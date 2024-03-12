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Держава буде компенсувати фермерам 80% вартості послуг із розмінування, - Шмигаль

розмінування

Держава буде компенсувати фермерам закупівлю послуг із розмінування. На це у держбюджеті передбачено 3 млрд гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Від початку 2024 року в Україні обстежили 53 тис. га земель і з них 95% повернули назад у сільськогосподарську експлуатацію.

"Тепер у нас працюватиме ще один важливий інструмент — компенсації фермерам за закупівлю послуг із розмінування. Відпочатку говорили про 2 млрд грн на цю програму, але вдалося її збільшити. Тепер в державному бюджеті закладено 3 млрд грн", — зауважив Шмигаль.

За словами прем’єра, компенсації підлягатимуть 80% вартості робіт з розмінування. Закупівля послуг відбуватиметься через Prozorro, що мінімізує корупційні ризики та створить конкуренцію на ринку гуманітарного розмінування.

"Очікуємо, що перші такі закупівлі відбудуться уже в травні-червні цього року", — відзначив глава Уряду.

Також читайте: Україні необхідно ще мінімум 100 машин розмінування та близько 5000 піротехніків, - Клименко

Автор: 

фермер (394) розмінування (999) Шмигаль Денис (4632)


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Топ коментарі
+16
та то не фермерам, не мрiйте. то вони самi собi ,як завжди, будуть "компенсувати", зернотрейдерам та олiгархам. фермерiв може за копiйки поженуть на розмiнування - це максимум "оргздiбностей" влади.
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12.03.2024 20:19
+12
А ЦЕ НОРМАЛЬНО взагалі що розміновують просто фермери?
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12.03.2024 20:21
+8
Чому не 100% ? Шоб не розслаблялись*
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12.03.2024 20:15
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Чому не 100% ? Шоб не розслаблялись*
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12.03.2024 20:15 Відповісти
та то не фермерам, не мрiйте. то вони самi собi ,як завжди, будуть "компенсувати", зернотрейдерам та олiгархам. фермерiв може за копiйки поженуть на розмiнування - це максимум "оргздiбностей" влади.
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12.03.2024 20:19 Відповісти
Лучше бы зернотрейдеров-мародеров на разминирование отправили.
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12.03.2024 20:20 Відповісти
А ЦЕ НОРМАЛЬНО взагалі що розміновують просто фермери?
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12.03.2024 20:21 Відповісти
В цій країні так.
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12.03.2024 20:22 Відповісти
нажаль
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12.03.2024 20:36 Відповісти
Ти ще про "канєц епохі бєднасті" розкажи, ЗЕлена брехлива курва ...
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12.03.2024 20:23 Відповісти
чого бл...ть???
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12.03.2024 20:25 Відповісти
придворні часні компанії вже отримали шмигіни ліцензії та на низькому старті освоювати лярди грантів
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12.03.2024 20:26 Відповісти
Просто. ******.
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12.03.2024 20:26 Відповісти
ніхрєна собі!!! чого фермер повинен за то платити? Рада, хочеш жрать - розміновуй, а фермер виростить.
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12.03.2024 20:34 Відповісти
не спугните, а то одумаются.
Земля фермера, разминируют за деньги.
Взрывчатка остается фермеру.
Продаст боеприпас, оправдает расходы, и нечисть 80%покроет
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12.03.2024 21:06 Відповісти
а може щоб у фермера було з чим до Ради прийти мозги полікувати діпутатам?
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13.03.2024 10:39 Відповісти
Главное жить по закону, а не понятиям.
Все что на моем поле моё.
Хотя, есть много нюансов. Вода, на глубине 50 метров, под вашей землей не ваша, так же как недра.
Вверх, вопрос не прописанный. Теоретически до бесконечности.
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13.03.2024 15:19 Відповісти
тебе не туди несе, уходиш від теми - війну не фермер собі на поле приніс, а недолуге керівництво країною, яке саме завдяки фермеру має щось пожрать.
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13.03.2024 21:37 Відповісти
Ваш тезис не предмет для спора.
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13.03.2024 22:02 Відповісти
тобто ти злився, бо туго доганяєш
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13.03.2024 22:06 Відповісти
"Хуже нє будет. Зуб даю."

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12.03.2024 20:44 Відповісти
Маячня, знов бабло вкрадуть , Шмигаля до гілляки зетвартна кончена...
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12.03.2024 20:50 Відповісти
Навіть на цьому вкрасти хочуть.
Кому ПЛАТЯТЬ за розмінування? В черговий ларьок Єрмака ?
Чи це "пасовисько" Шмигаля?
Ворюги...
Ні, Україна цю зелену плісняву не витримає...
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12.03.2024 21:20 Відповісти
Ясно. Чергова схема по тупому обдурюванню наших партнерів.
Захід виділив кошти на розмінування.
По дургому заходу ці кошти виб'ють з фермерів.

Ну яка ж гидота.

Залишається одне питання - звідки у Зеленського ще хоч якийсь рейтинг залишився?
Це ж треба зовсім пусту голову мати коли в одне вухо видно інше...
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12.03.2024 21:25 Відповісти
І ці зелені уроди ще брешуть, що наступний Майдан це кремлівська ІПСО !
Слів немає.
Ага - треба тільки обрати місце, де багато фонарних стовпів....
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12.03.2024 21:30 Відповісти
Шо за грьобаний капець? Фермери ще повинні доплачувати за розмінування? Якшо б таке при Пороху було - вой би стояв до небес...
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12.03.2024 21:25 Відповісти
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12.03.2024 21:29 Відповісти
Банальне урізання бюджету. Шукають гроші.
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12.03.2024 21:56 Відповісти
Тобто ромінуйте мені поле а я ще й повинен заплатити??? Ні де в світі такої хєрні немає!!! шМигло ти єпанутий!!!
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12.03.2024 22:04 Відповісти
Яка нечувана щедрість. Аж цілих 80%!
Думаю агроходингам так і буде, а дрібнота і далі буде розміновувати особисто - власною сільгосптехнікою.
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12.03.2024 22:45 Відповісти
Це, блд, тепер такий рекет буде? Якщо ЗСУ замінувало поле фермера, а потім - башляй енну суму - розмінуєм і може навіть 80% повернем, колись, це як виглядає? Мінуємо за ваші податки, розміновуємо за ваші прибутки. Виникає питання власносності ***********. Земля фермера, значить "урожай" теж його.
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13.03.2024 00:16 Відповісти
Тут мається на увазі обстеження земля на предмет не розірваних снарядів, ракет і т.і., а не зняття тих иін, що були закладені ЗСУ. Я сам маю 2 Га під Ізюмом і зараз ця земля не працює, бо стоїть в черзі на розмінування.
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13.03.2024 02:13 Відповісти
От тільки не треба - єто нє то что ви подумалі. В мене військова спеціальність сапер і я добре розумію, чим нашпиговані поля. Зверніть увагу, що майже щодня десь підривається с/г техніка і не на нерозірваних ***********, а на ПТ і ПП мінах. Не важно хто їх там загубив, але не фермери повинні платити за розмінування.
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13.03.2024 22:40 Відповісти
 
 