Государство будет компенсировать фермерам 80% стоимости услуг по разминированию, - Шмыгаль
Государство будет компенсировать фермерам закупку услуг по разминированию. На это в госбюджете предусмотрено 3 млрд гривен.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
С начала 2024 г. в Украине обследовали 53 тыс. га земель и из них 95% вернули обратно в сельскохозяйственную эксплуатацию.
"Теперь у нас будет работать еще один важный инструмент - компенсации фермерам за закупку услуг по разминированию. Сначала говорили о 2 млрд грн на эту программу, но удалось ее увеличить. Теперь в государственном бюджете заложено 3 млрд грн", - отметил Шмыгаль.
По словам премьера, компенсации будут подлежать 80% стоимости работ по разминированию. Закупка услуг будет происходить через Prozorro, что минимизирует коррупционные риски и создаст конкуренцию на рынке гуманитарного разминирования.
"Ожидаем, что первые подобные закупки состоятся уже в мае-июне этого года", - отметил глава правительства.
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Земля фермера, разминируют за деньги.
Взрывчатка остается фермеру.
Продаст боеприпас, оправдает расходы, и нечисть 80%покроет
Все что на моем поле моё.
Хотя, есть много нюансов. Вода, на глубине 50 метров, под вашей землей не ваша, так же как недра.
Вверх, вопрос не прописанный. Теоретически до бесконечности.
Кому ПЛАТЯТЬ за розмінування? В черговий ларьок Єрмака ?
Чи це "пасовисько" Шмигаля?
Ворюги...
Ні, Україна цю зелену плісняву не витримає...
Захід виділив кошти на розмінування.
По дургому заходу ці кошти виб'ють з фермерів.
Ну яка ж гидота.
Залишається одне питання - звідки у Зеленського ще хоч якийсь рейтинг залишився?
Це ж треба зовсім пусту голову мати коли в одне вухо видно інше...
Слів немає.
Ага - треба тільки обрати місце, де багато фонарних стовпів....
Думаю агроходингам так і буде, а дрібнота і далі буде розміновувати особисто - власною сільгосптехнікою.