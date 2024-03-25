Зеленський вручив державні нагороди та відзнаки співробітникам СБУ. ФОТО

З нагоди 32-ї річниці створення СБУ президент Володимир Зеленський вручив її співробітникам державні нагороди та відзнаки.

Одному з працівників СБУ президент присвоїв звання Героя України та передав орден "Золота Зірка".

Ще 10 працівників СБУ отримали ордени Богдана Хмельницького III ступеня, "За заслуги" III ступеня, "За мужність" I та IІІ ступенів і медаль "За військову службу Україні".







Крім того, Зеленський вручив бойовий прапор Департаменту контррозвідки СБУ та почесну відзнаку "За мужність та відвагу" Департаменту військової контррозвідки СБУ.