Росіяни обстріляли дві громади Нікопольщини та райцентр ударними дронами і важкою артилерією, - ОВА. ФОТОрепортаж
Дві громади на Нікопольщині та райцентр зазнали обстрілів армії РФ дронами та важкою артилерією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Марганецька та Мирівська громади, що на Нікопольщині, сьогодні потерпали від ворожих ударів. Гучно було і в самому Нікополі", - написав він.
Росіяни спрямували на район дрони-камікадзе та обстрілювали з важкої артилерії.
Пошкоджені агрофірма, 5 приватних будинків, магазин, авто, лінії електропередач та газогін.
Загиблих і поранених немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль