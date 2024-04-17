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Міністр закордонних справ Норвегії Ейде відвідав Одесу. ФОТО

Одесу відвідав очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде. Він перебуває в Україні з візитом від понеділка.

Про це Барт Ейде повідомив у соцмережі Х (колишній твіттер), передає Цензор.НЕТ.

Він опублікував фото з Одеси, на якому оглядає житловий будинок, де на початку березня внаслідок влучання "Шахеда" загинули 12 людей.

"Норвегія продовжує допомагати з відбудовою Україну через свою програму підтримки Nansen", - зазначив Барт Ейде.

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МЗС Норвегії повідомляє, що міністр побував в Одесі напередодні, 16 квітня, на шляху до Молдови.

Еспен Барт Ейде та Олег Кіпер в Одесі оглядають будинок, у який влучив шахед

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