Рашисти вдарили двома FPV по автобусу, який віз гумдопомогу на Херсонщині. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська завдали двох ударів FPV-дронами по автобусу в Одрадокам’янці, який віз гуманітарну допомогу.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"У селі Одрадокам'янка росіяни вдарили двома FPV-дронами по автобусу, який віз гуманітарну допомогу", - йдеться в повідомленні.
За словами Прокудіна, авто та вантаж знищено, водій та пасажири не постраждали.
