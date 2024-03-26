Рашисти вдарили двома FPV по автобусу, який віз гумдопомогу на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали двох ударів FPV-дронами по автобусу в Одрадокам’янці, який віз гуманітарну допомогу.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"У селі Одрадокам'янка росіяни вдарили двома FPV-дронами по автобусу, який віз гуманітарну допомогу", - йдеться в повідомленні.

За словами Прокудіна, авто та вантаж знищено, водій та пасажири не постраждали.

Читайте: Наслідки удару КАБами по селу на Херсонщині: Величезні вирви та потрощені хати. ФОТОрепортаж







