На Харківщині підірвалася машина механізованого розмінування. ФОТОрепортаж

Під час розмінування території в Ізюмському районі Харківщини на протитанковій міні підірвалася машина механізованого розмінування GCS-200.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що подія сталася в Ізюмському районі під час проведення робіт з очищення території від ворожих вибухонебезпечних предметів.

"Унаслідок підриву на протитанковій міні у машини механізованого розмінування GCS-200 пошкоджено робочий орган - ротор. На щастя, постраждалих немає" - повідомили в ДСНС.

Також дивіться: На Харківщині на протитанковій міні підірвався трактор, водій зазнав поранення. ФОТО





Також читайте: Держава буде компенсувати фермерам 80% вартості послуг із розмінування, - Шмигаль



