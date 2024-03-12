Держава буде компенсувати фермерам 80% вартості послуг із розмінування, - Шмигаль

Держава буде компенсувати фермерам закупівлю послуг із розмінування. На це у держбюджеті передбачено 3 млрд гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Від початку 2024 року в Україні обстежили 53 тис. га земель і з них 95% повернули назад у сільськогосподарську експлуатацію.

"Тепер у нас працюватиме ще один важливий інструмент — компенсації фермерам за закупівлю послуг із розмінування. Відпочатку говорили про 2 млрд грн на цю програму, але вдалося її збільшити. Тепер в державному бюджеті закладено 3 млрд грн", — зауважив Шмигаль.

За словами прем’єра, компенсації підлягатимуть 80% вартості робіт з розмінування. Закупівля послуг відбуватиметься через Prozorro, що мінімізує корупційні ризики та створить конкуренцію на ринку гуманітарного розмінування.

"Очікуємо, що перші такі закупівлі відбудуться уже в травні-червні цього року", — відзначив глава Уряду.

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