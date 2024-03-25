УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10024 відвідувача онлайн
Новини Фото
3 582 11

Зеленський вручив державні нагороди та відзнаки співробітникам СБУ. ФОТО

З нагоди 32-ї річниці створення СБУ президент Володимир Зеленський вручив її співробітникам державні нагороди та відзнаки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

нагородження працівників СБУ

Одному з працівників СБУ президент присвоїв звання Героя України та передав орден "Золота Зірка".

герой України

Ще 10 працівників СБУ отримали ордени Богдана Хмельницького III ступеня, "За заслуги" III ступеня, "За мужність" I та IІІ ступенів і медаль "За військову службу Україні".

Нагородження співробітників СБУ
Нагородження співробітників СБУ
Нагородження співробітників СБУ

Також читайте: Зеленський присвоїв звання бригадних генералів трьом полковникам СБУ

Крім того, Зеленський вручив бойовий прапор Департаменту контррозвідки СБУ та почесну відзнаку "За мужність та відвагу" Департаменту військової контррозвідки СБУ.

відзнака президента

Автор: 

Зеленський Володимир (25542) нагорода (1314) СБУ (13379)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Всіх засвітив мудило? Хто привиде хоч один приклад в світі, щоб вручали публічно нагороди спецпризначенцям? Скільки ще цей фсбешно-шашличний цирк буде тривати?
показати весь коментар
25.03.2024 19:19 Відповісти
+8
Літінант, де літінант?
показати весь коментар
25.03.2024 19:25 Відповісти
+5
А Наумову не забув?
показати весь коментар
25.03.2024 19:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всіх засвітив мудило? Хто привиде хоч один приклад в світі, щоб вручали публічно нагороди спецпризначенцям? Скільки ще цей фсбешно-шашличний цирк буде тривати?
показати весь коментар
25.03.2024 19:19 Відповісти
А Наумову не забув?
показати весь коментар
25.03.2024 19:23 Відповісти
Літінант, де літінант?
показати весь коментар
25.03.2024 19:25 Відповісти
Бакланов уже минимум штабс-капитан лейб-гвардии криворожского полка имени ордотоксального уклониста....
показати весь коментар
25.03.2024 20:14 Відповісти
А баканову шо, забув ?
показати весь коментар
25.03.2024 19:25 Відповісти
До хрєна "зробив" ішак за сьогодні. І новина супер важлива. Безтолкове чмо вчергове вилізло, щоб нагадати про себе, "вєлічайшєго".
показати весь коментар
25.03.2024 19:33 Відповісти
А того, що знайшов мільярдні_ботоферми_Порошенка нагородили?
показати весь коментар
25.03.2024 19:46 Відповісти
А чого не в Авдіївці на позиції Зеніт. Там його дуже шість наших героїв чекали ! Хоче знову "мы их сделали". Але вже тепер ... крім дебілів з України, і всіх партнерів ? Жидомасон, хитрий.
показати весь коментар
25.03.2024 19:58 Відповісти
А тих хто слідкував за Бігусом та компанією нагородив таємним наказом чи просто премію виписав за служіння батьківщині?
показати весь коментар
25.03.2024 20:02 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 20:16 Відповісти
служба БЕЗПЕКИ України
Сміх та й годі. Вони роблять все, щоб нації українців не стало
показати весь коментар
26.03.2024 11:44 Відповісти
 
 