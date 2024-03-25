УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10024 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
906 1

Окупанти вдарили з авіації по Херсонщині: пошкоджено адмінбудівлю, заклад освіти та будинок культури. ФОТОрепортаж

Російська армія атакувала Херсонську область з авіації.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Керованими авіабомбами вдарили по селах у Херсонському районі. У населених пунктах внаслідок влучань пошкоджено адміністративну будівлю, освітній заклад та будинок культури.

Інформація про постраждалих серед цивільних жителів не надходила", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: ворог бив по житловій забудові та об’єкту критичної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Херсонщини
Наслідки обстрілів Херсонщини
Наслідки обстрілів Херсонщини

Автор: 

обстріл (30978) Херсонська область (6229)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось так рашиські терористи воюють з цивільним населенням ,а ще з школами ,лікарнями ,дитячими садками та житловими будинками -варварська орда.
показати весь коментар
25.03.2024 19:28 Відповісти
 
 