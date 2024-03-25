На Харківщині підірвалася машина механізованого розмінування. ФОТОрепортаж
Під час розмінування території в Ізюмському районі Харківщини на протитанковій міні підірвалася машина механізованого розмінування GCS-200.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що подія сталася в Ізюмському районі під час проведення робіт з очищення території від ворожих вибухонебезпечних предметів.
"Унаслідок підриву на протитанковій міні у машини механізованого розмінування GCS-200 пошкоджено робочий орган - ротор. На щастя, постраждалих немає" - повідомили в ДСНС.
Так она вроде для того и создана, чтобы разминировать взрывным методом.