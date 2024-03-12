Держава буде компенсувати фермерам 80% вартості послуг із розмінування, - Шмигаль
Держава буде компенсувати фермерам закупівлю послуг із розмінування. На це у держбюджеті передбачено 3 млрд гривень.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Від початку 2024 року в Україні обстежили 53 тис. га земель і з них 95% повернули назад у сільськогосподарську експлуатацію.
"Тепер у нас працюватиме ще один важливий інструмент — компенсації фермерам за закупівлю послуг із розмінування. Відпочатку говорили про 2 млрд грн на цю програму, але вдалося її збільшити. Тепер в державному бюджеті закладено 3 млрд грн", — зауважив Шмигаль.
За словами прем’єра, компенсації підлягатимуть 80% вартості робіт з розмінування. Закупівля послуг відбуватиметься через Prozorro, що мінімізує корупційні ризики та створить конкуренцію на ринку гуманітарного розмінування.
"Очікуємо, що перші такі закупівлі відбудуться уже в травні-червні цього року", — відзначив глава Уряду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Земля фермера, разминируют за деньги.
Взрывчатка остается фермеру.
Продаст боеприпас, оправдает расходы, и нечисть 80%покроет
Все что на моем поле моё.
Хотя, есть много нюансов. Вода, на глубине 50 метров, под вашей землей не ваша, так же как недра.
Вверх, вопрос не прописанный. Теоретически до бесконечности.
Кому ПЛАТЯТЬ за розмінування? В черговий ларьок Єрмака ?
Чи це "пасовисько" Шмигаля?
Ворюги...
Ні, Україна цю зелену плісняву не витримає...
Захід виділив кошти на розмінування.
По дургому заходу ці кошти виб'ють з фермерів.
Ну яка ж гидота.
Залишається одне питання - звідки у Зеленського ще хоч якийсь рейтинг залишився?
Це ж треба зовсім пусту голову мати коли в одне вухо видно інше...
Слів немає.
Ага - треба тільки обрати місце, де багато фонарних стовпів....
Думаю агроходингам так і буде, а дрібнота і далі буде розміновувати особисто - власною сільгосптехнікою.