Окупанти вдарили з авіації по Херсонщині: пошкоджено адмінбудівлю, заклад освіти та будинок культури. ФОТОрепортаж

Російська армія атакувала Херсонську область з авіації.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Керованими авіабомбами вдарили по селах у Херсонському районі. У населених пунктах внаслідок влучань пошкоджено адміністративну будівлю, освітній заклад та будинок культури.



Інформація про постраждалих серед цивільних жителів не надходила", - йдеться в повідомленні.

