Окупанти вдарили з авіації по Херсонщині: пошкоджено адмінбудівлю, заклад освіти та будинок культури. ФОТОрепортаж
Російська армія атакувала Херсонську область з авіації.
Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Керованими авіабомбами вдарили по селах у Херсонському районі. У населених пунктах внаслідок влучань пошкоджено адміністративну будівлю, освітній заклад та будинок культури.
Інформація про постраждалих серед цивільних жителів не надходила", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
володимир омельянов
показати весь коментар25.03.2024 19:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль