На Дніпропетровщині загасили дві пожежі після обстрілу РФ. ФОТОрепортаж
Вдень росіяни атакували інфраструктурний об’єкт та підприємство на Дніпропетровщині. Внаслідок ударів виникли пожежі.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"У Дніпровському районі приборкали обидві пожежі, які виникли через ракетну атаку", - йдеться в повідомленні.
Тільки на підприємстві, зазначив глава ОВА, вогонь охопив 950 кв м.
Нагадаємо, вдень 18 квітня росіяни атакували Дніпровський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу було пошкоджено інфраструктурний об’єкт і підприємство. Виникли дві пожежі.
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