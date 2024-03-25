Росіяни обстріляли дві громади Нікопольщини та райцентр ударними дронами і важкою артилерією, - ОВА. ФОТОрепортаж

Дві громади на Нікопольщині та райцентр зазнали обстрілів армії РФ дронами та важкою артилерією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Марганецька та Мирівська громади, що на Нікопольщині, сьогодні потерпали від ворожих ударів. Гучно було і в самому Нікополі", - написав він.

Росіяни спрямували на район дрони-камікадзе та обстрілювали з важкої артилерії.

Пошкоджені агрофірма, 5 приватних будинків, магазин, авто, лінії електропередач та газогін.

Загиблих і поранених немає.

Читайте: Росіяни обстріляли Нікопольщину 18 разів за день: 3 рази застосовували артилерію, 15 разів - безпілотники, - ОВА. ФОТОрепортаж

Також читайте: Окупанти вдарили з авіації по Херсонщині: пошкоджено адмінбудівлю, заклад освіти та будинок культури. ФОТОрепортаж