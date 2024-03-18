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Затримано рецидивістку, яка намагалася вистежити локації української ППО поблизу Авдіївки, - СБУ

Контррозвідка Служби безпеки зірвала спроби агресора отримати геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на Донеччині.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у результаті спецоперації затримано агентку ФСБ, яка розвідувала бойові позиції української ППО на Авдіївському напрямку.

Фігуранткою виявилася місцева жителька, яка перебувала у розшуку за шахрайство та крадіжки. Щоб уникнути покарання за ці злочини, влітку 2023 року жінка втекла до Житомирської області. Переховуючись в орендованому будинку, вона активно спілкувалась у чатах російських телеграм-каналів, де намагалася знайти заробіток. Таким чином зловмисниця потрапила у поле зору російської спецслужби. Згодом її дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, особу якого встановлено Службою безпеки. За його вказівкою агентка відновила своє спілкування з колишніми односельцями на Донеччині, щоб "втемну" одержувати від них "потрібну" інформацію. Встановлено, що зрадниця під виглядом побутових розмов телефоном намагалася дізнатися про факти роботи української ППО під час повітряних атак рашистів. У разі "підтвердження", вона далі розпитувала щодо орієнтовного базування вогневих позицій зенітно-ракетних комплексів ЗСУ. Розвідувальна інформація була потрібна окупантам для "обходу" української протиповітряної оборони на східному фронті.

Дивіться також: Затримано родину зрадників, які готували ракетні удари по Україні та хоронили останки ліквідованих рашистів під Києвом, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ

Однак Служба безпеки завадила ворожим планам. Завчасно викривши російську агентку, співробітники СБУ поетапно задокументували її злочинні дії та провели заходи щодо убезпечення ППО. На фінальному етапі спецоперації фігурантку було затримано у тимчасовому помешканні. Під час обшуку в неї виявлено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Дивіться: До 15 років за ґратами засуджено агента ФСБ, який шпигував за далекобійною артилерією ЗСУ на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ

Автор: 

СБУ (12964) державна зрада (1716) Авдіївка (2342) підозра (785)


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Бульдозером розчавити курвиско.
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18.03.2024 12:33 Відповісти
Таких зрадників потрібно знищувати , бо вони знищують краіну украінців 🙁
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18.03.2024 12:33 Відповісти
"Варофка на давєріі"?
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18.03.2024 12:34 Відповісти
тварюка смердюча.
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18.03.2024 12:43 Відповісти
на гіляку запроданку !!!
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18.03.2024 12:46 Відповісти
Величезна кількість шпигунів свідчить про недостатню суворість покарання.
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18.03.2024 12:55 Відповісти
Ось це сподобалось: з колишніми односельцями на Донеччині, щоб "втемну" одержувати від них "потрібну" інформацію...
А в чаті вона пише : чтоб ударіть ракетой нам нужньі точньіе координатьі.- це в СБУ Донеччині трактують як " використання втемну"?
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18.03.2024 13:13 Відповісти
Всі, хто там лишився (незалежно від віку і статі) це ждуни та рашистська агентура, яка зливає позиції ЗСУ.
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18.03.2024 13:17 Відповісти
Питання для нікчемної ВР , яка збиралась на один день , і ні хріна не робє, а утримують тварюки немальнькі зарплати , як за міцяць ! ВЖЕ ДАВНО ПОТРІБНО НОВИЙ ЗАКОН ДЛЯ ПОСІБНИКІВ ТЕРРОРУ , а не просто « коллаборантів» ВОНИ МАССОВІ ВБИВЦІ дітей і цивільних ! ТАКІ САМІ ТЕРРОРИСТКИ , як РАШИСТИ
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18.03.2024 14:30 Відповісти
 
 