Задержана рецидивистка, пытавшаяся выследить локации украинского ПВО вблизи Авдеевки, - СБУ

Контрразведка Службы безопасности сорвала попытки агрессора получить геолокацию комплексов противовоздушной обороны ВСУ в Донецкой области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате спецоперации задержана агент ФСБ, разведывавшая боевые позиции украинского ПВО на Авдеевском направлении.

Фигуранткой оказалась местная жительница, находившаяся в розыске за мошенничество и кражи. Чтобы избежать наказания за эти преступления, летом 2023 года женщина сбежала в Житомирскую область. Скрываясь в съемном доме, она активно общалась в чатах российских телеграм-каналов, где пыталась найти заработок. Таким образом, злоумышленница попала в поле зрения российской спецслужбы. Впоследствии ее дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ, личность которого установлена Службой безопасности. По его указанию агент возобновила свое общение с бывшими односельчанами в Донецкой области, чтобы "втемную" получать от них "нужную" информацию. Установлено, что предательница под видом бытовых разговоров по телефону пыталась узнать факты работы украинской ПВО во время воздушных атак рашистов. В случае "подтверждения" она дальше расспрашивала относительно ориентировочного базирования огневых позиций зенитно-ракетных комплексов ВСУ. Разведывательная информация требовалась оккупантам для "обхода" украинской противовоздушной обороны на восточном фронте.

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Однако Служба безопасности помешала вражеским планам. Заблаговременно разоблачив российского агента, сотрудники СБУ поэтапно задокументировали ее преступные действия и провели меры по обеспечению безопасности ПВО. На финальном этапе спецоперации фигурантка была задержана во временном доме. При обыске у нее обнаружен мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

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