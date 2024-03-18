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Задержана рецидивистка, пытавшаяся выследить локации украинского ПВО вблизи Авдеевки, - СБУ

Контрразведка Службы безопасности сорвала попытки агрессора получить геолокацию комплексов противовоздушной обороны ВСУ в Донецкой области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате спецоперации задержана агент ФСБ, разведывавшая боевые позиции украинского ПВО на Авдеевском направлении.

Фигуранткой оказалась местная жительница, находившаяся в розыске за мошенничество и кражи. Чтобы избежать наказания за эти преступления, летом 2023 года женщина сбежала в Житомирскую область. Скрываясь в съемном доме, она активно общалась в чатах российских телеграм-каналов, где пыталась найти заработок. Таким образом, злоумышленница попала в поле зрения российской спецслужбы. Впоследствии ее дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ, личность которого установлена Службой безопасности. По его указанию агент возобновила свое общение с бывшими односельчанами в Донецкой области, чтобы "втемную" получать от них "нужную" информацию. Установлено, что предательница под видом бытовых разговоров по телефону пыталась узнать факты работы украинской ПВО во время воздушных атак рашистов. В случае "подтверждения" она дальше расспрашивала относительно ориентировочного базирования огневых позиций зенитно-ракетных комплексов ВСУ. Разведывательная информация требовалась оккупантам для "обхода" украинской противовоздушной обороны на восточном фронте.

Смотрите также: Задержана семья предателей, готовивших ракетные удары по Украине и хоронивших останки ликвидированных рашистов под Киевом, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ

Однако Служба безопасности помешала вражеским планам. Заблаговременно разоблачив российского агента, сотрудники СБУ поэтапно задокументировали ее преступные действия и провели меры по обеспечению безопасности ПВО. На финальном этапе спецоперации фигурантка была задержана во временном доме. При обыске у нее обнаружен мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Также смотрите: К 15 годам за решеткой приговорен агент ФСБ, который шпионил за дальнобойной артиллерией ВСУ на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ

Автор: 

СБУ (20042) государственная измена (1571) Авдеевка (2444) подозрение (503)


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Бульдозером розчавити курвиско.
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18.03.2024 12:33 Ответить
Таких зрадників потрібно знищувати , бо вони знищують краіну украінців 🙁
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18.03.2024 12:33 Ответить
"Варофка на давєріі"?
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18.03.2024 12:34 Ответить
тварюка смердюча.
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18.03.2024 12:43 Ответить
на гіляку запроданку !!!
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18.03.2024 12:46 Ответить
Величезна кількість шпигунів свідчить про недостатню суворість покарання.
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18.03.2024 12:55 Ответить
Ось це сподобалось: з колишніми односельцями на Донеччині, щоб "втемну" одержувати від них "потрібну" інформацію...
А в чаті вона пише : чтоб ударіть ракетой нам нужньі точньіе координатьі.- це в СБУ Донеччині трактують як " використання втемну"?
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18.03.2024 13:13 Ответить
Всі, хто там лишився (незалежно від віку і статі) це ждуни та рашистська агентура, яка зливає позиції ЗСУ.
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18.03.2024 13:17 Ответить
Питання для нікчемної ВР , яка збиралась на один день , і ні хріна не робє, а утримують тварюки немальнькі зарплати , як за міцяць ! ВЖЕ ДАВНО ПОТРІБНО НОВИЙ ЗАКОН ДЛЯ ПОСІБНИКІВ ТЕРРОРУ , а не просто « коллаборантів» ВОНИ МАССОВІ ВБИВЦІ дітей і цивільних ! ТАКІ САМІ ТЕРРОРИСТКИ , як РАШИСТИ
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18.03.2024 14:30 Ответить
 
 