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Государство будет компенсировать фермерам 80% стоимости услуг по разминированию, - Шмыгаль

розмінування

Государство будет компенсировать фермерам закупку услуг по разминированию. На это в госбюджете предусмотрено 3 млрд гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

С начала 2024 г. в Украине обследовали 53 тыс. га земель и из них 95% вернули обратно в сельскохозяйственную эксплуатацию.

"Теперь у нас будет работать еще один важный инструмент - компенсации фермерам за закупку услуг по разминированию. Сначала говорили о 2 млрд грн на эту программу, но удалось ее увеличить. Теперь в государственном бюджете заложено 3 млрд грн", - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, компенсации будут подлежать 80% стоимости работ по разминированию. Закупка услуг будет происходить через Prozorro, что минимизирует коррупционные риски и создаст конкуренцию на рынке гуманитарного разминирования.

"Ожидаем, что первые подобные закупки состоятся уже в мае-июне этого года", - отметил глава правительства.

Читайте также: В Украине представили отечественную машину для разминирования. Это уже третья подобная разработка. ФОТО

Автор: 

фермер (188) разминирование (720) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+16
та то не фермерам, не мрiйте. то вони самi собi ,як завжди, будуть "компенсувати", зернотрейдерам та олiгархам. фермерiв може за копiйки поженуть на розмiнування - це максимум "оргздiбностей" влади.
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12.03.2024 20:19
+12
А ЦЕ НОРМАЛЬНО взагалі що розміновують просто фермери?
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12.03.2024 20:21
+8
Чому не 100% ? Шоб не розслаблялись*
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12.03.2024 20:15
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Правила форума Совет форумчан
Чому не 100% ? Шоб не розслаблялись*
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12.03.2024 20:15 Ответить
та то не фермерам, не мрiйте. то вони самi собi ,як завжди, будуть "компенсувати", зернотрейдерам та олiгархам. фермерiв може за копiйки поженуть на розмiнування - це максимум "оргздiбностей" влади.
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12.03.2024 20:19 Ответить
Лучше бы зернотрейдеров-мародеров на разминирование отправили.
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12.03.2024 20:20 Ответить
А ЦЕ НОРМАЛЬНО взагалі що розміновують просто фермери?
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12.03.2024 20:21 Ответить
В цій країні так.
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12.03.2024 20:22 Ответить
нажаль
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12.03.2024 20:36 Ответить
Ти ще про "канєц епохі бєднасті" розкажи, ЗЕлена брехлива курва ...
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12.03.2024 20:23 Ответить
чого бл...ть???
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12.03.2024 20:25 Ответить
придворні часні компанії вже отримали шмигіни ліцензії та на низькому старті освоювати лярди грантів
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12.03.2024 20:26 Ответить
Просто. ******.
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12.03.2024 20:26 Ответить
ніхрєна собі!!! чого фермер повинен за то платити? Рада, хочеш жрать - розміновуй, а фермер виростить.
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12.03.2024 20:34 Ответить
не спугните, а то одумаются.
Земля фермера, разминируют за деньги.
Взрывчатка остается фермеру.
Продаст боеприпас, оправдает расходы, и нечисть 80%покроет
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12.03.2024 21:06 Ответить
а може щоб у фермера було з чим до Ради прийти мозги полікувати діпутатам?
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13.03.2024 10:39 Ответить
Главное жить по закону, а не понятиям.
Все что на моем поле моё.
Хотя, есть много нюансов. Вода, на глубине 50 метров, под вашей землей не ваша, так же как недра.
Вверх, вопрос не прописанный. Теоретически до бесконечности.
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13.03.2024 15:19 Ответить
тебе не туди несе, уходиш від теми - війну не фермер собі на поле приніс, а недолуге керівництво країною, яке саме завдяки фермеру має щось пожрать.
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13.03.2024 21:37 Ответить
Ваш тезис не предмет для спора.
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13.03.2024 22:02 Ответить
тобто ти злився, бо туго доганяєш
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13.03.2024 22:06 Ответить
"Хуже нє будет. Зуб даю."

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12.03.2024 20:44 Ответить
Маячня, знов бабло вкрадуть , Шмигаля до гілляки зетвартна кончена...
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12.03.2024 20:50 Ответить
Навіть на цьому вкрасти хочуть.
Кому ПЛАТЯТЬ за розмінування? В черговий ларьок Єрмака ?
Чи це "пасовисько" Шмигаля?
Ворюги...
Ні, Україна цю зелену плісняву не витримає...
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12.03.2024 21:20 Ответить
Ясно. Чергова схема по тупому обдурюванню наших партнерів.
Захід виділив кошти на розмінування.
По дургому заходу ці кошти виб'ють з фермерів.

Ну яка ж гидота.

Залишається одне питання - звідки у Зеленського ще хоч якийсь рейтинг залишився?
Це ж треба зовсім пусту голову мати коли в одне вухо видно інше...
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12.03.2024 21:25 Ответить
І ці зелені уроди ще брешуть, що наступний Майдан це кремлівська ІПСО !
Слів немає.
Ага - треба тільки обрати місце, де багато фонарних стовпів....
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12.03.2024 21:30 Ответить
Шо за грьобаний капець? Фермери ще повинні доплачувати за розмінування? Якшо б таке при Пороху було - вой би стояв до небес...
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12.03.2024 21:25 Ответить
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12.03.2024 21:29 Ответить
Банальне урізання бюджету. Шукають гроші.
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12.03.2024 21:56 Ответить
Тобто ромінуйте мені поле а я ще й повинен заплатити??? Ні де в світі такої хєрні немає!!! шМигло ти єпанутий!!!
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12.03.2024 22:04 Ответить
Яка нечувана щедрість. Аж цілих 80%!
Думаю агроходингам так і буде, а дрібнота і далі буде розміновувати особисто - власною сільгосптехнікою.
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12.03.2024 22:45 Ответить
Це, блд, тепер такий рекет буде? Якщо ЗСУ замінувало поле фермера, а потім - башляй енну суму - розмінуєм і може навіть 80% повернем, колись, це як виглядає? Мінуємо за ваші податки, розміновуємо за ваші прибутки. Виникає питання власносності ***********. Земля фермера, значить "урожай" теж його.
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13.03.2024 00:16 Ответить
Тут мається на увазі обстеження земля на предмет не розірваних снарядів, ракет і т.і., а не зняття тих иін, що були закладені ЗСУ. Я сам маю 2 Га під Ізюмом і зараз ця земля не працює, бо стоїть в черзі на розмінування.
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13.03.2024 02:13 Ответить
От тільки не треба - єто нє то что ви подумалі. В мене військова спеціальність сапер і я добре розумію, чим нашпиговані поля. Зверніть увагу, що майже щодня десь підривається с/г техніка і не на нерозірваних ***********, а на ПТ і ПП мінах. Не важно хто їх там загубив, але не фермери повинні платити за розмінування.
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13.03.2024 22:40 Ответить
 
 