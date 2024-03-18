Затримано рецидивістку, яка намагалася вистежити локації української ППО поблизу Авдіївки, - СБУ

Контррозвідка Служби безпеки зірвала спроби агресора отримати геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на Донеччині.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у результаті спецоперації затримано агентку ФСБ, яка розвідувала бойові позиції української ППО на Авдіївському напрямку.



Фігуранткою виявилася місцева жителька, яка перебувала у розшуку за шахрайство та крадіжки. Щоб уникнути покарання за ці злочини, влітку 2023 року жінка втекла до Житомирської області. Переховуючись в орендованому будинку, вона активно спілкувалась у чатах російських телеграм-каналів, де намагалася знайти заробіток. Таким чином зловмисниця потрапила у поле зору російської спецслужби. Згодом її дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, особу якого встановлено Службою безпеки. За його вказівкою агентка відновила своє спілкування з колишніми односельцями на Донеччині, щоб "втемну" одержувати від них "потрібну" інформацію. Встановлено, що зрадниця під виглядом побутових розмов телефоном намагалася дізнатися про факти роботи української ППО під час повітряних атак рашистів. У разі "підтвердження", вона далі розпитувала щодо орієнтовного базування вогневих позицій зенітно-ракетних комплексів ЗСУ. Розвідувальна інформація була потрібна окупантам для "обходу" української протиповітряної оборони на східному фронті.

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Однак Служба безпеки завадила ворожим планам. Завчасно викривши російську агентку, співробітники СБУ поетапно задокументували її злочинні дії та провели заходи щодо убезпечення ППО. На фінальному етапі спецоперації фігурантку було затримано у тимчасовому помешканні. Під час обшуку в неї виявлено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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