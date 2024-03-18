Задержана рецидивистка, пытавшаяся выследить локации украинского ПВО вблизи Авдеевки, - СБУ
Контрразведка Службы безопасности сорвала попытки агрессора получить геолокацию комплексов противовоздушной обороны ВСУ в Донецкой области.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате спецоперации задержана агент ФСБ, разведывавшая боевые позиции украинского ПВО на Авдеевском направлении.
Фигуранткой оказалась местная жительница, находившаяся в розыске за мошенничество и кражи. Чтобы избежать наказания за эти преступления, летом 2023 года женщина сбежала в Житомирскую область. Скрываясь в съемном доме, она активно общалась в чатах российских телеграм-каналов, где пыталась найти заработок. Таким образом, злоумышленница попала в поле зрения российской спецслужбы. Впоследствии ее дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ, личность которого установлена Службой безопасности. По его указанию агент возобновила свое общение с бывшими односельчанами в Донецкой области, чтобы "втемную" получать от них "нужную" информацию. Установлено, что предательница под видом бытовых разговоров по телефону пыталась узнать факты работы украинской ПВО во время воздушных атак рашистов. В случае "подтверждения" она дальше расспрашивала относительно ориентировочного базирования огневых позиций зенитно-ракетных комплексов ВСУ. Разведывательная информация требовалась оккупантам для "обхода" украинской противовоздушной обороны на восточном фронте.
Однако Служба безопасности помешала вражеским планам. Заблаговременно разоблачив российского агента, сотрудники СБУ поэтапно задокументировали ее преступные действия и провели меры по обеспечению безопасности ПВО. На финальном этапе спецоперации фигурантка была задержана во временном доме. При обыске у нее обнаружен мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.
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А в чаті вона пише : чтоб ударіть ракетой нам нужньі точньіе координатьі.- це в СБУ Донеччині трактують як " використання втемну"?