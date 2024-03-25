УКР
На Харківщині підірвалася машина механізованого розмінування. ФОТОрепортаж

Під час розмінування території в Ізюмському районі Харківщини на протитанковій міні підірвалася машина механізованого розмінування GCS-200.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що подія сталася в Ізюмському районі під час проведення робіт з очищення території від ворожих вибухонебезпечних предметів.

"Унаслідок підриву на протитанковій міні у машини механізованого розмінування GCS-200 пошкоджено робочий орган - ротор. На щастя, постраждалих немає" - повідомили в ДСНС. 

Харківщина (6054) розмінування (1027)
Топ коментарі
+16
В будь якому разі - краще ця марохайка ніж трактор з трактористом.
25.03.2024 16:14 Відповісти
+12
Хіба підриватися на мінах не є основна задача тої машини?
25.03.2024 16:05 Відповісти
+6
этл как - машина разминирования подорвалась на мине?
Так она вроде для того и создана, чтобы разминировать взрывным методом.
25.03.2024 16:07 Відповісти
Хіба підриватися на мінах не є основна задача тої машини?
25.03.2024 16:05 Відповісти
Так тут ж з наслідками - орган пошкоджено.. 🤪
25.03.2024 16:10 Відповісти
Може сталося так шо рванули дві міни одночасно - а машина розрахована на одночасний підрив однієї міни , ось машина і вийшла з ладу .
25.03.2024 16:12 Відповісти
В будь якому разі - краще ця марохайка ніж трактор з трактористом.
25.03.2024 16:14 Відповісти
этл как - машина разминирования подорвалась на мине?
Так она вроде для того и создана, чтобы разминировать взрывным методом.
25.03.2024 16:07 Відповісти
Ніт ви перепутали - ця машина не так працює . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0-77 - а ось ця працює так як ви надрукували.
25.03.2024 16:15 Відповісти
да нет, посмотрите на рабочий орган, он не выкапывает, а подрывает
26.03.2024 08:30 Відповісти
Трохи дивна новина...
25.03.2024 16:09 Відповісти
там якщо до світлини придивитися, то видно, що якесь кріплення зірвало. схоже, що її починили після цього за півдня
25.03.2024 16:23 Відповісти
То вона тим ротором викопує міни?
25.03.2024 16:24 Відповісти
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Україні, бо з асфальтом вийшло, у привладних від приблуд95, криваво…
25.03.2024 16:28 Відповісти
Это как, убило электрика током, вы где купили этот китайский гон?
25.03.2024 16:58 Відповісти
 
 