та там Пристайки
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21.03.2024 16:11 Відповісти
У вас фаховий дипломат Пристайко = ота Олеся?
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21.03.2024 16:18 Відповісти
любой посол имеет доступ к гос тайне. плюс в посольствах есть своя охрана и военный атташе. посольство считается территорией страны, из которой посол. тоесть юридически, залужный на территории украины. и кстати у послов иногда такая секретная информация есть, которую главкому зсу не доверили бы. так как могут быть последствия международного уровня. плюс большинство информации военного характера, которой владеет залужный станет не актуальной за пару месяцев. планы действий зсу быстро меняются. он не может знать, что планирует уже новый генштаб
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21.03.2024 17:00 Відповісти
от який молодець сирскій!
зе!лідор сказав, а сирський теж саме сказав!
тепер, всі інші, хто там наступний, можуть говорити, що потрібні ********** та ппо.
кулеба, ні!
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21.03.2024 15:52 Відповісти
Творожок на удмурта схожий... Саупадєніє?
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21.03.2024 16:09 Відповісти
ну так он натурализированный
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21.03.2024 16:13 Відповісти
Богдан

@boikobogdan1

Важливо! У Білому Домі анонімом озвучено тезу:"ЗЕЛЕНСЬКИЙ ГОЛОВНА ПЕРЕШКОДА ДЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ"!Сказано після переговорів"Віч-на-Віч"Салівана-Єрмака!Єрмелі озвучена Вимога Сша Звільнити Кабінети на Банковій після20.05.24! І Катастрофічні для Z Наслідки спроб Узурпації!Печалька!
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21.03.2024 19:09 Відповісти
 
 