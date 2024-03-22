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Повідомлено про підозру рашисту, який розстріляв мешканця Київщини, щоб відібрати мобільний телефон, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського окупанта, який причетний до масових убивств цивільного населення під час боїв за Київ.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про Тимура Сеферова – 32-річного контрактника 15-ї окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу збройних сил Росії. В окупованому селищі Мокрець Броварського району рашист спільно з іншими загарбниками обстрілював приватні помешкання, вдирався до них та відбирав майно у людей. Задокументовано, що під час одного із таких "нальотів" Сеферов хотів забрати мобільний телефон у 53-річного місцевого жителя. Відчувши опір з боку чоловіка, росіянин здійснив по ньому декілька пострілів з автомата прямо на подвір’ї домоволодіння. У результаті важких вогнепальних поранень потерпілий загинув на місці.

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Тимур Сеферов

На підставі зібраного масиву інформації слідчі Служби безпеки заочно повідомили Сеферову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Наразі готуються матеріали для оголошення підозрюваного у міжнародний розшук. Також тривають комплексні заходи для встановлення місцезнаходження воєнного злочинця з РФ та його покарання за вбивство громадянина України.

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Автор: 

Київська область (4098) СБУ (12984) підозра (788)


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Людина приїхала за тисячі кілометрів щоб вживу побачити смартфон, а не слухати про нього по місцевому радіо. А ви йому зразу підозру.
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22.03.2024 12:39 Відповісти
Людина? Ви про що? Це не людина - це гидотний орк.
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22.03.2024 12:51 Відповісти
Підозра-підітрозра.
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22.03.2024 12:42 Відповісти
Не погано було б ще додати п. 6 ч. 2 ст. 115 ККУ. Тобто судитимуть (якщо виживе) за двома статтями, тяжкими статтями, тоді 100% пожиттєве позбавлення волі в умовах суворого режиму. Тобто залишки свого нікчемного життя в туалет буде ходити в позі "ласточки".
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22.03.2024 12:45 Відповісти
він у рашке, тут же написано у статті
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22.03.2024 12:51 Відповісти
Хоч у Північній Кореї. Заочне судочинство не відмінено.
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22.03.2024 12:52 Відповісти
"Повідомлено про підозру..."
"...тривають комплексні заходи для встановлення місцезнаходження воєнного злочинця..."

Аффтар:

Джума, ти хоча б 5 класів школи закінчила?
пипець - понабрали довбнів - аби щось висрати.
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22.03.2024 12:55 Відповісти
Дивно, що СБУ не заблюрила морду.
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22.03.2024 12:58 Відповісти
Оголошення підозри,збирання матеріалів,свідчення,оголошення в розшук....Скільки метушні,коштів,людей залучено до цієї абсолютно безперспективної справи.А всього навсього потрібно було послати одного оперативника для ліквідаціі.Чого ми встидаємось цих простих,заявлених ще Шухевичем атентатів?В крайньому разі можна було б забрати таким самим чином телефон у його батьків чи братів.
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22.03.2024 13:11 Відповісти
 
 