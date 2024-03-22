Повідомлено про підозру рашисту, який розстріляв мешканця Київщини, щоб відібрати мобільний телефон, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського окупанта, який причетний до масових убивств цивільного населення під час боїв за Київ.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йдеться про Тимура Сеферова – 32-річного контрактника 15-ї окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу збройних сил Росії. В окупованому селищі Мокрець Броварського району рашист спільно з іншими загарбниками обстрілював приватні помешкання, вдирався до них та відбирав майно у людей. Задокументовано, що під час одного із таких "нальотів" Сеферов хотів забрати мобільний телефон у 53-річного місцевого жителя. Відчувши опір з боку чоловіка, росіянин здійснив по ньому декілька пострілів з автомата прямо на подвір’ї домоволодіння. У результаті важких вогнепальних поранень потерпілий загинув на місці.

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На підставі зібраного масиву інформації слідчі Служби безпеки заочно повідомили Сеферову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Наразі готуються матеріали для оголошення підозрюваного у міжнародний розшук. Також тривають комплексні заходи для встановлення місцезнаходження воєнного злочинця з РФ та його покарання за вбивство громадянина України.

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