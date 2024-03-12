Государство будет компенсировать фермерам 80% стоимости услуг по разминированию, - Шмыгаль

Государство будет компенсировать фермерам закупку услуг по разминированию. На это в госбюджете предусмотрено 3 млрд гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

С начала 2024 г. в Украине обследовали 53 тыс. га земель и из них 95% вернули обратно в сельскохозяйственную эксплуатацию.

"Теперь у нас будет работать еще один важный инструмент - компенсации фермерам за закупку услуг по разминированию. Сначала говорили о 2 млрд грн на эту программу, но удалось ее увеличить. Теперь в государственном бюджете заложено 3 млрд грн", - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, компенсации будут подлежать 80% стоимости работ по разминированию. Закупка услуг будет происходить через Prozorro, что минимизирует коррупционные риски и создаст конкуренцию на рынке гуманитарного разминирования.

"Ожидаем, что первые подобные закупки состоятся уже в мае-июне этого года", - отметил глава правительства.

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