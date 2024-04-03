Рашисти вдарили по Куп’янську-Вузловому, поранено чоловіка. ФОТО

Сьогодні, 3 квітня, близько 11:00 військові РФ обстріляли з артилерійських систем селище Куп’янськ-Вузловий на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, в результаті поранення отримав чоловік 1954 року народження. Його доставили до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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